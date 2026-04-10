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कान्स चित्रपट महोत्सव 2026चे अधिकृत सिलेक्शन जाहीर, संपूर्ण यादी येथे पाहा.

कान्स चित्रपट महोत्सवचे अधिकृत सिलेक्शनची संपूर्ण यादी समोर आली आहे. हा महोत्सव मे महिन्यात होणार आहे.

cannes film festival 2026
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (कान्स फिल्म फेस्टिवल (Getty))
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 9:46 AM IST

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हैदराबाद : 2026च्या कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत सिलेक्शनची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. स्पर्धेतील चित्रपटांची संपूर्ण यादी 9 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली होती. कान्स चित्रपट महोत्सव 12 मे ते 23 मे दरम्यान आयोजित केला जाईल. पियरे साल्वाडोरी यांच्या 'द इलेक्ट्रिक किस' या फ्रेंच चित्रपटाद्वारे महोत्सवाचे सुरुवात होईल.

'नो अदर चॉइस'चे दिग्दर्शक पार्क चान-वूक हे ज्युरीचे अध्यक्ष आहेत, तर चित्रपट निर्माते पीटर जॅक्सन आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री बार्बरा स्ट्रीसँड यांना मानद पाल्मे डी'ओर पुरस्कार प्रदान केला जाईल. या वर्षीच्या निवड यादीतील प्रमुख आकर्षणांमध्ये इरा सॅक्स यांच्या 'द मॅन आय लव्ह' या चित्रपटाचा समावेश आहे, जो 1980च्या दशकातील न्यूयॉर्कमधील एड्सच्या संकटावर आधारित एक नाट्यमय चित्रपट आहे. यात रामी मालेक, टॉम स्टरिज, लुथर फोर्ड, रेबेका हॉल आणि एबॉन मॉस-बॅक्रॅक यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. फरहादी त्यांच्या दुसऱ्या फ्रेंच चित्रपट 'पॅरलल स्टोरीज'चा प्रीमियर करतील. पुढील महिन्यात फ्रेंच रिव्हिएरा येथे होणाऱ्या कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी अधिकृत सिलेक्शन झालेल्या चित्रपटांची संपूर्ण यादी खाली दिली आहे.

कॉम्पिटिशन

  • पेड्रो अल्मोडोवर की बिटर क्रिसमस
  • असगर फरहादी की पैरेलल टेल्स
  • चार्लीन बुर्जुआ-टैक्वेट की ए वूमन्स लाइफ
  • जेवियर कैल्वो और जेवियर एम्ब्रोसी की द ब्लैक बॉल
  • ल्यूक धोंट की कावर्ड
  • वालेस्का ग्रिसेबाख की द एडवेंचर
  • हमागुची रयूसुके की ऑल ऑफ सडन
  • आर्थर हरारी की द अननोन
  • जीन हेरी की अनदर डे
  • कोरे-एडा हिरोकाजू की शीप इन द बॉक्स
  • एनए होंग-जिन की होप
  • फुकाडा कोजी की नागी नोट्स
  • मैरी क्रेट्ज की जेंटल मॉन्स्टर
  • इमैनुएल मैरे की अवर हेल्थ,
  • क्रिश्चियन मुंगिउ की फजॉर्ड
  • लेआ मैसियस की द बर्थडे पार्टी
  • लास्जलो नेमेस की मिल
  • पावेल पावलिकोव्स्की की फादरलैंड
  • इरा सैक्स की द मैन आई लव
  • रोड्रिगो सोरोगोयेन की द बीइंग बिलव्ड
  • (द बिलव्ड)
  • एंड्री ज्व्यागिन्त्सेव की मिनोटौर

आउट ऑफ कॉम्पिटिशन

  • एंटोनिन बॉड्री की द बैटल ऑफ गॉल: द आयरन एज
  • गुइलौम कैनेट की कर्मा
  • एंडी गार्सिया की डायमंड
  • विंसेंट गेरेनक की द एबंडनमेंट
  • एग्नेस जौई की द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम
  • निकोलस वाइंडिंग रेफन की हर प्राइवेट हेल

मिडनाइट स्क्रीनिंग

  • क्वेंटिन डुपियूक्स की फुल फिल
  • मैरियन ले कोरोलर की सैंगुइन (पहली फिल्म)
  • बर्ट्रेंड मैंडिको की रोमा इलास्टिका
  • मार्को गुयेन और निकोलस एथाने की जिम क्वीन (पहली फिल्म)
  • येओन सांग-हो की गन-चे (कॉलोनी)

कान्स प्रीमियर

  • डैनियल ऑटेउइल की ला ट्रोइसिएम नुइट
  • जुआन कैबरल और सैंटियागो फ्रैंको की द मैच
  • कुरोसावा कियोशी की कोकुरोजो
  • (द समुराई एंड द प्रिजनर)
  • वोल्कर श्लोन्डॉर्फ की हेमसुचुंग
  • (विजिटेशन)
  • जॉन ट्रैवोल्टा की प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच (पहली फिल्म)

स्पेशल स्क्रीनिंग

  • पेगा अहंगारानी की रिहर्सल फ़ॉर ए रेवोल्यूशन (पहली फिल्म)
  • एवरिल बेसन की वंडरफुल मॉर्निंग्स (पहली फिल्म)
  • लॉरियन एस्काफ्रे और यवो मुलर की द मैरी-क्लेयर अफेयर
  • रॉन हॉवर्ड की एवेडॉन
  • क्रिस्टोफ दिमित्री रेवेल की चे'ज सर्वाइवर्स पहली फिल्म
  • स्टीवन सोडरबर्ग की जॉन लेनन: द लास्ट इंटरव्यू
  • डेविड ट्राइहॉर्न और बेन निकोलस की कैंटोना

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