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कान्स चित्रपट महोत्सव 2026चे अधिकृत सिलेक्शन जाहीर, संपूर्ण यादी येथे पाहा.

हैदराबाद : 2026च्या कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत सिलेक्शनची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. स्पर्धेतील चित्रपटांची संपूर्ण यादी 9 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली होती. कान्स चित्रपट महोत्सव 12 मे ते 23 मे दरम्यान आयोजित केला जाईल. पियरे साल्वाडोरी यांच्या 'द इलेक्ट्रिक किस' या फ्रेंच चित्रपटाद्वारे महोत्सवाचे सुरुवात होईल.

'नो अदर चॉइस'चे दिग्दर्शक पार्क चान-वूक हे ज्युरीचे अध्यक्ष आहेत, तर चित्रपट निर्माते पीटर जॅक्सन आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री बार्बरा स्ट्रीसँड यांना मानद पाल्मे डी'ओर पुरस्कार प्रदान केला जाईल. या वर्षीच्या निवड यादीतील प्रमुख आकर्षणांमध्ये इरा सॅक्स यांच्या 'द मॅन आय लव्ह' या चित्रपटाचा समावेश आहे, जो 1980च्या दशकातील न्यूयॉर्कमधील एड्सच्या संकटावर आधारित एक नाट्यमय चित्रपट आहे. यात रामी मालेक, टॉम स्टरिज, लुथर फोर्ड, रेबेका हॉल आणि एबॉन मॉस-बॅक्रॅक यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. फरहादी त्यांच्या दुसऱ्या फ्रेंच चित्रपट 'पॅरलल स्टोरीज'चा प्रीमियर करतील. पुढील महिन्यात फ्रेंच रिव्हिएरा येथे होणाऱ्या कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी अधिकृत सिलेक्शन झालेल्या चित्रपटांची संपूर्ण यादी खाली दिली आहे.

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