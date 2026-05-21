ETV Bharat / entertainment

जॅकलिन फर्नांडिसनं दाखवून दिली सौंदर्याची जादू, फेस्टिव्हलमधील लूकची चाहत्यांमध्ये चर्चा

जॅकलिनचा आंतरराष्ट्रीय फेस्टिव्हलमध्ये ग्लॅमरस लूक दिसून आला. त्यामुळे भारतीय सेलिब्रिटी म्हणून जगभरात चर्चा सुरू आहे.

Cannes 2026
जॅकलीन फर्नांडिस (Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद- कान्स फिल्म फेस्टिव्हल २०२६ मध्ये सहभागी झालेल्या मराठी अभिनेत्रींची सोशल मीडियात खूप चर्चा झाली. यामध्ये बॉलीवुडमधील अभिनेत्रीदेखील मागे राहिलेल्या नाहीत. जॅकलीन फर्नांडिसनं तर दोन पाऊल पुढे जाऊन ग्लोबल गिफ्ट गालामध्येदेखील आपले अदा दाखविल्या आहेत. ती सर्वाधिक स्टायलिश भारतीय सेलिब्रिटीपैकी एक आहे, हे पुन्हा एकदा जॅकलीननं सिद्ध केलं आहे.

जॅकलिननं रिचर्ड क्विनच्या SS '26 कलेक्शनमधील एका अप्रतिम गाऊनमध्ये जॅकलीन दिसून आली. यावेळी आधुनिक फॅशनच्या एका नव्या स्टाईलमध्ये ओल्ड हॉलिवूड ग्लॅमरमध्ये तिचा लूक दिसून आला. सुंदर हस्तिदंती रंगाच्या छटा असलेला हा स्ट्रॅपलेस गाऊन तिचं सौंदर्य खुलवत होतं. तिने काळ्या रंगाचे ऑपेरा ग्लोव्हज घातले होते. त्यामुळे या पोशाखाला एकाच वेळी क्लासिक आणि फॅशन-फॉरवर्ड असा सुवर्णमध्य साधणारा लूक मिळाला. या लूकनं तिची तिची नैसर्गिक आभा आणि आत्मविश्वास सहजपणे दिसून येत होता. या पोशाखाची भव्यता वाढवत, महेश नोटानदास यांच्या अप्रतिम दागिन्यांनी तिच्या संपूर्ण लूकमध्ये थाट दिसून आला. मोत्यांच्या नेकपीस हे जॅकलिनच्या आकर्षक रुपाचे सौंदर्य आणखी खुलवित होते.

चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठरली जॅकलीन- आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये जॅकलिनला फॅशन नेहमीच वेगळी असते. त्याचबरोबर ती वावरताना दिसून येणारी सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वास हादेखील स्पष्टपणे दिसून येतो. रेड कार्पेटवर असो, जागतिक सोहळ्यांमध्ये असो किंवा फॅशन इव्हेंट्समध्ये असो, ही अभिनेत्री सातत्यानं अविस्मरणीय स्टाईल दाखवून जगभरातील प्रेक्षकांचं चित्त वेधून घेते. यावर्षी कान्समध्ये तिच्या उपस्थितीतून तिनं जागतिक फॅशन आयकॉन असल्याचं दाखवून दिली. ती भारतीय सेलिब्रिटी आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशन यांचा मेळ घालत जागतिक पातळीवर सेलिब्रिटींच्या दुनियेत चर्चेचा विषय ठरते. तिच्या नवीनतम लूकबद्दल सोशल मीडियामधून चाहते कौतुक करत आहे. तिच्या मोहकतेवर, तेजस्वी आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचं कौतुक करत आहेत. कान्स महोत्सवानंतर जॅकलिन फर्नांडिस ही सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या भारतीय सेलिब्रिटींपैकी एक सेलिब्रिटी ठरली आहे. कारण, कान्समध्ये तिनं जबरदस्त छाप टाकली आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

CANNES 2026
JACQUELINE FERNANDEZ
JACQUELINE FERNANDEZ CANNES 2026
कान्स फिल्म फेस्टिवल
CANNES FILM FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.