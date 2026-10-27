कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी गायक दलेर मेहंदीची माफी मागण्यावर केलं भाष्य
कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी गायक दलेर मेहंदीची माफी मागण्यावर स्पष्टीकरण दिल आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 2:38 PM IST
गैरसैंण : गेल्या काही दिवसांपासून दलेर मेहंदी आणि सुबोध उनियाल वादाबाबत सोशल मीडियावर बातम्या पसरत आहे. कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी दलेर मेहंदी यांची माफी मागून हा वाद मिटवला असल्याचं म्हटलं जात होतं. या प्रकरणी एक माहिती समोर आली आहे. कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिलंय. त्यांनी सोशल मीडियावर पसरलेल्या माफीच्या बातम्या खोट्या असल्याचेही फेटाळून लावले आहे. कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विधानसभेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी गैरसैंण येथे आले होते, जिथे त्यांनी दलेर मेहंदी वाद आणि माफीबाबतच्या परिस्थितीवर स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी म्हटलं, "मला माफी मागण्याची काय गरज आहे?"
कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांनी दिलं स्पष्टीकरण : पुढं त्यांनी म्हटलं, "माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही." या प्रकरणी ते कोणाशीही बोलले नव्हते. उनियाल यांनी सांगितलं की, जर दलेर मेहंदी यांची प्रकृती ठीक नव्हती, तर त्यांनी त्यांना कळवायला हवे होते. तसेच, त्यांनी कार्यक्रमासंदर्भातील परिस्थिती स्पष्ट करायला हवी होती. सुबोध उनियाल म्हणाले, "दलेर मेहंदी एक महान कलाकार आहेत. त्यांचा आदर केला जातो, म्हणूनच त्यांना कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते."
सुबोध उनियाल यांनी माफी मागितल्याचे नाकारले : गेल्या दोन दिवसांपासून, सुबोध उनियाल या वादासंदर्भात मागे हटत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यांनी माफी मागितल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. असे म्हटले जात होते की, त्यांनी दलेर मेहंदी यांच्याशी फोनवर बोलून माफी मागितली. ईटीव्ही भारतनं या बातमीसंदर्भात सुबोध उनियाल यांच्याशी संवाद साधला, ज्यात सुबोध उनियाल यांनी माफी मागितल्याचे नाकारले. त्यानंतर आज गैरसैंण येथे माध्यमांसमोर सुबोध उनियाल यांनी माफी मागितल्याचे नाकारले आहे. त्यांनी गायक दलेर मेहंदी यांनाही स्पष्टपणे सांगितले की, माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
गायक मिका सिंग दिली माहिती : गायक मिका सिंगनं याप्रकरणी सांगितलं होत, "मी आज सकाळी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांच्याशी बोललो. ते माझे मोठे भाऊ आणि चांगले मित्र आहेत, आणि मी त्यांचा खूप आदर करतो. जेव्हा जेव्हा मी डेहराडूनला जातो, तेव्हा ते मला भेटतात. त्यांचा स्वभाव खूप साधा आहे. ते ज्या प्रकारे दलेर पाजी आणि माझ्याशी बोलले, ते अत्यंत नम्र आणि सौजन्यपूर्ण होते. त्यांनी मंत्र्यांच्या वतीनं माफी मागितली मात्र , मी त्यांना सांगितले की त्याची गरज नाही."
संपूर्ण प्रकरण काय होते: सुबोध उनियाल दलेर मेहंदी वाद हा टिहरी गढवाल जिल्ह्याशी संबंधित आहे. याची सुरुवात टिहरी नरेंद्रनगर कुंजापुरी जत्रेत झाली. दलेर मेहंदी जत्रेच्या सांस्कृतिक संध्याकाळमध्ये सादरीकरण करणार होते. या सादरीकरणादरम्यान दलेर मेहंदी लिप-सिंकिंग करताना दिसले आणि पार्श्वसंगीताचाही वापर करण्यात आला होता. हे पाहून स्थानिक आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संतापले. त्यांनी मंचावरच गायक दलेर मेहंदीला या घटनेबद्दल जाब विचारला आणि त्याला खडसावले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला. यानंतर अनेकांनी सुबोध उनियालवर निशाना साधला.