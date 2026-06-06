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'पेड्डी' चित्रपटातील जान्हवी कपूरचे काही दृष्य बदलली जाणार, सोशल मीडियावर वादनंतर दिग्दर्शकानं मागितली माफी...

'पेड्डी' चित्रपटातील जान्हवी कपूरचे काही दृष्य प्रेक्षकांना खटकले आहेत. आता यानंतर दिग्दर्शकानं यासाठी माफी मागितली असून काही दृश्ये बदलली जातील याबद्दल सांगितलं.

Janhvi Kapoor and Peddi movie
जान्हवी कपूर आणि 'पेड्डी' चित्रपट (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 4:54 PM IST

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हैदराबाद : 'पेड्डी' सध्या चित्रपटगृहांमध्ये खळबळ माजवत आहे. दरम्यान, हा चित्रपट आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. जान्हवी कपूर असलेल्या काही दृश्यांमुळं निर्मात्यांवर टीका केली जात आहे. आता, चित्रपटातील जान्हवी कपूरच्या काही आक्षेपार्ह दृश्यांमुळं टीका झाल्यानंतर, चित्रपटाचे दिग्दर्शक, बुची बाबू सना यांनी जाहीरपणे माफी मागितली आहे. काही दृश्यांवरून ऑनलाइन तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हा वाद वाढत गेला, ज्यामुळं दिग्दर्शकाला प्रेक्षकांची चिंता दूर करावी लागणार आहे. या चित्रपटातील जान्हवी कपूर असलेल्या दृष्यांमध्ये आता बदल करण्यात येणार आहे.

जान्हवी कपूरच्या दृष्यांबद्दल वाद : एक्सवर शेअर करत, बुची बाबू यांनी जान्हवी कपूरच्या दृश्याभोवती सुरू असलेल्या वादावर थेट प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितलं की, टीमनं प्रतिक्रियांचं पुनरावलोकन केलं आहे आणि ते गांभीर्यानं घेतलं जात आहे. हा मुद्दा काही विशिष्ट दृश्यांभोवती केंद्रित आहे, जिथे अयोग्य कॅमेरा अँगल आणि लैंगिक छळ, अत्याचार आणि संमतीशिवाय होणाऱ्या लैंगिक संबंधांना सामान्य ठरवणाऱ्या आक्षेपार्ह संवादांमुळं, या व्यावसायिक चित्रपटात जान्हवी कपूरच्या 'अचियम्मा' या पात्राचे लेखन, रचना आणि चित्रण ज्या पद्धतीनं केले गेलं, त्याबद्दलची चर्चा खूप जास्त होत आहे. आपल्या निवेदनात दिग्दर्शकानं लिहिलं, 'चित्रपटाचा उद्देश मनोरंजन करणे, प्रेरणा देणे आणि प्रेक्षकांशी नाते जोडणे हा आहे. त्यामुळं कोणालाही अस्वस्थ किंवा अपमानित वाटू नये. काही विशिष्ट दृश्यांबद्दल मिळालेला अभिप्राय ऐकून घेतला आहे आणि त्याची दखल घेतली आहे."

बुची बाबू सना करणार दृष्यांमध्ये बदल : दरम्यान या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केलं, 'कोणत्याही स्त्री पात्राला वस्तू म्हणून दाखवणे किंवा तिचा अपमान करणे, हा त्यांचा कधीच हेतू नव्हता. चित्रपटाच्या कोणत्याही भागाबद्दल कोणाचे वेगळे मत असल्यास, टीम त्या भावनांचा आदर करते आणि व्यक्त केलेल्या चिंता समजून घेते." बुची बाबू सना यांनी पुष्टी केली की, प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांचा आढावा घेतल्यानंतर टीमनं संबंधित भागांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, चित्रपट निर्मिती प्रेक्षकांच्या संवेदनशीलता आणि अपेक्षांनुसार विकसित झाली पाहिजे. त्यांनी सांगितलं की, "प्रतिक्रियांचा आढावा घेतल्यानंतर, आम्ही संबंधित भागांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, प्रेक्षकांशी संवाद साधल्यानं सिनेमा विकसित होतो आणि कथाकारांकडून जबाबदारीची अपेक्षा करतो."

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TAGGED:

BUCHI BABU SANA APOLOGISED
JANHVI KAPOOR
PEDDI MOVIE
पेड्डी
CRITICISM OVER JANHVI KAPOOR

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