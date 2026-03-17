'बीटीएस: द रिटर्न'चा ट्रेलर रिलीज, डॉक्यूमेंट्री कधी पाहायला मिळेल याबद्दल जाणून घ्या...
'बीटीएस: द रिटर्न'चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. ही डॉक्यूमेंट्री आता लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 1:41 PM IST
हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंट्री 'बीटीएस: द रिटर्न'चा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे. अनिवार्य सैन्य सेवा पूर्ण केल्यानंतर हे जागतिक स्तरावरील लोकप्रिय कलाकार (BTS) पुन्हा एकत्र येत असतानाचा, त्यांच्या प्रवासाचा एक छोटासा वेध या ट्रेलरमध्ये चाहत्यांना पाहायला मिळत आहे. एक मिनिट आणि पंचावन्न सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये, बीटीएसचे सातही सदस्य काही काळ एकमेकांपासून दूर राहिल्यानंतर, लॉस एंजेलिसमध्ये पुन्हा एकत्र येऊन नवीन संगीतावर काम करण्यास सुरुवात करताना दिसत आहेत. 2013 मध्ये प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला हा ग्रृप, जागतिक स्तरावरील सर्वात यशस्वी पॉप ग्रृपपैकी एक आहे. तसेच आर्मी नावानं ओळखला जाणारा त्यांचा चाहतावर्गही प्रचंड मोठा आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, ही डॉक्यूमेंट्री बीटीएसच्या स्टुडिओमधील पुनर्मिलनाचा क्षण टिपेल.
'बीटीएस: द रिटर्न'चा ट्रेलर रिलीज : डॉक्यूमेंट्रीमध्ये ते नवीन संगीताची निर्मिती कशी सुरू करतात, हे दाखवले जाणार आहे. याशिवाय त्यांची कोरियामध्ये त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात कशी झाली, याबद्दल देखील दाखविण्यात येणार आहे. डॉक्यूमेंट्रीमध्ये जागतिक सुपरस्टार बनण्यापर्यंतच्या त्यांच्या अविश्वसनीय प्रवासावरही प्रकाश टाकला जाणार आहे. ही डॉक्यूमेंट्री त्यांच्या पुनर्मिलनातील आणि काही वैयक्तिक क्षणही अधोरेखित करेल. दरम्यान संगीतापासून दूर असतानाचा त्यांचा वेळ, त्या काळात त्यांनी अनुभवलेले बदल आणि त्यांच्या भविष्यातील योजना यांवर चर्चा देखील चर्चा होताना दिसणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक वर्षांच्या विरहानंतर जेव्हा ते पुन्हा एकत्रितपणे काम करण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा त्यांच्या सदस्यांमधील चांगली मैत्रीबद्दल डॉक्यूमेंट्रीत दाखविण्यात येईल. या डॉक्यूमेंट्रीत ग्रृपमधील सदस्य आरएम, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी आणि जुंगकुक हे आपले अनुभव सांगताना दिसणार आहेत.
'बीटीएस: द रिटर्न'बद्दल : 'The Stringer' आणि 'The Greatest Night in Pop' सारख्या प्रोजेक्ट ओळखले जाणारे बाओ न्गुयेन यांनी दिग्दर्शित केलेला 'बीटीएस: द रिटर्न' ही डॉक्यूमेंट्री HYBE, This Machine आणि EAST Films यांनी निर्मित केली आहे. या डॉक्यूमेंट्रीचे कार्यकारी निर्माते मार्क ब्लॅटी, मेलिसा रोब्लेडो, सियोनजियोंग शिन, निकोल किम, क्येवॉन सुह आणि जेम्स शिन हे आहेत. याशिवाय निर्मिती संघामध्ये जेन चा कटलर, बाओ न्गुयेन, आर.जे. कटलर, एलिस पर्लस्टीन, ट्रेव्हर स्मिथ, चूनगिऑन ली, नामजो किम आणि से जून ली यांचा समावेश आहे.'बीटीएस: द रिटर्न' ही डॉक्यूमेंट्री 27 मार्च 2026 पासून जगभरात नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीमिंग होणार आहे. तसेच 2026-2027मध्ये एका मोठ्या वर्ल्ड टूरची योजना या ग्रृपची आहे.
