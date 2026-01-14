बीटीएस बॅन्ड 2026 - 2027मध्ये करणार धमाल, कुठल्या देशांमध्ये होईल कॉन्सर्ट जाणून घ्या...
बीटीएस के-पॉप आयडल पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. दक्षिण कोरियामधील बीटीएस बॅन्ड 2026 - 2027मध्ये काही देशांमध्ये कॉन्सर्ट करणार आहे.
Published : January 14, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई : बीटीएसचे पुनरागमन जवळ आले आहे, के-पॉप आयडलनं आता 2026-2027च्या वर्ल्ड टूरची घोषणा केली आहे, जी एप्रिलमध्ये दक्षिण कोरियामध्ये सुरू होईल. यानंतर हे मार्च 2027 पर्यंत चालेल. आशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये 70 हून अधिक कार्यक्रम होणार आहेत. 2021-22च्या 'परमिशन टू डान्स ऑन स्टेज' टूरनंतर बीटीएस ग्रृपचा पहिला प्रमुख परफॉर्मन्स असणार आहे. गेल्या उन्हाळ्यात, या ग्रृपनं वर्ल्ड टूरची घोषणा केली होती आणि सांगितलं होतं की, 2026च्या वसंत ऋतूमध्ये एक नवीन अल्बम प्रदर्शित केला जाईल. त्यावेळी, त्यांनी सांगितलं होतं की, ते जुलै 2025 मध्ये या प्रोजेक्टवर काम सुरू करतील. के-पॉप ग्रुप 9 एप्रिल आणि 11-12 एप्रिल रोजी दक्षिण कोरियातील त्यांच्या मूळ गावी गोयांग येथे तीन कॉन्सर्टसह दौऱ्याची सुरुवात करेल, त्यानंतर जपानमधील टोकियो येथे कार्यक्रम होतील आणि नंतर उत्तर अमेरिकेत एक दीर्घ दौरा होईल.
बीटीएस कॉन्सर्ट : अमेरिकेतील टप्प्यात 12 शहरांमध्ये 28 कॉन्सर्ट समाविष्ट आहेत, ज्यात टँपा, फ्लोरिडा, एल पासो, टेक्सास, मेक्सिको सिटी; स्टॅनफोर्ड, कॅलिफोर्निया, लास वेगास, ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी, फॉक्सबोरो, मॅसॅच्युसेट्स, बाल्टिमोर, अर्लिंग्टन, टेक्सास आणि शिकागो येथील थांब्यांचा समावेश आहे. हा ग्रृप 1- 2 आणि 5-6 सप्टेंबर रोजी लॉस एंजेलिसमधील सोफी स्टेडियममध्ये चार परफॉर्मन्ससह उत्तर अमेरिकेतील टप्पा पूर्ण करेल. याशिवाय कॅनेडामधील टोरोंटोमध्येही कॉन्सर्ट होईल. या दौऱ्यादरम्यान बीटीएस जूनच्या मध्यात बुसानला परत येईल. युरोपियन तारखा जून आणि जुलैमध्ये असतील, ज्यात माद्रिद, ब्रुसेल्स, लंडन, म्युनिक आणि पॅरिसचा समावेश आहे. त्यानंतर हा दौरा लॅटिन अमेरिकेकडे वळेल, जिथे बोगोटा, कोलंबिया, लिमा, पेरू, सँटियागो, चिली, ब्युनोस आयर्स, अर्जेंटिना येथे कार्यक्रम होतील. यानंतर संपूर्ण ऑक्टोबरमध्ये ब्राझीलमधील साओ पाउलोसह बाकी शहरांमध्येही हा दौरा होईल. हा दौरा आशिया-पॅसिफिक प्रदेशांमधून 2026 च्या उत्तरार्धात आणि 2027च्या सुरुवातीस, काओसिंग, तैवान येथे नियोजित उपस्थितीसह सुरू राहील. बँकॉक, क्वालालंपूर, मलेशिया, सिंगापूर, जकार्ता, इंडोनेशिया, मेलबर्न आणि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, हाँगकाँग, आणि मनिला, फिलीपिन्स येथेही कॉन्सर्ट होईल.
संगीताच्या जगात पुनरागमन : दरम्यान ही बातमी मनोरंजन कंपनी BigHit Music नं जाहीर केल्यानंतर आता बीटीएस आर्मी खुश झाली आहे. BigHit Music या कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार बीटीएसचे सर्व सात सदस्य – जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, व्ही आणि जंग कूक यांनी दक्षिण कोरियाची अनिवार्य लष्करी सेवा पूर्ण केली आहे. आता चार वर्षांच्या विश्रांतीनंतर 20 मार्च रोजी संगीताच्या जगात ते पुनरागमन करतील.
बीटीएस2026 वर्ल्ड टूर तारखा :
- 9 एप्रिल आणि 11-12 एप्रिल – गोयांग, दक्षिण कोरिया
- 17-18 एप्रिल – टोकियो
- 25-26 एप्रिल – टँपा, फ्लोरिडा
- 2-3 मे – एल पासो, टेक्सास
- 7 मे आणि 9-10 मे – मेक्सिको सिटी
- 16-17मे – स्टॅनफोर्ड, कॅलिफोर्निया
- 23-24 आणि 27 मे – लास वेगास
- 12-13 जून – बुसान, दक्षिण कोरिया
- 26-27 जून – माद्रिद
- 1-2 जुलै – ब्रुसेल्स
- 6-7 जुलै – लंडन
- 11 -12 जुलै – म्युनिक
- 17-18 जुलै – पॅरिस
- 1-2 ऑगस्ट – ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी
- 5-6 ऑगस्ट – फॉक्सबोरो, मॅसॅच्युसेट्स
- 10 -11 ऑगस्ट – बाल्टिमोर
- 15-16 ऑगस्ट – अर्लिंग्टन, टेक्सास
- 22-23 ऑगस्ट – टोरोंटो
- 27-28 ऑगस्ट – शिकागो
- 1-2 सप्टेंबर आणि ५-६ सप्टेंबर – लॉस एंजेलिस
- 2-3 ऑक्टोबर – बोगोटा, कोलंबिया
- 9-10 ऑक्टोबर – लिमा, पेरू
- 16-17 ऑक्टोबर – सँटियागो, चिली
- 23-24 ऑक्टोबर – ब्युनोस आयर्स, अर्जेंटिना
- 28 ऑक्टोबर आणि 30 -31ऑक्टोबर – साओ पाउलो
- १९ नोव्हेंबर आणि 21-22 नोव्हेंबर – काओशुंग, तैवान
- 3 डिसेंबर आणि 5-6 डिसेंबर – बँकॉक
- 12-13 डिसेंबर – क्वालालंपूर, मलेशिया
- 17 डिसेंबर,19-20 डिसेंबर आणि २२ डिसेंबर – सिंगापूर
- 26-27 डिसेंबर – जकार्ता
बीटीएस 2027 जागतिक दौऱ्याच्या तारखा
- 12-13 फेब्रुवारी – मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया
- 20 -21 फेब्रुवारी – सिडनी
- 4 मार्च आणि 6-7 मार्च – हाँगकाँग
- 13-14 मार्च – मनिला, फिलिपिन्स
