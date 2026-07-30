के-पॉप ग्रुप बीटीएसनं ग्रॅमीमधून काय घेतली माघार ? सीईओ हार्वे मेसन ज्युनियर यांची प्रतिक्रिया व्हायरल...
के-पॉप ग्रुप बीटीएसनं 2027च्या ग्रॅमी पुरस्कारांमधून माघार घेतली आहे. यानंतर ग्रॅमीचे सीईओ हार्वे मेसन ज्युनियर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 4:43 PM IST
हैदराबाद : एका महिन्यापूर्वी 'आशियन पॉप संगीत' श्रेणी सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर, के-पॉप गट बीटीएसनं आपला नवीन 'कमबॅक' अल्बम अरिरंग ग्रॅमी 2027साठी सादर न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावर ग्रॅमीचे सीईओ यांनी प्रतिक्रिया दिली असून एक निवेदन जारी केलं आहे. सुमारे एका महिन्यापूर्वी, ग्रॅमी पुरस्कारांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेनं या सोहळ्यात 'आशियन पॉप संगीत' ही एक नवीन श्रेणी समाविष्ट केली होती. काहींना या बातमीचं चांगलं वाटलं होतं, तर अनेकांनी आशियाई संगीतासाठी विशेषतः वेगळी श्रेणी सुरू करण्यावरून ऑनलाइन टीका करण्यास सुरूवात केली होती. यानंतर बीटीएसनं आपला 'कमबॅक' अल्बम 'अरिरंग' अधिकृत नामांकनाच्या शर्यतीतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला, आता अनेक चाहते त्यांच्या या निर्णयाचे समर्थन सोशल मीडियावर करत आहेत. आता, ग्रॅमीचे सीईओ हार्वे मेसन ज्युनियर यांनी या प्रकरणाबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलंय.
ग्रॅमीच्या सीईओंची प्रतिक्रिया : त्यांनी सांगितलं की, 'या वर्षी बीटीएसनं ग्रॅमी पुरस्कार प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे ऐकून मला दुःख झालं, मात्र एक संगीत निर्माता म्हणून मी त्यांच्या निर्णयाचा आदर करतो आणि मी यासंदर्भात समजून घेतो. मला एका गोष्टीचे स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, जी या चर्चेदरम्यान कदाचित दुर्लक्षित होत आहे. आशियातून येणाऱ्या पॉप संगीताची खोली, विविधता आणि असाधारण प्रगती साजरी करण्यासाठी 'आशियन पॉप' श्रेणी तयार करण्यात आली होती. या नवीन श्रेणीचा उद्देश या महत्त्वाच्या कलाकारांवर विशेष प्रकाशझोतात टाकणे हा आहे.'
'अधिक श्रेणींचा अर्थ असा की अधिक कलाकारांच्या कामाला मान्यता मिळते. याचा उद्देश फूट पाडणे हा नव्हता, आमच्या 15,000 ग्रॅमी मतदारांकडून मान्यता मिळणाऱ्या कलाकारांची व्याप्ती वाढवणे हा आहे.'
बीटीएसचं निवेदन : यानंतर 2027च्या पुरस्कार हंगामासाठी ग्रॅमीमधून माघार घेण्याबाबत बीटीएसचे अधिकृत निवेदन जारी केलं होतं, त्यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून, बीटीएस बँडच्या सातही सदस्यांनी, आरएम (RM), सुगा (Suga), जिन (Jin), जे-होप (J-Hope), व्ही (V), जिमिन (Jimin) आणि जुंगकूक (Jungkook) म्हटलं होतं, 'आम्ही या वर्षी ग्रॅमीसाठी कोणतेही गाणे सादर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला आशा आहे की संगीताचे प्रदेश किंवा भाषेनुसार विभाजन करण्याऐवजी, ते संगीत म्हणून ऐकले जाईल आणि पसंत केले जाईल. आम्ही 'आर्मी' आणि नेहमीच आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या सर्वांचे आभार मानतो.' बीटीएसनं या वर्षाच्या सुरुवातीला, जवळपास 4 वर्षांच्या काळानंतर 'अरिरंग'द्वारे पुनरागमन केलं तसेच त्याचं 'स्विम' हे त्यांचे मुख्य गाणं प्रदर्शित झालं, ज्याच्या म्युझिक व्हिडिओमध्ये 'रिव्हरडेल' फेम अभिनेत्री लिली राइनहार्ट झळकली आहे.
The GRAMMYs are introducing their first Asian category at next year’s ceremony.— Pop Base (@PopBase) June 16, 2026
Best Asian Pop Music Performance will recognise K-Pop, J-Pop, C-Pop recordings that feature meaningful use of one or more Asian languages. pic.twitter.com/lDLVtzQ10f
All seven BTS members simultaneously posted a statement regarding their decision not to submit their music to the Grammys this year:— taehyung pics ✰ (@taehyvngpics) July 29, 2026
" we have decided not to submit our music to the grammys this year. rather than having music categorized by region or language, we hope it can be… pic.twitter.com/JaquDiU2Ue
दरम्यान संगीत उद्योगात ग्रॅमीच्या नव्यानं सुरू करण्यात आलेल्या 'सर्वोत्कृष्ट आशियन पॉप संगीत सादरीकरण' या श्रेणीविरोधात अनेकजण होते. ही श्रेणी के-पॉप (K-pop), जे-पॉप (J-pop) आणि चायनीज पॉप (Chinese pop) यांसारख्या आशियन संगीत प्रकारांमधील अशा कलाकृतींसाठी आहे, ज्यामध्ये एक किंवा अधिक आशियन भाषांचा प्रभावी वापर केला गेला आहे. या श्रेणीबद्दल सोशल मीडियावर चांगलाच वाद निर्माण झाला होता.
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