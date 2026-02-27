ETV Bharat / entertainment

'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' ते 'ब्रिजर्टन सीझन 4 पार्ट 2' बरेच काही पाहा ओटीटीवर...

या आठवड्यामध्ये ओटीटीवर 'ब्रिजर्टन सीझन 4 पार्ट 2' ते 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' असे अनेक मनोरंजक सीरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam and Bridgerton Season 4 Part 2
'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' आणि 'ब्रिजर्टन सीझन 4 पार्ट 2' (पोस्टर्स)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : शुक्रवारीच्या ओटीटी रिलीज लिस्टमध्ये अनेक विविध स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर काही सीरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज आहे. आत यावेळी या वीकेंडमध्ये चांगला मोठा धमाका होणार आहे. या शुक्रवारी होणाऱ्या ओटीटी रिलीजमध्ये रहस्य, गुन्हेगारी, थ्रिलर आणि मनाला भिडणाऱ्या गोष्टी पाहायला मिळणार आहेत. सायकॉलॉजिकल थ्रिलरपासून ते रहस्यमय गुन्हेगारीवर आधारित कंटेंट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता तुम्ही या वीकेंडला काही वेगळं पाहाण्याचा प्लॉन बनवत असाल तर आम्ही तुमच्यासाठी एक यादी तयार केली आहे. या यादीमध्ये असे काही सीरीज आणि चित्रपट आहेत, जे तुम्हाला पसंत येईल.

ब्रिजर्टन सीझन 4 पार्ट 2

प्रकाशन तारीख: आधीच स्ट्रीमिंग

कुठे पाहायचे: नेटफ्लिक्स

कलाकार: ल्यूक थॉम्पसन, येरिन हा, जोनाथन बेली

पहिला भाग संपला तिथून सुरू होत असताना, 'ब्रिजर्टन सीझन 4' भाग 2 बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसनने साकारलेला) आणि सोफी बेक (येरिन हाने साकारलेला) यांच्या सिंड्रेला-शैलीतील प्रेमकथेला पुढे नेतो. सोफी ही एक हुशार तरुण दासी आहे, जिला बेनेडिक्ट त्याच्या आईच्या भव्य मास्करेड बॉलवर भेटला होता. त्या रात्री, ती सजली होती आणि रहस्यमय 'लेडी इन सिल्व्हर' म्हणून तिची ओळख लपवत होती. आता बेनेडिक्टला सोफी खरोखर कोण आहे याबद्दल सत्य माहित असल्यानं, त्याला एक मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. तो त्याच्या मनाचे ऐकेल आणि खरे प्रेम निवडेल का? की त्यांच्या सामाजिक स्थितीत फरक असल्यानं तो तिला जाऊ देईल? हे तुम्ही सीरीजमध्ये पाहू शकता.

'वन बॅटल आफ्टर अनदर'

प्रकाशन तारीख: आधीच स्ट्रीमिंग

कुठे पाहायचे: जिओहॉटस्टार

कलाकार: लिओनार्डो डिकॅप्रियो, शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो

पॉल थॉमस अँडरसन लिखित, दिग्दर्शित आणि निर्मित, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' 1990च्या थॉमस पिंचॉन लिखित कादंबरी व्हाइनलँडवरून प्रेरित आहे. हे बॉबची कथा सांगते, एक माजी क्रांतिकारक जो आता त्याची तरुण मुलगी विल्लाबरोबर शांत आणि एकाकी जीवन जगतो. बॉब त्याचा हिंसक भूतकाळ मागे सोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय त्याचा जुना शत्रू, लॉकजॉ 16 वर्षांनी परत येतो, तेव्हा त्याच्या शांत जीवनात अडचणीत येते. लवकरच, विल्ला बेपत्ता होते, ज्यामुळं बॉबला त्याच्या भूतकाळाचा सामना करावा लागतो आणि त्याच्या मुलीला वाचवण्यासाठी लढावे लागते.

'द ब्लफ'

प्रकाशन तारीख: आधीच स्ट्रीमिंग

कुठे पाहायचे: अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ

कलाकार: प्रियंका चोप्रा जोनास, कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूझ कॉर्डोवा

'द ब्लफ' साहसानं भरलेला एक अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे. हे फ्रँक ई फ्लॉवर्स यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि फ्लॉवर्स आणि जो बल्लारिनी यांनी लिहिले आहे. हा चित्रपट एजीबीओ, सिनेस्टार पिक्चर्स आणि पर्पल पेबल पिक्चर्स यांनी तयार केला आहे. ही कथा कॅरिबियनमध्ये 1800च्या उत्तरार्धात घडते. हा चित्रपट एका महिलेवर आधारित आहे जी एकेकाळी समुद्री डाकू होती. ती तिच्या कुटुंबासह शांत जीवन जगण्याचा प्रयत्न करते. पण जेव्हा तिच्या भूतकाळातील लोक परत येतात, तेव्हा तिला तिच्या प्रियजनांचे रक्षण करण्यासाठी पुन्हा लढावे लागते.

'एक्यूज्ड'

प्रकाशन तारीख: 27 फेब्रुवारी

कुठे पहायचे: नेटफ्लिक्स

कलाकार: कोंकणा सेन शर्मा, प्रतिभा रणता, मशहूर अमरोही

अनुभूती कश्यप दिग्दर्शित,एक्यूज्ड ही एका यशस्वी स्त्रीरोगतज्ज्ञाची कथा आहे, जिच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप झाल्यानंतर तिचे आयुष्य अचानक बदलते. अफवा पसरू लागल्यानं तिचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन धोक्यात येऊ लागते. तिची प्रतिष्ठा खराब होते. यानंतर ती बदनामी होण्याचं कारण काय हे शोधण्याचा निर्णय घेते आणि सत्य उघड करण्यासाठी स्वतःच चौकशी सुरू करते. हा चित्रपट समाजातील अन्याय, सत्तेचा गैरवापर आणि पक्षपातीपणामुळं लोकांवर अन्याय कसा केला जाऊ शकतो यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलतो.

क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम

प्रकाशन तारीख: 27 फेब्रुवारी

कुठे पहायचे: झी 5

कलाकार : सचिन खेडेकर, प्राजक्ता कोळी, सिद्धार्थ चांदेकर, अमेय वाघ, क्षिती जोग, निर्मिती सावंत, अनंत जोग

मराठी भाषेतील हेमंत ढोमे दिग्दर्शित 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' अशा एका सरकारी शाळेवर आधारित आहे, जी बंद होणार असते. प्राचार्य दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) हे मराठी शाळा बंद न होऊ देण्यासाठी या मराठी माध्यमाच्या शाळेतील माजी विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकत्र बोलवतात. यानंतर हे विद्यार्थी शाळा वाचवण्याठी खूप प्रयत्न करतात. आता पुढं काय होईल हे जाणून घेण्यासाठी चित्रपट तुम्हाला पाहावा लागेल.

TAGGED:

OTT MOVIES AND SERIES RELEASES
BRIDGERTON SEASON 4 PART 2
MOVIES AND SERIES RELEASES
ओटीटी
OTT RELEASES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.