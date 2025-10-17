जुबिन गर्गच्या निधनामुळं ब्रह्मपुत्र व्हॅली चित्रपट महोत्सव पुढे ढकलला, आयोजकांनी 'सांस्कृतिक आयकॉन'च्या निधनावर केला शोक व्यक्त
आसामचे 'सांस्कृतिक प्रतीक' म्हणून ओळखले जाणारे जुबिन गर्ग यांच्या निधनानंतर ब्रह्मपुत्र व्हॅली चित्रपट महोत्सव पुढे ढकलण्यात आला आहे.
Published : October 17, 2025 at 5:22 PM IST
मुंबई : आसामचं 'सांस्कृतिक आयकॉन' मानले जाणारे जुबिन गर्ग यांचं १९ सप्टेंबर रोजी स्कूबा डायव्हिंग करताना निधन झालं. गायिकेच्या निधनानं संपूर्ण आसामवर शोककळा पसरली आहे. ब्रह्मपुत्र व्हॅली फिल्म फेस्टिव्हलच्या आयोजकांनी जुबिनच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत हा कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे.
ब्रह्मपुत्र व्हॅली फिल्म फेस्टिव्हलची तारीख पुढे ढकलण्यात आली : ब्रह्मपुत्र व्हॅली फिल्म फेस्टिव्हलच्या आयोजकांनी सांगितलं की, जुबिन गर्गच्या निधनाबद्दल हा निर्णय घेण्यात येत आहे. ज्यांनी तिकिटे बुक केली होती त्यांना पैसे परत केले जातील याची त्यांनी पुष्टी केली. निवेदनात असं म्हटलं गेलं आहे, "जड अंतःकरणानं आम्ही तुम्हाला कळवत आहोत की, ब्रह्मपुत्र व्हॅली फिल्म फेस्टिव्हलची १०वी आवृत्ती २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम ४-७ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार होता. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा आसाम त्यांच्या 'सांस्कृतिक आयकॉन' जुबिन गर्गच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहे, ज्यांचा आवाज आणि दूरदृष्टी पिढ्यान्पिढ्या परिभाषित करत आहे. बीव्हीएफएफ लोक आणि सर्जनशील समुदायासोबत एकजुटीनं उभा आहे.' निवेदनात पुढं म्हटलं आहे की, 'स्मृती आणि आदर म्हणून यावर्षी आमचे महोत्सव पुढे ढकलणे आम्हाला योग्य वाटते. आम्ही आमच्या चित्रपट निर्माते, भागीदार आणि प्रेक्षकांचे त्यांच्या सततच्या पाठिंब्याबद्दल आणि समजुतीबद्दल आभारी आहोत. परतफेड वेळेवर केली जाईल.'
जुबिन गर्ग बद्दल : जुबिननं गर्गला 'ईशान्येकडील रॉकस्टार' म्हणून ओळखले जाते. तीन दशकांहून अधिक काळ, जुबिन आसामी आणि भारतीय संगीतातील सर्वात प्रभावशाली आवाजांपैकी एक आहे. आसामी संगीत आणि चित्रपटांमध्ये आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर, जुबिनने चार्ट-टॉपिंग हिंदी बॉलिवूड गाण्यांमध्येही स्वतःला सिद्ध केलं आहे. जुबिननं आसामी, बंगाली आणि बॉलिवूड चित्रपटांसाठी संगीत दिलंय. त्यांच्या काही सर्वात लोकप्रिय गाण्यांमध्ये २००६ च्या बॉलिवूड चित्रपट 'गँगस्टर'मधील 'या अली' आणि हृतिक रोशनच्या 'क्रिश ३'मधील 'दिल तू ही बता' यांचा समावेश आहे. दरम्यान जुबिन गर्गची खूप मोठा चाहतावर्ग आहे, आता देखील त्यांचे चाहते त्यांच्या निधनाबद्दल सोशल मीडियाच्या माध्यामातून आपला शोक व्यक्त करत आहेत.
