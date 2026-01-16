'बॉर्डर 2'चा ट्रेलर गाजला, चाहत्यांनी केलं कौतुक...
'बॉर्डर 2' हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आता हे ट्रेलरवरून सिद्ध होत आहे. या चित्रपटाचे नुकतेच ट्रेलरल रिलीज झालं असून याला अनेकजण पसंत करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 3:36 PM IST
मुंबई - गदर 2'च्या ऐतिहासिक यशानंतर, सनी देओल पुन्हा एकदा देशभक्तीच्या उत्साहानं मोठ्या पडद्यावर परतत आहे. 1997च्या कल्ट वॉर ड्रामा 'बॉर्डर' खूप गाजला होता. आता 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 2026 रोजी रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. दरम्यान 15 जानेवारी रोजी या चित्रपटाचा ट्रेलर हा प्रदर्शित करण्यात आला होता. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा सोशल मीडियावर खूप गाजत आहे. हा ट्रेलर आता लोकांना खूप आवडला आहे. अनेकजण चित्रपटाच्या ट्रेलरचं कौतुक करत आहेत. 15 जानेवारी, आर्मी डे रोजी प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरनं हा उत्साह आणखी वाढवला आहे. ट्रेलरमध्ये अनेक दृष्य असे आहे, जे खूप दमदार आहेत. या चित्रपटाची कहाणी प्रत्येक भारतीयांच्या थेट भावनांना जुळणारी आहे.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाच्या ट्रेलरचं झालं कौतुक : चित्रपटाच्या ट्रेलरची सुरुवात सनी देओलच्या शक्तिशाली आवाजाने होते, जो सीमारेषा केवळ नकाशावरील रेषा नाही तर राष्ट्राला दिलेले वचन आहे असे वर्णन करतो. हा संवाद खूप दमदार आहे. आता अनेक प्रेक्षकांना हा चित्रपट 1997 च्या कल्ट वॉर ड्रामा 'बॉर्डर'ची आठवण करून देत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये सनी देओलसह दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी हे स्टार्स देखील दिसत आहे. या चित्रपटाद्वारे सनी देओल पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं, 'बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घाला. प्रत्येक भारतीयाने त्यांच्या कुटुंबासह 'बॉर्डर 2' पाहावा, देश प्रथम येतो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'एक ट्रेलर जो मी पहिल्या मिनिटापासून 30 मिनिटांपर्यंत सतत पाहिला.' आणखी एकानं लिहिलं, 'ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'बॉर्डर 2', हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा चित्रपट आहे आणि राहील. हिंदुस्तान जिवंत होता आणि राहील. भारत माता की जय.' याशिवाय अनेकजण चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या पोस्टवर हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामध्ये सनी देओल दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन , अहान शेट्टी, मोना सिंग, सोनम बाजवा, अन्या सिंग आणि मेधा राणा यांच्या विशेष भूमिका आहेत. 'बॉर्डर 2' 23 जानेवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. अनुराग सिंग दिग्दर्शित आणि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता आणि निधी दत्ता निर्मित, 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे.
