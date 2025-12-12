ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर २'च्या निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करून टीझर कधी रिलीज होईल याबद्दल केलं उघड, वाचा सविस्तर....

'बॉर्डर २'च्या निर्मात्यांनी टीझर रिलीजची तारीख जाहीर केली आहे. आता या चित्रपटाचा टीझर कधी रिलीज होणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Border 2
'बॉर्डर २' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 12, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 'बॉर्डर २' चित्रपट अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. हा चित्रपट चित्रपटगृहात २०२६मध्ये येत आहे. दरम्यान, आज, १२ डिसेंबर रोजी या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी टीझर प्रदर्शित होण्याची तारीख जाहीर केली आहे. शुक्रवारी, 'बॉर्डर २'च्या टीमनं एक नवीन पोस्टर शेअर केले आणि चित्रपटाच्या टीझरच्या रिलीजची घोषणा केली आहे. इंस्टाग्रामवर शेअर करताना वरुण धवननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'विजय दिवसाचा आत्मा, १९७१ च्या विजयाची आठवण आणि वर्षातील सर्वात भव्य टीझर लॉन्च - सर्व एकाच ठिकाणी.' 'बॉर्डर २'चा टीझर १६ डिसेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता प्रदर्शित होईल. चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.'

'बॉर्डर २'चा ट्रेलर कधी होईल प्रदर्शित : दरम्यान 'बॉर्डर २'च्या पोस्टरमध्ये चित्रपटातील चार प्रमुख कलाकार, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी एकाच फ्रेममध्ये आहेत. या चित्रपटामध्ये सनी देओल त्याच्या प्रतिष्ठित, लढाऊ अवतारात, वरुण कर्तव्यावर दृढनिश्चयी, दिलजीत युद्धात धाडस दाखवताना दिसणार आहे. याशिवाय अहान शेट्टी या चित्रपटात दिसणार आहे. 'बॉर्डर २'चा टीझर १६ डिसेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता प्रदर्शित होईल. विजय दिवस हा १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान, पाकिस्तानवर झालेल्या सैन्य विजयाच्या स्मरणार्थ आहे. 'बॉर्डर २' हा चित्रपट गुलशन कुमार आणि टी-सीरीज यांनी जे.पी. दत्ता यांच्या जे.पी. फिल्म्सच्या सहकार्यानं सादर केला आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित आणि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता आणि निधी दत्ता यांच्या सहकार्यानं बनलेला हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.

'बॉर्डर २'बद्दल : 'बॉर्डर २' चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत. हा चित्रपट १९९७मध्ये रिलीज झालेल्या 'बॉर्डर'चा सीक्वेल आहे. या चित्रपटामध्ये सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. त्यावेळी हा चित्रपट खूप मोठा हिट ठरला होता. आता अनेकांना 'बॉर्डर २'बद्दल देखील खूप अपेक्षा आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'बॉर्डर २' चित्रपटामधील वरुण धवनचं फर्स्ट लूक आलं समोर...
  2. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सनी देओलनं 'बॉर्डर २'चं मोशन पोस्टर केलं शेअर...
  3. कारगिल विजय दिनानिमित्त दिलजीत दोसांझनं शेअर केला व्हिडिओ, 'बॉर्डर २'चं शूटिंग पूर्ण झाल्यानंतर वाटले लाडू..

TAGGED:

BORDER 2 TEASER
BORDER 2 TEASER RELEASE DATE
FILM NEW POSTER OUT
बॉर्डर २
BORDER 2 MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.