'बॉर्डर 2' चित्रपटामधील 'संदेसे येते हैं' गाणं रिलीज, पाहा व्हिडिओ
'बॉर्डर 2'मधील 'संदेसे येते हैं' गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. आता हे गाणं रुपेरी चांगलच धमाल करत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई - 'संदेसे येते हैं' हे गाणं तर आताही प्रेक्षकांच्या मनात बसलेलं आहे. आता पुन्हा एकदा हे गाणं प्रेक्षकांना एका नवीन अंदाजात ऐकायला मिळणार आहे. 'बॉर्डर'चा सीक्वेल 'बॉर्डर 2' हा प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 2 जानेवारी रोजी' बॉर्डर 2' चित्रपटातील 'संदेसे येते हैं' गाण्याची नवीन आवृत्ती जैसलमेर लॉन्च झाली आहे. यापूर्वी एक व्हिडिओ समोर आला होता, ज्यामध्ये चित्रपटातील नायक वरुण धवन आणि अहान शेट्टी हे जैसलमेरमध्ये 'संदेसे येते हैं' गाण्याच्या लॉन्चसाठी जाताना दिसले होते. या व्हिडिओमध्ये दोघेही खुश असल्याचे दिसले. 'बॉर्डर 2' चित्रपटातील 'संदेसे येते हैं' हे गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. हे गाणं खूप दमदार आहे. यामध्ये पूर्वीसारखाच मधुरपणा आहे. सध्या या गाण्याचा ऑडिओ समोर आला आहे. या गाण्याचा व्हिडिओ हा प्रेक्षकांना संध्याकाळी पाहायला मिळेल.
'बॉर्डर 2' चित्रपटामधील गाणं रिलीज : 'बॉर्डर 2'मधील रिमेक गाण्याचे बोल मिथून आणि मनोज मुंताशीर यांनी लिहिले आहेत. मूळ गाणे जावेद अख्तर यांनी लिहिले आहे आणि अनु मलिक यांनी संगीतबद्ध केलं होतं. याशिवाय या गाण्याला सोनू निगम, अरिजीत सिंग, विशाल मिश्रा आणि दिलजीत दोसांझ यांनी गायलं आहे. सध्या या गाण्यानं सोशल मीडियावर जादू केली आहे. हे गाणं अनेकांना आवडत आहे. आता हे गाणं ऐकूण अनेकजण सोनू निगम आणि अरिजित यांचे कौतुक करत आहेत. तसेच काही दिवसापूर्वी सोनू निगम आणि अरिजित सिंग यांनी या गाण्यामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला होता. आता 'बॉडर 2' हा चित्रपट चांगलातच गाजणार असं सध्याचं चित्र दिसत आहे.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 1997मध्ये प्रदर्शित झालेल्या जेपी दत्ताच्या ब्लॉकबस्टर हिट चित्रपट 'बॉर्डर'चा सीक्वेल हा 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान 'बॉर्डर'मधील सुपरहिट गाणं 'संदेसे येते हैं' खूप हिट झाला होतं. आता या गाण्याचं रीमेक देखील खूप हिट होत आहे. 'संदेसे येते हैं' हे गाणं सदाबहार आहे. हे गाणं देशभक्तीच्या भावनांनी भरलेलं आहे. आता 'बॉर्डर 2'मधील गाणं लोकांच्या प्लेलिस्टमध्ये स्थान मिळवेल हे मात्र नक्की. या चित्रपटामध्ये वरुण धवन आणि अहान शेट्टी व्यतिरिक्त सनी देओल आणि दिलजीत दोसांझ हे स्टार देखील महत्वाच्या भूमिकेत आहेत. याशिवाय या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलं आहे.
