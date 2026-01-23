'बॉर्डर 2'च्या रिलीजच्या आनंदात सनी देओलनं शेअर केली पोस्ट, वाचा सविस्तर
'बॉर्डर 2' चित्रपट 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आहे. आता या चित्रपटाच्या रिलीजवर सनी देओलनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.
Published : January 23, 2026 at 2:02 PM IST
मुंबई - 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 23 जानेवारी रोजी रिलीज झाला आहे. सध्या या चित्रपटाचे सोशल मीडियाद्वारे खूप कौतुक केलं जात आहे. या चित्रपटामधील स्टार कास्ट सनी देओल, वरुण धवन दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा यांनी दमदार अभिनय केला आहे. आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये हा चित्रपट चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तसेच चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांनी देखील या चित्रपटाला 4.5 स्टार रेटिंग दिली आहे. याशिवाय सोशल मीडियावर देखील या चित्रपटाची खूप कौतुक केले जात आहे.
सनी देओलनं 'बॉर्डर 2' रिलीज झाल्यानंतर केली पोस्ट : आता सनी देओलनं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यानं आपल्या चित्रपटाबद्दल उल्लेख केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं, 'आज 'बॉर्डर 2'चा दिवस!!!. काळजी नाही, ताण नाही. आराम करा, निवांत व्हा आणि आपण सर्वजण मिळून 'बॉर्डर 2'चा आनंद घेऊया.' आता 'सनी पाजी'च्या या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये सनी देओल हा कधी टीमबरोबर जेवण करत आहे, तर कधी तो सेटवर सुंदर क्षण आपल्या टीमबरोबर घालवताना दिसत आहेत. त्यांच्या चाहत्यांना शेअर केलेला हा व्हिडिओ खूप मजेदार वाटत आहे. दरम्यान चित्रपटाला कोणत्याही कटशिवाय U/A १३+ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधी दत्ता आणि जे.पी. दत्ता निर्मित हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये धमाकेदार कमाई करेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलं आहे.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचा रनटाइम 3 तास 19 मिनिटे आणि 7 सेकंद आहे. हा चित्रपट 1971च्या भारत - पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. 'बॉर्डर 2' या चित्रपटाचं क्रेझ फक्त भारतात नाही, तर जगभरात आहे. तसेच या चित्रपटाच्या टीझर, ट्रेलर आणि गाण्यांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, त्यामुळं आता सनी देओल देखील चित्रपट हिट होईल याबद्दल निच्छितपणे सांगत आहे.
