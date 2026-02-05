'बॉर्डर 2' चित्रपटाच्या कमाईचा वेग झाला कमी, वाचा सविस्तर...
'बॉर्डर 2' चित्रपट रिलीज होऊन काही दिवस झाले आहेत. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 2:25 PM IST
मुंबई : 'बॉर्डर 2' चित्रपट रिलीज होऊन आता 13 दिवस पूर्ण झाले आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत पडला. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांबाहेर खूप गर्दी होत होती. आता या चित्रपटाच्या कमाईचा वेग हा मंद झाला आहे. रिलीजच्या सुरुवातीला या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली होती. 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला होता. प्रजासत्ताक दिनी या चित्रपटानं धमाकेदार कमाई केली होती. या चित्रपटामध्ये सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांनी जबरदस्त अभिनय केला आहे.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : आता 'बॉर्डर 2'च्या रिलीजला दुसरा आठवडा पूर्ण झाला आहे.'बॉर्डर 2'नं 23 जानेवारी,रोजी म्हणजेच बॉक्स ऑफिसवर पहिल्या दिवशी 32.10 कोटींची कमाई केली होती. यानंतर दुसऱ्या दिवशी या चित्रपटानं 40.59 कोटी, यानंतर तिसऱ्या दिवशी 57.20 कोटी , चौथ्या दिवशी 63.59 कोटी, यानंतर पाचव्या दिवशी 23.31 कोटी, सहाव्या दिवशी 15.04 कोटी, सातव्या दिवशी 13.14 कोटी, आठव्या दिवशी 12.53 कोटी, नवव्या दिवशी 20.17 कोटी, दहाव्या दिवशी 24.22 कोटी, अकराव्या दिवशी 6.52 कोटी, बाराव्या दिवशी 6.69 कोटींची कमाई केली. यासह या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर एकूण 315.10 कोटींचा व्यवसाय केला. हा चित्रपट आता तेराव्या दिवसामध्ये आहे. या दिवशी हा चित्रपट 4.88 कोटींची कमाई करू शकतो अंदाज लावल्या जात आहे.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाची कमाई
पहिला दिवस - 32.10 कोटी
दुसरा दिवस 40.59 कोटी
तिसरा दिवस 57.20 कोटी
चौथा दिवस 63.59 कोटी
पाचवा दिवस 23.31 कोटी
सहावा दिवस 15.04 कोटी
सातवा दिवस 13.14 कोटी
आठवा दिवस 12.53 कोटी
नववा दिवस 20.17 कोटी
दहा दिवस 24.22 कोटी
अकरावा दिवस 6.52कोटी
बारा दिवस 6.69 कोटी
एकूण 315.10 कोटी
'बॉर्डर 2'ची जगभरातील कमाई : 'बॉर्डर 2'नं जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 400 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. या चित्रपटानं भारतात 375.12 कोटी कमाई केली आहे, ज्यामुळं भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या 50 चित्रपटांच्या यादीत तो 40व्या क्रमांकावर आहे. या चित्रपटानं 'धूम 3', 'कांतारा', 'टायगर 3', 'देवनागरी पार्ट 1', 'आदिपुरुष', 'कुली' आणि 'साहो' यासारख्या मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे. दरम्यान, 'बॉर्डर 2'ची जगभरातील कमाई 411.76 कोटी झाली आहे. या चित्रपटानं 'कांतारा', '3 इडियट्स', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'क्रिश 3', 'आदिपुरुष' आणि 'सिंघम अगेन' या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे. सध्या 'बॉर्डर 3'ची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. निर्माते भूषण कुमार आणि निधी दत्ता यांनी चाहत्यांना 'बॉर्डर 3'ची घोषणा करून चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. दरम्यान अनुराग सिंग दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ व्यतिरिक्त मेधा राणा, सोनम बाजवा आणि अन्या सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
हेही वाचा :