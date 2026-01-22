अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशीद खान पाहणार 'बॉर्डर 2', व्हिडिओ व्हायरल....
अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशीद खाननं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यानं 'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल आपले प्रेम व्यक्त केले आहे.
Published : January 22, 2026 at 11:03 AM IST
मुंबई - अफगाणिस्तानचा 'टी20' कर्णधार आणि अष्टपैलू रशीद खान यांनी बुधवारी सोशल मीडियावर आगामी चित्रपट 'बॉर्डर 2'च्या समर्थनार्थ एक व्हिडिओ शेअर केला. आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. रशीद देखील आता सेलिब्रिटींमध्ये व्हायरल होत असलेल्या इंस्टाग्राम ट्रेंडमध्ये सामील झाला आहे. त्यानेही चित्रपट पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. रशीदनं अफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज 2026 मालिकेदरम्यान त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला. रशीद खानचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे, ज्यामुळं हे स्पष्ट होतं की, फक्त भारतातच नाही तर अफगाणिस्तानमध्येही या चित्रपटाबद्दल लोक उत्सुक आहेत. हा चित्रपट धमाकेदार असणार हे आधीच चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून सांगितलं आहे.
रशीद खानचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : दरम्यान क्रिकेटरचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर बॉलिवूड अभिनेता वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि जेष्ठ अभिनेता सुनील शेट्टीनं यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आता या क्रिकेटरचा हा व्हिडिओ अनेकांना खूप आवडला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये राशीद हा दुबईतील रस्त्याच्या कडेला कोळशाच्या शेकोटीवर मका भाजताना दिसत आहे. याशिवाय त्याच्याबरोबर एक व्यक्ती देखील असल्याचा दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो खूप खुश असल्याचा दिसत आहे. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, " मी 'बॉर्डर 2' नक्की पाहेन, पण आता मी पाहतो की, पोस्ट केल्यावर काय होते. '
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : रशीद खानच्या व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर 'बॉर्डर 2' चित्रपटातील एक गाणे वाजत आहे. हा व्हायरल ट्रेंड फॉलो करणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू नाही. यापूर्वी देखील अनेक क्रिकेटर्स देखील या ट्रेंडमध्ये सामील झाले आहेत. भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज केएल राहुलनं देखील चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर असाच एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. केएल राहुल या ट्रेंडमध्ये सामील झाला, कारण त्याचा मेहुणा, अहान शेट्टी, सुनील शेट्टीचा मुलगा चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांपैकी एक आहे. सध्या या चित्रपटाचं अनेकजण प्रमोशन करत आहेत. हा चित्रपट जबरदस्त कमाई करेल सध्या अशी अपेक्षा केली जात आहे. या चित्रपटामध्ये अहान शेट्टी आणि वरुन धवन व्यतिरिक्त दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, मेधा राणा, मोना सिंग, सोनम बाजवा, सोनम बाजवा, परमवीर चीमा आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत.
