बोनी कपूरनं आपल्या मुलींसह श्रीदेवी यांच्या चेन्नई मालमत्तेचा खटला जिंकला, 2.70 एकर जमिनीच्या वादाबद्दल जाणून घ्या....
श्रीदेवी यांच्या चेन्नई मालमत्ता प्रकरणात बोनी कपूर, जान्हवी आणि खुशी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कायदेशीर लढाई बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती.
Published : May 8, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद : श्रीदेवी यांच्या चेन्नई मालमत्ता खटल्यात बोनी कपूर, जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कायदेशीर लढाई बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती. बोनी, जान्हवी आणि खुशी यांनी श्रीदेवी यांचा चेन्नई मालमत्ता खटला जिंकला आहे. 2.70 एकर जमिनीचा वाद असून 1988 श्रीदेवी यांच्या नावावर खरेदी केलेल्या त्यांच्या चेन्नई येथील मालमत्तेसंदर्भात दाखल केलेला दिवाणी दावा न्यायालयानं फेटाळला आहे. बार बेंचच्या मते, उच्च न्यायालयानं एम.सी. शिवकामी, एम.सी. नटराजन आणि चंद्रभानू यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यास नकार देणारा चेंगलपट्टू न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती टी.व्ही. तमिळसेल्वी यांनी बोनी कपूर आणि त्यांच्या मुलींनी दाखल केलेली दिवाणी पुनरीक्षण याचिका स्वीकारली आहे.
काय आहे प्रकरण ? : हे प्रकरण चेन्नईतील शोलिंगनल्लूर येथे असलेल्या 2.70 एकर जमिनीच्या तुकड्याच्या संदर्भात आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिवंगत एम.सी. चंद्रशेखरन यांचे कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला. यानंतर त्यांनी मालमत्तेच्या विभाजनाचा हक्क मागितला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ही जमीन एम. सी. संबंदा मुदलियार यांची होती, ज्यांनी ती 1943 मध्ये खरेदी केली होती. त्यांनी पुढं असा दावा केला की, 2023 मध्ये जेव्हा बोनी कपूर, जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर यांच्या नावे भाडेपट्टा जारी करण्यात आली, तेव्हा त्यांना या फसवणुकीची माहिती मिळाली.
श्रीदेवीचं निधन : तसेच बोनी कपूर यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांचं यापूर्वी मोना कपूर यांच्याशी लग्न झालं होतं. त्यांना अर्जुन कपूर आणि अंशुला कपूर अशी दोन मुले आहेत. ज्यावेळी बोनी श्रीदेवीच्या प्रेमात पडले, तेव्हा त्यांचं लग्न संपुष्टात आलं. त्यानंतर त्यांनी श्रीदेवीशी लग्न केलं आणि त्यांना जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर अशा दोन मुली आहेत. तसेच श्रीदेवीबद्दल सांगायचं झालं तर एका कौटुंबिक लग्नसमारंभात सहभागी झाल्यानंतर 24 फेब्रुवारी 2018 रोजी अभिनेत्रीचा एका हॉटेलच्या बाथरूममध्ये मृतावस्थेत आढळला. श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुली आता चित्रपटांमध्ये काम करत आहेत.