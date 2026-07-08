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प्रीती झिंटाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा : एआयनं बनवलेला डीपफेक कंटेट हटवण्याचे आदेश

बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटाचे फोटो, व्हिडिओ एआयनं मॉर्फ करुन सोशल माध्यमात टाकण्यात आले होते. याप्रकरणी प्रीती झिंटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

Bombay High Court Preity Zinta
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 3:15 PM IST

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मुंबई : एआयचा वापर करून बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिचे फोटो, व्हिडिओ आणि मॉर्फ केलेला मजकूर सोशल माध्यमात टाकण्यात आला होता. या प्रकरणी अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी एआयचा वापर करून तयार करण्यात आलेले डीपफेक फोटो, व्हिडिओ आणि मॉर्फ केलेला मजकूर हटवण्याचे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत. संविधानानं प्रत्येकाला आपलं आयुष्य जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीचं खासगी आयुष्य त्याच्या मर्जीनं जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गैरफायदा इतरांनी घेणं योग्य नाही, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. अभिनेत्री प्रीती झिंटाशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री हटवण्याचे आणि त्याबाबत संबंधितांना तो पुन्हा अपलोड न करण्याबाबत मनाई आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व प्रमुख सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मन्सना बुधवारी जारी केलेत.

Bombay High Court Preity Zinta
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना उच्च न्यायालयानं सुनावलं : यासंदर्भात गुगल, एक्स, मेटा (फेसबुक) या दिग्गज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं आपण पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. मात्र जो काही आक्षेपार्ह कंटेट अपलोड झाला, तो वापरकर्त्यांकडून अपलोड झालाय. त्याकरता आपण जबाबादर नसून त्यासाठीच्या कारवाईसही पात्र नसल्याची भूमिका त्यांनी न्यायालयापुढं मांडली. तसेच जर न्यायालयानं मनाई आदेश जारी केले, तर सारा विशिष्ट कंटेट हटवता येईल, असंही मान्य केलं आहे. याशिवाय काही पब्लिकेशन्स आणि वापरकर्ते यांच्याबाबतही याचिकेतून आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. जो ग्राह्य धरत एखाद्याच्या परवागीशिवाय त्याच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत संबंधितांना मनाई आदेश न्यायालयानं जारी केलेत. प्रीती झिंटानं दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार, तिचं नाव आणि चेहरा यांचा वापर विविध वस्तूंच्या जाहिराती, प्रमोशन आणि इतर काही ठिकाणी कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय केला जातो. या प्रकारांमुळे आपली लोकप्रियता आणि खासगी जीवनमानावर परिणाम होऊन आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा प्रीतीनं आपल्या याचिकेतून केला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. प्रीती झिंटाच्या याचिकेवर उत्तर देण्याकरता गुगल, एक्स, मेटासह 13 प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. या सर्वांची बाजू ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी प्रीती झिंटाला दिलासा देत ही याचिका निकाली काढली.

काय आहे प्रकरण : एआयच्या सहाय्यानं तयार करण्यात आलेले डीपफेक व्हिडिओ, मॉर्फ्ड छायाचित्रं प्रीती झिंटाच्या नावानं तयार करण्यात आले. तसेच चॅटबॉट-शैलीतील संवाद व अन्य सामग्री तिच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय तयार करून विविध सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून प्रीती झिंटानं केला होता. संबंधित संकेतस्थळांना अशी सर्व सामग्री तातडीनं हटवण्याचे आदेश द्यावेत तसेच भविष्यात आपल्या परवानगीशिवाय या संबंधित कोणतीही एआय-निर्मित किंवा मॉर्फ्ड सामग्री प्रसिद्ध करण्यास त्यांना कायमस्वरूपी मनाई करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्य केली आहे.

एआयचा वापरुन डीप फेक फोटो, व्हिडिओनं सेलिब्रिटी हैराण : गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल.

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BOLLYWOOD ACTRESS PREITY ZINTA
BOMBAY HIGH COURT
प्रीती झिंटा डीपफेक कंटेट
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
BOMBAY HIGH COURT PREITY ZINTA

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