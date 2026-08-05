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बोमन इराणी यांनी 'खोसला का घोसला'च्या आगामी भागाचे शूटिंग केले पूर्ण

'खोसला का घोसला' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामधील बोमन इराणीनं आपल्या भागाचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे.

Boman Irani and anupam kher
बोमन इराणी आणि अनुपम खेर (Photo - IANS, ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 11:17 AM IST

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हैदराबाद :' खोसला का घोसला'च्या आगामी भागासाठी बोमन इराणी यांनी 'खुराना साहब' म्हणून आपल्या भागाचे चित्रीकरण पूर्ण केलंय. या निमित्तानं ज्येष्ठ अभिनेता अनुपम खेर यांनी त्यांच्या पडद्यामागील मैत्रीबद्दल भाष्य केलं आणि सांगितलं की, बोमन प्रत्येक दृश्य अधिक प्रभावी आणि समृद्ध बनवू शकतात. अनुपम यांनी सुरुवातीला चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाल्याचा एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं,'खुराना साहब यांच्यासाठी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण! काल रात्री माझा प्रिय मित्र बोमन इराणी याचे 'खोसला का घोसला 2'मधील शूटिंग पूर्ण झालं! ज्याच्याकडे सर्व काही आहे अशा माणसाबद्दल काय बोलावे? प्रतिभा, नम्रता, औदार्य, विनोदबुद्धी आणि अत्यंत विशाल मन.'

अनुपम खेर आणि बोमन इराणीची मैत्री : यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'चित्रपटातील आमचे नाते आणि पडद्याबाहेरील आमची मैत्री यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. चित्रपटात ते दरारा निर्माण करणारे, कठोर आणि अविस्मरणीय असे खुराना साब आहेत. तर खऱ्या आयुष्यात, ते अत्यंत प्रेमळ, दयाळू आणि उदार मित्र आहेत.' अनुपम यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की, बोमन यांच्याबरोबर काम करणं हा नेहमीच एक आनंददायी अनुभव असतो. त्यांनी पुढं म्हटलं, 'चित्रपटाची त्यांची समज, त्यांची तयारी, बारकाव्यांकडे त्यांचे लक्ष आणि प्रत्येक दृश्य अधिक समृद्ध करण्याची त्यांची क्षमता खरोखरच विलक्षण आहे. शूटिंगच्या मधल्या काळातही, मग आम्ही चित्रपट किंवा आयुष्याबद्दल चर्चा करत असू, किंवा एखादा खेळ खेळत असू - त्यांच्यासोबतचा प्रत्येक क्षण आनंददायी असायचा.'

अनुपम खेरची शूटिंग : त्यांनी पुढं म्हटलं, 'खोसला का घोसला 2' हा चित्रपट प्रत्येक बाबतीत भव्य आहे!! याची व्याप्ती मोठी आहे, भावना अधिक तीव्र आहेत, यात पणाला लागलेल्या गोष्टींचं महत्त्व अधिक आहे आणि हो, खुराना साहबही तितकेच भव्य आहेत! पडद्यावर आपली प्रतिभा आणि माझ्या आयुष्यात आपली मैत्री आणल्याबद्दल बोमन, तुझे आभार. तुझ्याबरोबर स्क्रीन शेअर करणं ही नेहमीच अभिमानाची गोष्ट असते. 'खोसला का घोसला 3'च्या सेटवर भेटूया! जय हो! खूप खूप प्रेम.'

'खोसला का घोसला' चित्रपटाबद्दल : 'खोसला का घोसला' हा चित्रपट सर्वप्रथम 2006 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा दिवाकर बॅनर्जी यांचा दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच चित्रपट होता. अनुपम आणि बोमन यांच्यासोबतच परवीन डबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी आणि तारा शर्मा हे कलाकार यात मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाची कथा दिल्लीतील मध्यमवर्गीय कमल किशोर खोसला (खेर) आणि त्यांच्या कुटुंबाभोवती फिरते, खुराना नावाच्या एका बिल्डरनं बळकावलेली आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी हे कुटुंब धडपड करत असतात. हा चित्रपट अत्यंत कॉमेडी आहे.

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