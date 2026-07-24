विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंदी चित्रपटसृष्टीतील समर्थन, अनेकांनी केलं ट्विट तर मोर्चात घेतला सहभाग...
विद्यार्थी आंदोलनाला अनेक ठिकांणावरून पाठिंबा मिळत आहे. लाठीचार्जनंतर स्टार्सनं लाठीचार्ज हल्ल्याचा निषेध केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 10:52 AM IST
मुंबई : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थी आंदोलनाला विविध स्थळावरून पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेतच मात्र त्याचबरोबर सामाजिक मुद्द्यांवर मौन बाळगणाऱ्या हिंदी चित्रसृष्टीतील अनेक प्रमुख चेहऱ्यांनी या शांततापूर्व निदर्शनाला पाठिंबा दिला आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्ज हल्ल्याचा निषेध देखील केला आहे.
सलमान खानची पोस्ट चर्चेत : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा भाईजान अशी ओळख असलेल्या सलमान खान यानं देखील या हिंसक लाठी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. दिल्लीमध्ये निघालेला मोर्चा अतिशय शांततापूर्ण होता. परंतु त्याला असं वळण लागल्यानं मन खूप दुखावले आहे. यात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी माझ्या मनात तीव्र वेदना आहेत. पेपर लीक ही अतिशय गंभीर समस्या आहे. देशातील सर्व तरुण एका चांगल्या गोष्टीसाठी एकत्र आले आहेत असे सलमान खान ट्विट करत म्हणाला.
तसेच दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये त्यानं लिहिल, 'शैक्षणिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं विद्यार्थी सर्वोच्च प्राधान्यावर आहेत, त्यामुळं त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही आणि त्यांच्या पालकांनीही त्यांच्यासाठी काळजी करावी. माननीय पंतप्रधानांनी ट्विट केलं आहे, आणि मला खात्री आहे की, या माहितीफुटीसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व लोकांवर ते कठोर कारवाई करतील. म्हणून विद्यार्थ्यांनो, कृपया आपापल्या पालकांकडे आणि घरी परत जा.
सोनम, झालं झालं, भावा. हे जास्त काळ लांबवू नकोस. गरज पडल्यास हा उत्साह दुसऱ्या दिवसासाठी टिकवून ठेव, ज्याची मला शंका आहे. काही खाऊ नकोस. तुला हवं असेल तर घरून जेवण पाठवीन.'
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
रघुवीर यादव नसरुद्दीन शाह आणि शबाना आजमी यांनी दिला आंदोलनाला पाठिंबा : दुसरीकडे अभिनेते रघुवीर यादव यांनी देखील भावुक व्हिडिओ पोस्ट केला. खाकी वर्दीतील या लोकांनी कोणाच्या तरी सांगण्यांवरून मुलांवर अत्याचार केले. हा निसर्ग कधी माफ करणार नाही. ही सृष्टी कधीच यांना माफ करणार नाही. या मुलांच्या संघर्षाला मी सलाम करतो. तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल असं ते म्हणाले आहेत. दुसरीकडे नसरुद्दीन शाह आणि शबाना आजमी यांनीही या आंदोलनाला भेट पाठिंबा दिला. आझमी यांनी जंतर-मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष प्रशासनाच्या कारवाईवर जोरदार हल्लाबोल केला. अभिनेत्री रत्ना पाठक यांनी महाभारतातील एकलव्याच्या प्रसंगाचा अहवाला देत व्यवस्थेवर टीका केली. आपण विश्वगुरू होत आहोत पण विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देत नाहीत. असे त्या म्हणाल्या
July 23, 2026
'या' स्टार्सनं दिला पाठिंबा : याशिवाय दिया मिर्झा दिलजीत तुझ्या राजकुमार राव प्रकाश राज सोनाक्षी सिन्हा यांच्यासारख्या अनेक कलाकारांनी चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले. सचिन तेंडुलकरनं देखील ट्विट करत विद्यार्थ्यांविषयी भाष्य केलं आहे. आज जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळाले नाही म्हणून निराशा वाटते, तेव्हा त्यांची निराशा स्वाभाविक आहे. त्यांना पुन्हा असं कधी वाटू नये यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. एक समाज म्हणून, पालक, शिक्षक, मित्र नातेवाईक म्हणून आपली तरुण पिढी नेहमी उत्साही राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्या सर्वांना मोठी जबाबदारी आहे. आपल्याला वेगवेगळ्या भूमिका वाजवायच्या आहेत.
मुंबईच्या रस्त्यावर देखील दिल्लीमध्ये झालेल्या लाठीचार्जचे पडसाद पाहायला मिळाले. मुंबईत इमरान खान, अलाया एफ आणि रॅपर रफ्तार यांसारख्या कलाकारांनी रस्त्यावर उतरून विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. एकंदरीत शिक्षण व्यवस्थेतील गैर प्रकार थांबून पारदर्शकता यावी ही विद्यार्थ्यांची मागणी आता संपूर्ण देशाची आणि चित्रदृष्टीची ही मुख्य मागणी होत चालली आहे.