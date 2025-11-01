धर्मेंद्र मुंबईत रुग्णालयात दाखल, अभिनेत्याच्या कुटुंबानं प्रकृतीच्या अफवांना ब्रेक लावण्याचं केलं आवाहन...

ETV Bharat / entertainment

मुंबई : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ सुपरस्टार धर्मेंद्र यांना नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. याबद्दल आता सूत्रांनी माहिती दिली आहे. दरम्यान त्यांच्या आरोग्याबद्दलच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये याबद्दलचं आवाहन आता केलं गेलं आहे. ८९ वर्षीय अभिनेता गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात आहेत, धर्मेंद्र नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले होते, यानंतर ते तिथेच राहत आहेत. सध्या त्यांच्या डिस्चार्जच्या तारखेबद्दल कोणतीही अपडेट दिली गेली नाही. त्यांचा मुलगा सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी त्यांच्या वडिलांच्या दुःखाच्या काळात त्यांच्याबरोबर राहत आहेत. त्यांच्या शूटिंग शेड्यूलमध्ये थोडा बदलाव आता त्यांनी केला आहे.

धर्मेंद्र नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल : दरम्यान लवकरच धर्मेंद्र डिसेंबरमध्ये त्यांचा ९०वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये धर्मेंद्र यांच्यावर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तसेच धर्मेंद्र यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ते शेवटी २०२४ मध्ये 'तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया' चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत अभिनेता शाहिद कपूर आणि क्रिती सेनॉन हे कलाकार दिसले होते. अभिनेता चित्रपट 'इक्कीस'मध्ये काम करणार आहे, ज्याचं दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी केलंय. या चित्रपटात अगस्त्य नंदा आणि सिमर भाटिया हे प्रमुख भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट सर्वात तरुण परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल यांच्या जीवनावर आधारित आहे.

धर्मेंद्र यांचा आगामी चित्रपट : 'इक्कीस' चित्रपटात जयदीप अहलावत आणि सिकंदर खेर देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. बुधवारी, 'इक्किस'चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला होता. या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून धर्मेंद्र यांचा मोठा मुलगा, बॉलिवूड सुपरस्टार सनी देओल, इतक्या मोठ्या वयात वडिलांना काम करताना पाहून खूप आनंदित झाला होता, त्यानेही त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर हा ट्रेलर शेअर केला होता. आपल्या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं होतं 'पापा पुन्हा एकदा रॉक करणार आहेत. छान दिसत आहेत, पापा. तुम्हाला खूप खूप प्रेम आहे. प्रिय अगस्त्य, खूप खूप शुभेच्छा, तुम्हीही रॉक कराल! वो 'इक्किस' का था, 'इक्किस' का ही रहेगा! दिनेश विजन आणि मॅडॉक चित्रपट सादर करत आहेत. 'इक्किस' भारतातील सर्वात तरुण परमवीर चक्र पुरस्कार विजेते - सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांची न ऐकलेली सत्यकथा, ज्याचे दिग्दर्शन श्रीराम राघवन यांनी केलं आहे. 'इक्किस'चा ट्रेलर आता प्रदर्शित होत आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये!" या चित्रपटाच्या माध्यामातून अगस्त्य हा पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर धमाल करताना दिसणार आहे. यापूर्वी तो 'द आर्चीज'मध्ये दिसला होता. त्यांचा हा चित्रपट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता.

