'किंग' पोस्टरचे प्रदर्शित करताना शाहरुख खान म्हणतो 'कातिल नहीं... आशिक हूं'
सुपरस्टार शाहरुख खानच्या 'किंग' या आगामी चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज करण्यात आले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: हिंदी सुपरस्टार शाहरुख खाननं मंगळवारी आगामी 'किंग' चित्रपटाचे एक नवीन पोस्टर रिलीज केले आहे. या पोस्टरवर त्यानं एक खास ओळ लिहिली गेली आहे, 'कातिल नहीं... आशिक हूं.' शाहरुखनं इंस्टाग्रामवर हे पोस्टर शेअर केलेलं पोस्टर अनेकांना पसंत येत आहे. या पोस्टरवर 24 डिसेंबर, 2026 ही तारीखही नमूद करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करताना शाहरुखनं लिहिलं, 'आज फिर याद आया... 'कातिल नहीं... आशिक हूं'. किंग, 24 .12.26 रोजी चित्रपटगृहात.' सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित 'किंग' एक हिंदी ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट आहे. हा चित्रपट 1994 मधील फ्रेंच क्राईम फिल्म 'लिऑन: द प्रोफेशनल'वर आधारित असल्याचं सांगितलं जात आहे. या चित्रपटात शाहरुखची मुलगी सुहाना खानही मुख्य भूमिकेत आहे. चित्रपटात अभिषेक बच्चन एका क्रूर आणि हिंसक खलनायकाच्या भूमिकेत झळकणार आहे.
'किंग' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाद्वारे शाहरुख खान पहिल्यांदाच आपली मुलगी सुहानाबरोबर रुपेरी पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे. या चित्रपटात अभिषेक बच्चन, दीपिका पदुकोण, अनिल कपूर, राणी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, जॅकी श्रॉफ आणि अभय वर्मा हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' आणि 'मार्फ्लिक्स पिक्चर्स' यांनी केली आहे.
सुहाना आणि शाहरुख खानबद्दल : दरम्यान सुहानानं 2023मध्ये झोया अख्तरच्या 'द आर्चीज' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. जो डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला होता. तसेच शाहरुख खान शेवटचा 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'डंकी' या चित्रपटात दिसला होता. हा चित्रपट राजकुमार हिरानी यांनी दिग्दर्शित केला होता, तसेच त्यांनी याचे सहलेखन, सहनिर्मिती आणि संपादनही केले होते. या चित्रपटात शाहरुख खानसोबत तापसी पन्नू, बोमन इराणी, अनिल ग्रोव्हर, विकी कौशल, आणि विक्रम कोचर यांनी महत्वाच्या भूमिका केल्या होत्या. चित्रपटाच्या शूटिंगच्या ठिकाणांमध्ये मुंबई, जबलपूर, काश्मीर, बुडापेस्ट, लंडन, जेद्दाह आणि निओम यांचा समावेश होता. हा चित्रपट 2023मधील सर्वाधिक कमाई करणारा पाचवा हिंदी चित्रपट आणि आठवा सर्वाधिक कमाई करणारा, भारतीय चित्रपट ठरला.