ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खाननं मुलगा अबरामसह लिओनेल मेस्सीची घेतली भेट, व्हिडिओ व्हायरल...

शाहरुख खान आणि लिओनेल मेस्सी यांच्या भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता हा व्हिडिओ अनेकांना आवडला आहे.

Shah Rukh Khan And Lionel Messi
शाहरुख खान आणि लिओनेल मेस्सी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : विश्वविजेता फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी (GOAT) आज, १३ डिसेंबरपासून भारताच्या (कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली) तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहे. तो काल रात्री कोलकाता येथे पोहोचला. मेस्सीच्या भारतात आगमनानं त्याच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. कोलकात्याच्या साल्ट लेक स्टेडियमवर मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी लोक जमले आहेत. विमानतळावरही मेस्सीला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. दरम्यान, शाहरुख खानही मेस्सीसाठी कोलकात्यात पोहोचला आहे. तो त्याचा धाकटा मुलगा अबराम खानबरोबर गेल्या असल्याचं माहिती मिळाली आहे. आज सकाळी कोलकाता विमानतळावर शाहरुख खान कॅज्युअल लूकमध्ये तो स्पॉट झाला. कोलकाता विमानतळावर शाहरुख खान हा हलक्या जीन्स, राखाडी स्वेटशर्ट आणि काळ्या लोकरीच्या टोपीमध्ये दिसला. त्याचा हा लूक खूप कूल होता. याशिवाय शाहरुखचा मुलगा अबराम पूर्णपणे काळ्या रंगाच्या स्पोर्ट्स लूकमध्ये होता.

शाहरुख खान आणि लिओनेल मेस्सीचा व्हिडिओ व्हायरल : शाहरुख खान आणि लिओनेल मेस्सी आज कोलकात्याच्या साल्ट लेक स्टेडियमवर भेटणार आहेत. सध्या हे स्टेडियम प्रेक्षकांनी खचाखच भरले आहे. मेस्सीचा बार्सिलोनाचा संघमित्र आणि उरुग्वेचा स्ट्रायकर लुईस सुआरेझ आणि फिफा विश्वचषक विजेता रॉड्रिगो डी पॉल देखील उपस्थित राहणार आहेत. मेस्सी चाहत्यांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी ४,५०० रुपयेपर्यंत खर्च करावा लागेल. शाहरुख खान आणि मेस्सीच्या भेटीचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये शाहरुख खान पांढऱ्या टी-शर्टमध्ये मेस्सीला भेटताना दिसत आहे. शाहरुख खानने त्याचा मुलगा अबरामची मेस्सीशी ओळख करून दिली. एका नवविवाहित जोडप्यानं मेस्सीला भेटण्यासाठी त्यांचा हनिमूनही रद्द केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सोशल मीडियावर खळबळ : दरम्यान लोक रात्रभर विमानतळ आणि स्टेडियमबाहेर मेस्सीची वाट पाहत होते. शाहरुख आणि मेस्सीच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे, त्यांनी दोन्ही स्टार्सचे फोटो शेअर केले आहेत. आता या फोटोंवर प्रेमाचा वर्षाव केला जात आहे. कामाच्या बाबतीत सांगायाचं झालं तर शाहरुख खान सध्या त्याच्या 'किंग' या अ‍ॅक्शन ड्रामा चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये त्याची मुलगी सुहाना खानदेखील त्याच्याबरोबर पहिल्यांदा स्क्रिन शेअर करणार आहे. 'किंग'मधील शाहरुख खानची पहिली झलक त्याच्या वाढदिवशी २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाली. आता, शाहरुख खानचे चाहते या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'कुछ कुछ होता है'ला 27 वर्षे पूर्ण, करण जोहरनं चित्रपटाच्या सेटवरील बीटीएस फोटो केले शेअर...
  2. कंगना राणौतचा प्रवास शाहरुख खानपेक्षा कठीण ? अभिनेत्रीनं केलं विधान...
  3. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वादात, समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान आणि नेटफ्लिक्सविरुद्ध मानहानीचा केला दावा दाखल...

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
SHAH RUKH KHAN AND LIONEL MESSI
BOLLYWOOD SUPERSTAR
SHAH RUKH KHAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.