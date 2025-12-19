शाहरुख खान आणि करीना कपूर यांच्यासह बी-टाउनमधील स्टार्स धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये मुलांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी राहिले उपस्थित
धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये गुरूवारी संध्याकाळी वार्षिक दिनाचा समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमात अनेक बॉलिवूड स्टार्सनं हजेरी लावली.
मुंबई - गुरूवारी संध्याकाळी धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. चित्रपटसृष्टीतल्या बहुसंख्य दिग्गजांची मुलं या शाळेत शिकतात. आपापल्या मुलांचा स्टेज परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी चित्रपटसृष्टीतले स्टार्स पालकाच्या भूमिकेत वार्षिक स्नेहसंमेलनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यासाठी आले होते. आता या कार्यक्रमाला जात असतानाचे काही व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मुंबईच्या पापाराझींनी बी-टाउन स्टार्सचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो काढले आहेत. आता सोशल मीडियावर स्टार्सचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये स्टार्स आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह त्यांच्या मुलांच्या सादरीकरणाचा आनंद घेत आहेत. शाहरुख खान त्याची पत्नी गौरी खान आणि मुलगी सुहाना खानसह लहान अबरामला पाठिंबा देण्यासाठी या कार्यक्रमात पोहोचले.
'या' स्टार्सनी लावली हजेरी : शाहरुख खान त्याची पत्नी गौरी खानचे कुटुंब शाळेत प्रवेश करत असताना कॅमेरामध्ये कैद झालं. आता यावेळी अनेक चाहते त्यांच्या आवडत्या स्टारची एक झलक पाहण्यासाठी बाहेर जमले होते. बच्चन कुटुंबदेखील या कार्यक्रमात हजर होतं. या कार्यक्रमात बिग बी, अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चन आराध्या बच्चनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आले होते. तसेच करीना कपूर खान देखील आपल्या मुलांचं कौतुक करण्यासाठी कार्यक्रमात पोहोचली. तिनं या कार्यक्रमासाठी कॅज्युअल पेहराव निवडला. तिनं स्टायलिश लूकमध्ये गडद गुलाबी रंगाचा शर्ट आणि निळ्या जीन्स परिधान केली होती. याशिवाय करीनाबरोबर तिची बहीण करिश्मा कपूरही या कार्यक्रमात उपस्थित होती. गुरुवारी संध्याकाळी शाळेत चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारही एकत्र दिसले. शाहिद कपूर, मीरा कपूर आणि करण जोहर, यांच्यासह अनेक पालकांनी त्यांच्या मुलांना स्टेजवर सादरीकरण करताना पाहण्यासाठी वार्षिक दिनाच्या समारंभाला हजेरी लावली.
'जेन झी' कलावंतांनीही या शाळेत घेतलं शिक्षण : दरम्यान वर्षाच्या सुरुवातीला, धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल (DAIS) IBDP निकाल 2025 च्या आधारे आंतरराष्ट्रीय बॅकलॅरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम (IBDP) शाळांमध्ये जागतिक स्तरावर नवव्या क्रमांकावर आहे. ही यादी एज्युकेशन अॅडव्हायझर्स यूकेनं जाहीर केली. यामध्ये जागतिक टॉप 10 मध्ये समाविष्ट झालेली धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल ही एकमेव भारतीय शाळा आहे. टॉप 10 यादीतील सर्व शाळांपैकी, डीएआयएसमध्ये आयबीडीपी विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. या शाळेत सहसा चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांची मुले शिक्षण घेतात. अनन्या पांडे आणि सारा अली खानसह काही कलाकारांनी या शाळेतून शिक्षण घेतलं आहे.
