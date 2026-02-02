पाकिस्तानमध्ये 'धुरंधर' चित्रपटाची बल्ले बल्ले, नेटफ्लिक्सवर नंबर एकवर ....

ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' चित्रपट ओटीटी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यापासून चर्चेचा विषय बनला आहे. हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये नंबर 1वर ट्रेंड करत आहे.

Published : February 2, 2026 at 1:59 PM IST

हैदराबाद : 'धुरंधर' हा भारत आणि परदेशात कमाईच्या बाबतीत सर्वात यशस्वी भारतीय चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार व्यवसाय केला आहे. 'धुरंधर' चित्रपटानं भारतासह परदेशातही खूप कमाई केली आहे. हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये प्रदर्शित झाला नाही. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये देखील उत्साह पाहायला मिळत आहे. सध्या 'धुरंधर' प्रदर्शित झाल्यानंतर काही दिवसांतच पाकिस्तानमध्ये नेटफ्लिक्सवर पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. कारण या चित्रपटामुळं पाकिस्तानमध्ये खूप वाद निर्माण झाला होता. आता या चित्रपटामध्ये काय दाखविण्यात आले याबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेकजण, हा चित्रपट पाहात असणार असा अंदाज आता व्यक्त केला जात आहे.

पाकिस्तानमध्ये 'धुरंधर'ची चर्चा : नेटफ्लिक्सवर पाकिस्तानमध्ये पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करणाऱ्या 'धुरंधर' चित्रपटाचे स्क्रीनशॉट आठवड्याच्या शेवटी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यानंतर या चित्रपटाविषयी पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली होती. हा चित्रपट ओटीटी नेटफ्लिक्सवर 30 जानेवारी रोजी प्रदर्शित करण्यात होता. या चित्रपटामधील 10 मिनिटांचे काही दृष्य काढून टाकण्यात आले होते. यानंतर अनेकजण नारज झाले होते. 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये एका एजेंटची कहाणी दाखविण्यात आली आहे, जो भारताच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानातील ल्यारीच्या टोळ्यांमध्ये घुसखोरी करतो. यानंतर तो या टोळीची आणि पाकिस्तानच्या हल्ल्याविषयी भारताला माहिती देत असतो. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत रणवीर सिंगनं काम केलं आहे. चित्रपटात त्यानं हमजा अली मजारीचं पात्र साकारलं आहे.

Dhurandhar
'धुरंधर' (पोस्टर)

'धुरंधर' दुसरा भाग कधी होणार रिलीज : याशिवाय यानंतर चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नानं रेहमान डकैतची भूमिका, संजय दत्तनं एसपी चौधरी अस्लमची भूमिका, अर्जुन रामपालनं मेजर इक्बालची भूमिका, डॅनिश पांडानं उझैर बलोचची भूमिका, आर. माधवननं अजय सन्यालची भूमिका आणि सारा अर्जुननं यालिना जमालीची भूमिका केली आहे. या सर्व कलाकारांनी चित्रपटामध्ये जबरदस्त अभिनय केला आहे. हा चित्रपट भारतासह परदेशातील प्रेक्षकांना देखील खूप आवडला आहे. 'धुरंधर'नं जगभरात 1300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे, जो आतापर्यंतचा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलिवूड चित्रपट बनला आहे. आता या चित्रपटाचा दुसरा भाग हा 19 मार्च रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.

