चित्रपटसृष्टीत अॅक्शनपटांची परंपरा 'जिंदा' ठेवणारे 'काबील' निर्माता-दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांचे निधन
प्रसिद्ध निर्माते-दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांच्या निधनाची बातमी समोर आली आहे. आज (30 ऑक्टोबर) त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक, पटकथालेखक आणि निर्माते संजय गुप्ता यांचे निधन झालं आहे. ते 57 वर्षांचे होते. 30 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील राहत्या घरात बाथरुममध्ये पडल्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. त्यांच्या निधनाची माहिती चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी सोशल मीडियावरून दिली.
1994 मध्ये दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण :
संजय गुप्ता यांनी 1994 मध्ये 'आतिश : फील द फायर' या चित्रपटातून दिग्दर्शक म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटात संजय दत्त आणि आदित्य पांचोली प्रमुख भूमिकेत होते. सुरुवातीपासूनच अॅक्शन, गुन्हेगारी विश्व, वेगवान कथानक आणि प्रभावी संवाद ही त्यांच्या चित्रपटांची वैशिष्ट्ये राहिली. मुंबईतील अंडरवर्ल्ड आणि गुन्हेगारी जगतावर आधारित कथांना त्यांनी वेगळी दृश्यशैली दिली.
'कांटे'मुळे मिळाली विशेष ओळख :
2002 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'कांटे' हा संजय गुप्ता यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा चित्रपट ठरला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करण्याबरोबरच त्यांनी निर्मितीची जबाबदारीही सांभाळली होती. अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली आणि कुमार गौरव अशी मोठी स्टारकास्ट या चित्रपटात होती.
अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर चित्रित झालेल्या या चित्रपटाची कथा सहा भारतीय गुन्हेगारांभोवती फिरते. हॉलिवूडच्या 'Reservoir Dogs' या चित्रपटापासून प्रेरणा घेतलेल्या 'कांटे'ने हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. आजही हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे.
'शूटआउट' मालिकेपासून 'काबिल'पर्यंतचा प्रवास :
संजय गुप्ता यांची कारकीर्द केवळ 'कांटे'पुरती मर्यादित नव्हती. 'मुसाफिर' (2004), 'शूटआउट अॅट लोखंडवाला' (2007) या चित्रपटांशी ते जोडले गेले होते. 'शूटआउट अॅट लोखंडवाला'चे त्यांनी निर्माते म्हणून काम पाहिलं, तर 'शूटआउट अॅट वडाळा' (2013) या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं.
यानंतर त्यांनी हृतिक रोशनची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'काबिल' (2017) या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं. 2021 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मुंबई सागा' या अॅक्शनपटातूनही त्यांनी मुंबईतील गुन्हेगारी विश्वाचे चित्रण केलं. 'व्हाइट फेदर फिल्म्स' या निर्मिती संस्थेच्या माध्यमातूनही त्यांनी चित्रपट निर्मितीत योगदान दिलं. संजय गुप्ता यांच्या पश्चात पत्नी अनु लेखी आणि कुटुंबीय आहेत. अनु लेखी आणि संजय गुप्ता यांचा यापूर्वी घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर दोघांनी पुन्हा विवाह केला होता.
यापूर्वीही झाला होता गंभीर अपघात :
संजय गुप्ता यांच्या आयुष्यात यापूर्वीही एक गंभीर अपघात झाला होता. पुण्याहून मुंबईला प्रवास करत असताना त्यांच्या कारला भीषण अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत त्यांना अनेक दुखापती झाल्या होत्या. मात्र, उपचारानंतर ते त्यातून सावरले होते. आता घरात पडल्यामुळे डोक्याला झालेल्या दुखापतीत त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आलं आहे.
अशोक पंडित यांच्याकडून श्रद्धांजली :
चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी संजय गुप्ता यांच्या निधनाबद्दल सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला. संजय गुप्ता हे उत्तम कथाकथन करणारे, उत्साही व्यक्तिमत्त्वाचे आणि चित्रपटांवर मनापासून प्रेम करणारे दिग्दर्शक होते, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांचे जाणे ही चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.