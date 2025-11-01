हॅलोविनच्या उत्साहात बॉलिवूड स्टार्सनं केली धमाल, व्हिडिओ व्हायरल...
हॅलोविनचा उत्साह जगभरात सुरू असून बॉलिवूड स्टार्स देखील हा सण मोठ्या थाटात साजरा करत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 12:50 PM IST
मुंबई - सध्या जगभरात हॅलोविनचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. दरम्यान बॉलिवूड सेलिब्रिटी नेहमीच सर्व सण मोठ्या जल्लोषात साजरी करतात. आता त्यांनी हॅलोविन उत्साहात साजरा केला आहे. सध्या बॉलिवूड स्टार हॅलोविनच्या उत्साहात आहेत. अलीकडेच हॅलोविन पार्टीमधील काही फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये अनेक स्टार्स हा सण साजरा करताना दिसत आहे. आता पार्टीतील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, यामध्ये आलिया भट्ट, दीपिका पदुकोण, रणवीर सिंग, नीता अंबानी आणि इतर अनेक स्टार्स वेगवेगळ्या लूकमध्ये असल्याचे दिसत आहेत.
ओरीनं शेअर केला व्हिडिओ : आता बॉलिवूड स्टारचा हा व्हिडिओ इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणी उर्फ ओरीनं शेअर केला आहे. आता त्यानं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये प्रत्येक स्टार्स आपल्या अनोख्या अंदाजात दिसत आहे. ओरीनं शेअर केलेला हा व्हिडिओ अनेकांना पसंत येत आहे. या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. व्हिडिओमध्ये, ओरी सर्व सेलिब्रिटींबरोबर फोटोसाठी पोझ देत असून तो खूप मजा करत आहे. पार्टीमध्ये दीपिका ही तिच्या सिंघम लेडी लूकमध्ये असल्याची दिसत आहे, तर आलिया तिच्या अॅक्शन लूकमध्ये आहे. याशिवाय नीता अंबानी राणीच्या वेशभूषेत आहे.
हॅलोविन पार्टीत कुठले स्टार्स उपस्थित होते : आलिया, दीपिका आणि नीता अंबानी व्यतिरिक्त पार्टीमध्ये, आर्यन खान, अयान मुखर्जी, अर्जुन कपूर, अॅटली, दिशा पटानी आणि अनेकजण उपस्थित होते. या पार्टीमध्ये प्रत्येकाचा लूक हा खूप वेगळा होता. आता चाहत्यांना काही स्टार्सचा लूक खूप विशेष वाटला आहे. दरम्यान ओरीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं 'एक विजेता निवडा.' यानंतर चाहते आणि सेलिब्रिटी कमेंट करत आहेत. दरम्यान ओरीच्या पोस्टवर खुशी कपूरनं कमेंट करत लिहिलं, 'नीता आंटी विजेती आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'नीता आंटी.' तसेच चाहत्यांना दीपिका आणि आलियानं दिलेली एकत्र पोझ खूप जोरदार वाटली आहे. याशिवाय दोघींनी एकत्र चित्रपटामध्ये काम करावं यासाठी देखील अनेकजण म्हणत आहेत. आता या व्हिडिओला लाखो लाईक्स मिळात आहेत.