दिया मिर्झानं आयुष्यातील ताणतणाव, दबाव आणि चिंतेचा सामना करण्याबाबत केलं भाष्य!
अभिनेत्री दिया मिर्झानं आयुष्यातील ताणतणाव, दबाव आणि चिंतेचा सामना करण्याबाबत मनमोकळेपणाने विधान केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 5:51 PM IST
हैदराबाद : चित्रपटसृष्टीतील झगमगाट आणि प्रसिद्धीच्या आड अनेक कलाकारांना मानसिक ताण, चिंता आणि नैराश्याचा सामना करावा लागतो. दीपिका पदुकोण, अनुष्का शर्मा, करण जोहर आणि शाहीन भट्ट यांनी सार्वजनिकरित्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित अनुभव शेअर केले होते. आता प्रसिद्ध अभिनेत्री दिया मिर्झानं सुद्धा चिंता आणि अस्वस्थतेशी सामना करण्याबाबत आपले मत मांडले आहे. सततची स्पर्धा, कामाचा दबाव, प्रसिद्धीचे ओझे आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार यामुळं कलाकारांमध्ये चिंता आणि नैराश्याची समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते. दबाव, चिंता, कळकळ आणि धकाधकीच्या जगापासून दूर जाण्याबाबत दिया मिर्झा म्हणते, “मला अस्वस्थ वाटत होतं, पण त्याला नेमकं काय म्हणायचं, हे त्यावेळी मला माहीत नव्हतं. परंतु त्यावर मात करत आयुष्यात आजवर जेवढं काम केलं नाही, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक काम मी आता करतेय”.
दिया मिर्झानं गेल्या अनेक वर्षांत स्वतःची एक बहुआयामी ओळख निर्माण केली आहे. अभिनेत्री म्हणून यशस्वी कारकीर्द घडवतानाच ती निर्माती, लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्ती म्हणूनही सक्रिय आहे. या विविध भूमिका ती सहजतेनं पार पाडत असली, तरी तिच्या वाट्यालाही अनेक संघर्ष आले आहेत. अलीकडेच दिया मिर्झानं आयुष्यातील ताणतणाव, दबाव आणि चिंतेचा सामना करण्याबाबत मनमोकळेपणानं भाष्य केलं. स्वतःच्या मनःस्थितीची जाणीव होणं आणि त्यावर काम करून स्वतःला अधिक सक्षम बनवणे, हाच पुढं जाण्याचा मार्ग असल्याचं तिनं सांगितलं.
दिया मिर्झा व्यक्त केल्या भावना : याबाबत बोलताना दिया म्हणाली, “माझ्यासाठी हा दबाव हाताळता न येण्याचा प्रश्न होता. आणि मला वाटतं, अशा प्रकारचा दबाव सहन करण्यासाठी आपल्यापैकी बहुतेक जण मानसिकदृष्ट्या तयारच नसतात. आपल्यापैकी अनेक जण आतून कोलमडत असतात आणि आपण कोलमडत आहोत, याची जाणीवही आपल्याला नसते. आपल्यापैकी किती जण सततच्या चिंतेसोबत जगत असतात? आपल्या नात्यांमध्ये अडचणी का निर्माण होत आहेत, याचा विचार आपण किती वेळा करतो? कारण आपण सतत चिंतेच्या अवस्थेत जगत असतो. आणि ही चिंता अशा व्यवस्थेत राहिल्यामुळे निर्माण होते, जी आपल्यातील ध्येयभावना जोपासत नाही आणि आपल्याला स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेली मोकळीकही देत नाही.”
मला वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची चिंता जाणवते : दबाव आणि धकाधकीच्या वातावरणापासून काही काळ स्वतःला दूर केल्यानं तिला अधिक स्थिर आणि समतोल आयुष्य जगता आले. याबाबत ती म्हणते, “ज्या क्षणापासून मी स्वतःला त्या सगळ्या गोंगाटापासून आणि दबावापासून दूर केलं, त्या क्षणापासून मी माझ्या आयुष्यात आजवर जेवढं केलं नाही, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक काम करतेय. वयाच्या 29व्या वर्षी मी चित्रपट निर्माती झाले. मी लेख लिहिले, अनेक स्वयंसेवी संस्थांसोबत प्रत्यक्ष काम केलं. माझं आयुष्य अनेक अनुभवांनी समृद्ध, विविध पैलूंनी नटलेलं आणि अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. आणि हे सगळं मी स्वतःच्या इच्छेनं निर्माण केलं आहे. मला हे सगळं करण्यास कोणी सांगितलं नाही. या गोष्टी मला आनंद देतात आणि माझ्या आयुष्याला अधिक व्यापक उद्देश देतात. आणि हो, मी चिंतेने त्रस्त होते, मात्र त्यावेळी त्या भावनेला नेमकं काय नाव द्यायचं, हे माझ्याकडे नव्हतं.” दिया प्रांजळपणे कबूल करत म्हणते, “आजही मला चिंता वाटते. मी हवामान बदल आणि स्त्री-पुरुष समानतेसाठी काम करते. त्यामुळे जवळजवळ दररोजच मला वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची चिंता जाणवते. मात्र, आता त्या भावनेची जाणीव होत असल्याने ती त्यावर काम करू शकते". आपल्या भावनांकडे आणि शरीराकडे सजगपणे पाहता आल्याने स्वतःला अधिक सक्षम बनवता येते, असा तिचा विश्वास आहे. “मला काय होत आहे, हे माझ्या शरीराच्या माध्यमातून ओळखता येत असल्यामुळे मी एक अधिक चांगली आई झाले आहे,” असेही ती नमूद करते.
हेही वाचा :