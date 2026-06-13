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अभिनेते शरमन जोशी शिर्डीत; साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला हजेरी लावत घेतले दर्शन!

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता शरमन जोशी यांनी शनिवारी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. त्यांनी साईबाबांच्या दुपारच्या मध्यान्ह आरतीलाही हजेरी लावत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

SHARMAN JOSHI SHIRDI
अभिनेता शरमन जोशी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 5:36 PM IST

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शिर्डी : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेते शरमन जोशी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या दुपारच्या मध्यान्ह आरतीलाही हजेरी लावली आहे. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी साईबाबांबद्दलच्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

साईबाबा माझी आणि कुटुंबाची काळजी घेतात : "मी गेल्या अनेक वर्षांपासून साईबाबांच्या दरबारात येत आहे. माझ्या मनात साईबाबांबद्दल खूप कृतज्ञतेची भावना आहे. जेव्हा जेव्हा मी इथं येतो आणि साईबाबांचं दर्शन घेतो, तेव्हा मला एक वेगळाच आनंद मिळतो. साईबाबा माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाची खूप काळजी घेत आहेत असा विश्वास मला नेहमीच जाणवतो. साईबाबांच्या कृपेनं जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वास मिळतो. साईबाबांचा आशीर्वाद आमच्यावर असाच कायम राहो. हीच मी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करतो," अशी भावना अभिनेता शरमन जोशी यांनी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया देताना अभिनेता शरमन जोशी (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांची मूर्ती देऊन शरमन जोशींचा सत्कार : दरम्यान, जेव्हा शरमन जोशी यांना त्यांच्या आगामी चित्रपटांबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी नवीन चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळं त्यांच्या नव्या चित्रपटाविषयी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर संस्थानच्या वतीनं शरमन जोशी यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.

गोलमाल 5 मध्ये शरमन झळकणार : कारकिर्दीबाबत बोलताना शरमन जोशी म्हणाले की, "गोलमाल चित्रपटातील आपल्या भूमिकेला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. गोलमाल सीरीजच्या चारही भागांना मोठं यश मिळालं आहे. आता गोलमाल 5 लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून त्याचं चित्रीकरण लवकरच सुरू होणार आहे. या चित्रपटातील आपली भूमिका देखील रंजक असेल'. तसेच, शरमनचा 'जिद्दी सनम' हा नवा चित्रपटही लवकरच प्रदर्शित होणार असून, त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही".

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TAGGED:

ACTOR SHARMAN JOSHI
बॉलिवूड अभिनेता शरमन जोशी
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