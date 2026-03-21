Exclusive Interview: अभिनयाचं 'व्याकरण' मला माहीत असल्यानं, जे येतं ते सगळं करून पाहावंसं वाटतं! - राजपाल यादव
बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारचा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल अभिनेता राजपाल यादव यांची आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याशी बातचित.
Published : March 21, 2026 at 9:19 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडमध्ये अनेक विनोदी कलाकारांनी आपापली एक विनोदी शैली प्रसिद्ध केली. मेहमूद, जॉनी वॉकर, ओम प्रकाश, असरानी ई. अनेक विनोदी कलाकार त्यांच्या खास लकबी, शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. नजीकच्या काळात 'राजपाल यादव' (Rajpal Yadav) यांनी आपल्या विनोदी भूमिकांमध्ये बावळटपणा चपखलपणे मिसळत प्रेक्षकांना भरपूर हसवलं. राजपाल यादव हे बॉलिवूडमधील अत्यंत गुणी आणि बहुमुखी अभिनेता म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या विनोदी अभिनयाने 'भूल भुलैया', 'मालामाल वीकली', 'चुप चुप के' आणि 'भागम भाग' सारख्या अनेक चित्रपटांमधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं आहे.
राजपाल यादव वेगळ्या शैलीने इंडस्ट्रीत सक्रिय : त्यांचं खास टायमिंग आणि नैसर्गिक अभिनयशैली ही मोठी ताकद आहे. हंगामा आणि गरम मसाला मधील त्यांच्या भूमिकाही विशेष गाजल्या. लहानशा भूमिकेतही ते आपली वेगळी छाप सोडतात. विनोदासोबतच त्यांनी गंभीर भूमिकांमध्येही आपली क्षमता सिद्ध केली. प्रेक्षकांशी सहज जोडले जाणारे त्यांचं व्यक्तिमत्त्व हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. आजही ते आपल्या वेगळ्या शैलीने इंडस्ट्रीत सक्रिय आहेत. त्यांचा आगामी 'भूत बंगला' हा चित्रपट येऊ घातला असून त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत संवाद साधला.
- ईटीव्ही भारत - तुम्ही प्रियदर्शन यांच्यासोबत अनेक चित्रपट केले आहेत. वर्षानुवर्षे तुमचं त्यांच्यासोबतचं नातं कसं बहरलं आहे?
राजपाल यादव - आमचं नातं आता आणखी घट्ट झालं आहे. म्हणतात ना, सतत काम करत राहिलं की माणूस स्वतःला घडवत जातो, परिपक्व होत जातो. कोणत्याही क्षेत्रात, घरात असो किंवा व्यवसायात, काम करताना अनुभवातून काही गोष्टी शिकायला मिळतात, ज्या शब्दांत सांगता येत नाहीत. त्या एक प्रकारच्या “ट्यूनिंग”मधून समजतात. अगदी छान शिजलेल्या डाळीसारखं, त्यातलं मीठ वेगळं करता येत नाही, पण चव मात्र परफेक्ट असते. माझ्या भावना तशाच आहेत. खरं सांगायचं तर, प्रियनजी माझ्या आयुष्यातील एका अप्रतिम त्रयीचा भाग आहेत. जर मी एका दिग्दर्शकाचं नाव घेतलं, तर बाकी दोघांचंही घ्यावंच लागेल. राम गोपाल वर्मा आणि डेविड धवन. प्रियदर्शनजी, डेव्हिड धवन साहेब आणि राम गोपाल वर्मा या तिघांनी माझ्यावर खूप प्रयोग केले आणि त्यापैकी 99 टक्के प्रयोग यशस्वी ठरले. प्रियदर्शनजींनी मला भागम भाग, चुप चुप के, हंगामा यांसारख्या चित्रपटांत 'कॉमन मॅन'च्या भूमिका दिल्या. त्याचबरोबर 'छोटा डॉन' आणि 'छोटा पंडित'सारख्या वेगळ्या भूमिका साकारायला मिळाल्या. तर रामूजींनी मला मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, मैं मेरी पत्नी और वो, प्यार तुने क्या किया यासारख्या चित्रपटात वेगवेगळे प्रयोग करण्याची संधी दिली. त्यांच्यासोबत नेहमीच काहीतरी नवीन प्रयोग होत राहिले. हो, सतत प्रयोग होत राहिले, ज्यामुळं आमच्यासाठीही आणि प्रेक्षकांसाठीही सगळं ताजं राहिलं. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही बसून भूत बंगला बद्दल चर्चा करत होतो. आम्ही मजेत म्हणालो की हंगामा करताना आम्ही 'अननोन बिगिनर्स' होतो आणि 2026 मध्ये आम्ही 'वेल-नोन बिगिनर्स' आहोत. बस, इतकंच. आम्ही सगळे अभिव्यक्ती करणारे लोक आहोत.
- ईटीव्ही भारत - कॉमेडीबद्दल बोलायचं झालं तर… कॉमेडी ही आतून यायला हवी आणि टाइमिंग खूप महत्त्वाचं असतं. अशावेळी तुम्ही रोल कसा प्रेझेंट करता? कारण त्यात तुमचा वैयक्तिक वाटाही असतो ना?
राजपाल यादव - मी कधीच कॉमेडीला पकडण्याचा प्रयत्न करत नाही. मी शरीरभाषा पकडतो. ती एक नैसर्गिक इंस्टिंक्ट आहे. आपल्या प्रत्येकामध्ये नऊ रस (भावना) असतात. एक कलाकार म्हणून मी या रसाचा अभ्यास केला. मला माहीत आहे की राग दाखवायचा असेल, तर कधी कधी हसू दाबावं लागतं आणि राग लपवायचा असेल, तर आपण हसतो. ज्यामुळं समोरच्याला वाटतं हा हसतोय, पण आतून खूप रागात आहे. हे सगळं इंद्रिय आणि कृती यांचं एक शास्त्र आहे. जोपर्यंत तुम्ही मनोरंजनाकडं फक्त 'कॉमेडी' किंवा 'ट्रॅजेडी' म्हणून पाहता, तोपर्यंत तुम्ही खरं मनोरंजन करू शकत नाही. मनोरंजन हे एक शास्त्र आहे. ते समजून घ्या, शिकून घ्या आणि जाणून घ्या. जितकं तुम्ही मनोरंजन वाचाल तितकंच त्याला रिफाइन पद्धतीनं सादर करू शकाल. रिफाइनमेंट आणि शिक्षण हे दोन्ही एकत्रच माणसाला पुढे नेतात. हे शब्दांत समजावणं थोडं कठीण आहे, पण जो कोणी मनोरंजनाकडं विद्यार्थी म्हणून पाहतो, तो नक्कीच यशस्वी होतो. जे लोक “अरे, मला कॉमेडी करता येते” असं समजतात ते हळूहळू मागे पडतात. मनोरंजन म्हणजे जसं H₂O असतं दोन भाग हायड्रोजन आणि एक भाग ऑक्सिजन. तसंच मनोरंजन तयार करण्यासाठी दोन भाग परफॉर्मन्स आणि एक भाग “ऑक्सिजन” (स्क्रिप्ट, दिग्दर्शन) लागतो. ज्यामुळं ते सतत जिवंत आणि वाढत राहतं. हे एक संपूर्ण शास्त्र आहे. फक्त त्या शास्त्राचा आनंद घ्यायला शिकलं पाहिजे.
- ईटीव्ही भारत - तुम्हाला कधी असं वाटलं का, की कॉमेडी करताना तुम्ही अडकून पडला आहात? किंवा या शास्त्राला रिफाइन करताना अडथळे आले?
राजपाल यादव - चुप चुप के, मालामाल वीकली किंवा ढोल या चित्रपटांमध्ये तुम्ही एकही असे कॅरेक्टर सांगू शकता का, जिथे मी फक्त “कॉमेडी” केली आहे? मी नेहमी त्या कलेचं शास्त्र जगलो आहे. हंगामा किंवा मालामाल वीकलीमध्ये रडणं कदाचित सारखं दिसू शकतं, कारण चेहरा तोच असतो आणि हसताना किंवा रडताना तोंड उघडण्याची पद्धतही सारखीच असते. पण तरीही प्रत्येक रडणं वेगळं का वाटतं? कारण तिथे मनाचं शास्त्र काम करतं. हे रडणं “राजाचं” आहे का “सामान्य माणसाचं”? जेव्हा वास्तवात राजा आणि सामान्य माणूस वेगळे असतात, तर चित्रपटात ते सारखे कसे असतील?
- ईटीव्ही भारत - लोक तुम्हाला कॉमेडीमध्ये “टॉप-टियर”/ 'ए लिस्ट' ऍक्टर मानतात. तुम्हाला कोणता भारतीय कॉमेडियन आवडतो? आणि दुसरं म्हणजे, तुमच्या रडण्याच्या सीनवर बनणाऱ्या मीम्सबद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय असते?
राजपाल यादव - प्रतिक्रिया सांगायची झाली तर, तुम्ही जसं आत्ता हसत आहात तसंच मीही हसतो त्यात काहीच कमीपणा नाही. कॉमेडीबद्दल बोलायचं झालं, तर प्रत्येक कलाकाराने आपल्या काळानुसार आणि परिस्थितीनुसार आपली छाप सोडली आहे. पण मी स्वतःचं नाव घेतलं नाही तरी चार्ली चॅप्लिन किंवा गोविंदा यासारखे कलाकार म्हणजे जणू “मेकॅनिकल इंजिनिअर्स” आहेत, ते जिथे उभे राहतात, तिथे काहीतरी निर्माण करतात. ते खरे शिक्षक आहेत. त्यात तुम्ही रजीनीकांत, जॅकी चॅन यांचाही समावेश करू शकता आणि “छत्तीस चॅन” राजपाल यादवचाही! (खळखळून हसतात)
- ईटीव्ही भारत - आपण आतापर्यंत कॉमेडीबद्दल बोलत होतो. तुम्ही 'मैं, मेरी पत्नी और वो' सारखा गंभीर चित्रपट केला आहे. पुढेही अशा प्रकारच्या भूमिका करण्याचा विचार आहे का?
राजपाल यादव - खूप छान प्रश्न आहे हा. कुणी विचारलं नाही तरी मी स्वतःहून हे करत असतो. आधी हंगामा आला, मग मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. त्यानंतर चुप चुप के आणि मग 'मैं, मेरी पत्नी और वो' पुढे 'भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन' आला आणि त्याच काळात मालामाल वीकली सारखा चित्रपटही होता. 'जुडवा 2' आला तेव्हा मी पुन्हा एक लीड रोल केला. अलीकडं 'अर्ध' आला, त्यानंतर 'भूल भुलैया 2' आणि आता 'भूल भुलैया 3' आणि 'बेबी जॉन' ही रिलीज झाली. थिएटरमधून आलेला कलाकार म्हणून माझा प्रत्येकवर्षी प्रयत्न असतो, प्रेक्षकांच्या मनासाठी काहीतरी करायचं आणि स्वतःच्या मनासाठीही काहीतरी करायचं. मला तुमच्यासाठी काम करायचं आहे, पण त्याचवेळी माझी रेंजही दाखवायची आहे, कारण मी या कलेचा अभ्यास केला आहे. वर्ल्ड ड्रामा आणि भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्राचा अभ्यास केल्यामुळं मला विदूषक कसा असावा, अहंकारी व्यक्ती कशी असावी आणि अहंकार आणि स्वाभिमान यामधला फरक काय असतो, हे समजतं. अभिनयाचं 'व्याकरण' मला माहीत असल्यामुळं, मला जे काही येतं ते सगळं करून पाहावंसं वाटतं.
- ईटीव्ही भारत - मालामाल वीकलीमधील 'बाजा' ही भूमिका देखील प्रियदर्शन यांच्या चित्रपटातली होती आणि ती खूप गाजली. त्या काळापासून ते भूत बंगलापर्यंत दिग्दर्शक म्हणून त्यांच्यात तुम्हाला काय बदल जाणवला?
राजपाल यादव: प्रियनजींबद्दल सांगायचं झालं तर, हंगामाच्या वेळी 20 वर्षांपूर्वी मी त्यांच्यात जी ऊर्जा पाहिली, ती आज दहापट जास्त दिसते. ते अतिशय उत्कृष्ट आणि नम्र व्यक्तिमत्त्व आहेत. चार सीनची भूमिका असो किंवा चाळीस सीनची ते प्रत्येक पात्राला योग्य दिशा देतात आणि त्याचा परिपूर्ण शेवट करतात, विशेषतः 'कॉमेडी ऑफ एरर्स' प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये. मी गेल्या 25 वर्षांत त्यांच्यासोबत काम करताना एक गोष्ट पाहिली आहे, ते कधीच खालच्या पातळीचा (अश्लील) विनोद करत नाहीत. केवळ हसू मिळवण्यासाठी त्यांनी कधीही अयोग्य संवाद वापरलेला नाही. मला नेहमी वाटतं की सिनेमा अनेक प्रकारचा असतो आणि नाटक हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, पण मी नेहमी अशा संवादांचा शोध घेतो, जे लहान मुलं, वृद्ध आणि तरुण सर्वांना, स्त्री-पुरुष भेद न करता, सारखंच हसवतील. जर एखादा संवाद सगळ्यांना हसवतो, तरच मला समाधान मिळतं. नाहीतर त्या विनोदात काहीतरी कमी आहे, असं मला वाटतं आणि तीच शिकण्याची संधी असते. जेव्हा हसू निरागस असतं, तेव्हा ते 'क्लासिक' बनतं. त्यात भावभावना आणि हावभाव यांना खूप महत्त्व असतं. कोणत्याही स्वार्थाशिवाय, फक्त शरीर आणि मनाला स्पर्श करणारा जो आनंद असतो, त्यालाच आपण रसांमधला 'हास्यरस' म्हणतो. रोमान्सही त्यापुढे फिका पडतो.
- ईटीव्ही भारत - ग्रेसफुल शुद्ध विनोद आणि अश्लील विनोद यांच्यामध्ये खूप बारीक सीमारेषा असते. पण तुम्हाला अश्लीलतेकडं जायचं नाही, हे कसं ठरवत असता? कारण तुमच्या कामात अश्लीलता दिसतच नाही.
राजपाल यादव - मी शुद्ध असं काही वेगळं समजून घेण्याचा प्रयत्नच करत नाही. ज्या दिवशी 'शुद्ध कॉमेडी' मला समजली असेल तेव्हा अशुद्ध कॉमेडी सुद्धा मनात येऊ लागेल आणि मग तेच जास्त डोक्यात घोळत राहील. माझा मार्ग साधा आहे. जर मी मनात ठरवलं की “मी असं काही करेन की लोक हसतील,” किंवा “मी असे हावभाव करेन की लोक हसतील,” तर मी ती कला कधीच शिकलो नाही. आपल्या देशात कलेचे पाच प्रकार आहेत. एक म्हणजे रस्त्यावरची कला, एक सोंग, एक ऑर्केस्ट्रा, एक रंगमंच (स्टेज), आणि एक सिनेमा. प्रत्येक ठिकाणी अभिव्यक्तीची पद्धत वेगळी असते. उदाहरणार्थ, सिनेमात एखादं साधं वाक्य “तुला काय वाटतं तू कोण आहेस?”हेही प्रेक्षकांना आनंद देतं. पण जिथे ‘सोंग’ चालतं, तिथे जर तुम्ही अगदी वास्तववादी, सरळ भाषेत बोललात, तर तिथे वेगळाच आनंद मिळतो. जे काही आपण “अश्लील” म्हणतो, ते काही ठिकाणी त्या प्रकारच्या कलेचा भाग असतो. कुणासाठी ते योग्य असतं, कुणासाठी नाही, प्रत्येक प्रेक्षक वेगळा असतो. माझ्या मते, या पाच प्रकारांमध्ये एक सर्वात मोठा “मास्टर क्लास” आहे, जिथे तुम्ही एखाद्या घरात, स्वयंपाकघरात बसून, सगळ्यांना मनापासून हसवू शकता. लोक जेवताना हसत असतात, बोलत असतात तो खरा मनोरंजनाचा प्रकार आहे. मला तसंच काम करायला आवडतं.
- ईटीव्ही भारत - या पाच प्रकारांपैकी तुम्ही सर्वाधिक कुठल्या प्रकारात काम करता?
राजपाल यादव - हे पाच प्रकार आहेत. रस्त्यावरची कला, ऑर्केस्ट्रा, सोंग, रंगमंच आणि सिनेमा. त्यात ए क्लास, बी क्लास, तिसरा, चौथा, पाचवा असं वर्गीकरणही करता येईल. पण तुम्ही स्वतःला कुठल्या वर्गात ठेवता, हे महत्त्वाचं. अभिनय ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. ती हजारो वर्षांपासून चालत आली आहे. अश्लीलता ही आजची गोष्ट नाही, प्रत्येक प्रकारचा प्रेक्षक असतो. मला फक्त एवढं ठरवायचं असतं की मी कुठल्या प्रेक्षकांसाठी काम करणार आणि प्रत्येक कलाकाराने स्वतःला झाड म्हणून नाही, तर 'बी' म्हणून पाहायला हवं. झाड मोठं झाल्यावर सगळ्यांना दिसतं, पण बीजामध्ये वाढण्याची क्षमता असते. आम्ही नुकतंच भूत बंगला सारखं काम केलं आणि एक चांगला चित्रपट तयार केला. आम्ही अशा दिग्दर्शकांना वैज्ञानिक मानतो. त्यांच्या सर्जनशीलतेत अजून खूप काही बाकी आहे. आमच्या मते त्यांची इनिंग अजून अर्धीही झालेली नाही. इतकी सर्जनशील ऊर्जा त्यांच्यात आहे. आम्हीही आमच्या पद्धतीने हळूहळू त्या गोष्टी समजून घेत, पुढे जात आहोत.
- ईटीव्ही भारत - या चित्रपटाबद्दल बोलताना असं सांगितलं जात होतं की असरानीजींचा हा कदाचित शेवटचा चित्रपट असेल…
राजपाल यादव- आमच्यासाठी असरानी साहेब हे फक्त सहकलाकार नव्हते, तर त्यांच्याशी असलेलं नातं मैत्रीपेक्षाही अधिक होतं. त्यांच्यासोबत कधी वयाचं अंतर जाणवलंच नाही. लहानपणी छोट्या थिएटरमध्ये बसून मी ज्या शोलेसाठी टाळ्या वाजवल्या, त्याच कलाकारासोबत पुढे काम करण्याची संधी मिळाली ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. एक-दोन नाही, तर दहा वर्षं, वीस वर्षं, अनेक चित्रपटांमधून आम्ही एकत्र काम केलं. कधी मी बसून त्यांना गोष्टी सांगत असे, तर कधी ते मला त्यांच्या अनुभवांच्या कथा सांगत. कर्म करत राहण्याची जी एकाग्रता असते, त्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे असरानीजी होते. त्यांनी आयुष्यभर कर्म करतच आपला प्रवास पूर्ण केला. अगदी अलीकडेच आम्ही शूटिंग करत होतो, पूर्ण दिवसाचं शूट संपल्यानंतर रात्री जेवताना आम्ही एकत्र बसून गप्पा मारत होतो. काही वेळाने कळलं की चित्रपटाचं शेड्यूल पूर्ण झालं आहे आणि मग अचानक ही बातमी आली की ते आता आपल्यात नाहीत. पण खरं सांगायचं तर, हा दिवस प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतो. प्रत्येकाची वेळ येतेच. मात्र असरानी साहेब हे भारतीय सिनेमाच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासातील एक भक्कम स्तंभ होते. जोपर्यंत भारतीय सिनेमा जिवंत आहे, तोपर्यंत ते जिवंत राहतील. ते अमर आहेत आणि कायम अमर राहतील.
