ETV Bharat / entertainment

बॉबी देओलनं 'अल्फा'साठी आलिया भट्टबरोबर काम करण्याचा आपला अनुभव केला शेअर...

'अल्फा'सारखा ॲक्शनपट भारतात बनत आहे आणि त्यात दोन मुली मुख्य भूमिकेत आहेत, ही एक अद्भुत गोष्ट असल्याचं बॉबी देओलनं सांगितलं आहे.

Bobby Deol
बॉबी देओल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : यशराज फिल्म्सच्या 'अल्फा' चित्रपटाचे शूटिंग हे आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात समाधानकारक अनुभवांपैकी एक असल्याचं बॉबी देओलनं सांगितलंय. हा चित्रपट एका अशा मारेकऱ्याची मूळ कथा आहे, ज्याला लहानपणापासूनच मारण्याचे प्रशिक्षण दिलं गेलंय. या चित्रपटामध्ये आलिया भट्टनं मुख्य भूमिका साकारली असून, शर्वरीनेही एक महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. बॉबीच्या मते, भारतात दोन मुलींना घेऊन एक मोठा ॲक्शनपट बनवणे हा एक अनोखा आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. प्रेक्षक 'अल्फा'वर प्रचंड प्रेमाचा वर्षाव करतील, अशी अपेक्षा त्यानं व्यक्त केली. बॉबी देओलनं याविषयी म्हटलं, "मला रणबीर आणि आलिया दोघेही खूप आवडतात आणि मला नेहमीच त्यांच्याबरोबर काम करण्याची इच्छा होती. मी रणबीरसोबत 'ॲनिमल' केला आणि आता आलियाबरोबर 'अल्फा'. त्या दोघांबरोबर काम करणं हा एक अद्भुत अनुभव होता. 'अल्फा'सारखा चित्रपट भारतात बनत आहे, ज्यात दोन मुली पडद्यावर दमदार ॲक्शन सीक्वेन्स सादर करत आहेत. ही गोष्टच मुळात अद्भुत आहे. मला 'अल्फा' आवडतो कारण तो नवीन, ताजा आहे आणि चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांना एक वेगळा दृश्यानुभव देईल."

बॉबी देओलनं केलं आलिया भट्टचं कौतुक : बॉबी आलिया भट्टच्या मेहनतीनं आणि तयारीनं प्रभावित झाला. त्यानं याविषयी म्हटलं, "आलियानं तिचे पात्र विश्वासार्ह बनवण्यासाठी अविश्वसनीय मेहनत घेतली." त्यानं पुढं सांगितलं, "मी ज्या कलाकारांबरोबर काम केलं आहे, त्यापैकी आलिया सर्वात जास्त मेहनती आणि प्रामाणिक कलाकारांपैकी एक आहे. ती प्रत्येक सीनसाठी पूर्ण तयारी करून सेटवर येते आणि त्यात पूर्णपणे रमून जाते. तिनं यापूर्वी कधीही अशा प्रकारची ॲक्शन केली नव्हती, पण शूटिंगसाठी तिची तयारी पाहून मी थक्क झालो. ॲक्शन सोपी नसते, पण तिनं आपले सर्वस्व दिले."

'अल्फा' कधी होईल रिलीज : बॉबी पुढं सांगितलं, "आदी आणि दिग्दर्शक शिव रावळ यांची स्पष्ट दृष्टी होती की, चित्रपटातील ॲक्शन खरी आणि नैसर्गिक दिसली पाहिजे. त्यामुळं, हे शूट आम्हा दोघांसाठी खूप आव्हानात्मक होते. पण मला आनंद आहे की, आम्ही असा चित्रपट बनवला आहे, जो प्रेक्षक आरामात बसून मनसोक्त आनंद घेऊ शकतील." 'द रेल्वे मॅन' सारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या मालिकांचे दिग्दर्शक शिव रावळ यांनी 'अल्फा'चे दिग्दर्शन केलंय. या चित्रपटात अनिल कपूर देखील एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. 'अल्फा' 10 जुलै 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.

हेही वाचा :

  1. बॉबी देओल स्टारर आगामी 'बंदर' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
  2. धर्मेंद्र यांना मिळाला जीवनगौरव पुरस्कार, बॉबी देओल झाला भावुक...
  3. देओल ब्रदर्सबद्दल हेमा मालिनी यांनी केलं भाष्य, वाचा सविस्तर....

TAGGED:

BOBBY DEOL
BOBBY DEOL SHARED HIS EXPERIENCE
ALIA BHATT
बॉबी देओल
ALPHA MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.