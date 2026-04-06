धर्मेंद्र यांना मिळाला जीवनगौरव पुरस्कार, बॉबी देओल झाला भावुक...
दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला, यावेळी वडिलांचा हा पुरस्कार स्वीकारताना बॉबी देओल खूप भावुक झाला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद : अलीकडेच मुंबईतील एका पुरस्कार सोहळ्यात, बॉबी देओलनं त्याचे दिवंगत वडील धर्मेंद्र यांच्या वतीनं जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मंचावर हजेरी लावली. हा पुरस्कार स्वीकारताना बॉबी देओल खूप भावुक झाला होता. यावेळी त्याला डोळ्यांतील अश्रू आवरता आले नाहीत. पुरस्कारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना तो म्हणाला, ''एके दिवशी आपण या अवस्थेत असू याची त्यानं कधी कल्पनाही केली नव्हती." हा व्हिडिओ पाहून चाहतेदेखील भावुक झाले आहेत. अनेकजण बॉबीला सांत्वना देताना दिसत आहेत.
पुरस्कार स्वीकारताना बॉबी देओल झाला भावुक : रविवारी, मुंबईत झालेल्या चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 मध्ये बॉबी देओलनं वडील धर्मेंद्र यांच्या वतीनं जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारला आणि म्हटलं, "हा सन्मान त्या दिग्गज अभिनेत्याला मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला. मला तुमच्या सर्वांच्या डोळ्यांत माझ्या वडिलांबद्दल प्रेम दिसते. माझ्या वडिलांनी त्यांच्या कामातून आणि त्यांच्या इन्स्टाग्राम रील्समधून, एक त्यांचा नवीन छंद बनला होता, याद्वारे सर्वांची मनं त्यांनी जिंकली... लोकांनी आनंदी राहावे अशी त्यांची नेहमी इच्छा असायची आणि त्यांचा विश्वास होता की, देवानं आपल्याला आयुष्यात खूप काही दिलंय. ते म्हणायचे की, आपल्या सर्वांमध्ये एक विशेष देणगी असते आणि जर आपण यावर विश्वास ठेवला तर आपण काहीही साध्य करू शकतो." हा पुरस्कार बॉबीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तर आणि ज्येष्ठ निर्माता-दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांच्या हस्ते स्वीकारला.
याबद्दल कधीच कल्पना केली नव्हती : बॉबीनं आपल्या वडिलांच्या प्रवासाविषयी आणि धैर्याविषयीही सांगितल्यानंतर तो खूप भावुक झाला. त्यानं पुढं म्हटलं, "त्यामुळेच त्यांनी या इंडस्ट्रीत इतकी वर्षे काम केलं, त्यांनी चांगलं आणि वाईट दोन्ही दिवस पाहिले, मात्र त्यांनी कधीही हार मानली नाही. मी जिथे कुठे जातो आणि ज्या कोणाला भेटतो, मला खूप प्रेम मिळतं, कारण माझ्या वडिलांनी लोकांची मनं आमच्यासाठी - माझ्यासाठी, माझ्या भावासाठी आणि आमच्या कुटुंबासाठी , खुली केली. लोक त्यांच्यावर इतकं प्रेम करायचे की, त्यांनी कोणताही विचार न करता आम्हाला त्यांच्या मनात स्थान दिलं आणि आज इथे उभं राहून मला असं वाटतं की, मी घरी जाऊन त्यांना सांगू शकेन,'बाबा, तुम्ही येऊ शकला नाहीत, म्हणून मी तुमचा पुरस्कार माझ्यासोबत घेऊन आलो आहे." बॉबी पुढं म्हटलं "मी कधी कल्पनाही केली नव्हती की, मी अशा प्रकारे इथे असेन, मला त्यांचा मुलगा बनवल्याबद्दल मी स्वतःला खूप धन्य आणि देवाचा आभारी समजतो. खूप खूप धन्यवाद, बाबा, तुम्ही सर्वोत्तम आहात."
धर्मेंद्र यांचं निधन : पुरस्कार प्रदान करण्यापूर्वी, या कार्यक्रमात धर्मेंद्र यांच्या पडद्यावरील काही अविस्मरणीय क्षणांचे कोलाज दाखवून त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. याला अमिताभ बच्चन यांचा व्हॉईसओव्हर होता. त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या कवितेतील ओळी सादर केल्या. धर्मेंद्र यांचं गेल्या वर्षी 24 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील त्यांच्या घरी निधन झालं. निधनसमयी ते 89 वर्षांचे होते. त्यांच्यावर 25 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.