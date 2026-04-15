हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता कार्तिक आर्यनला हायकोर्टाकडून मिळाला मोठा दिलासा
डीपफेक फोटो आणि व्हिडिओंचा व्यावसायिक वापर थांबवत ते हटवण्यासह इतर योग्य ते आदेश कोर्ट देणार आहे. यामुळं कार्तिक आर्यनला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 1:43 PM IST
मुंबई : अभिनेता कार्तिक आर्यननं आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांच्या रक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य असून याचिका योग्य आहे. यावर कार्तिकला योग्य तो दिलासा मिळेत असे आदेश लवकरच जारी केले जातील असं न्यायमूर्ती शर्मिला दोशमुख यांनी गुरूवारी स्पष्ट केलं. गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, स्वर्गीय आशा भोसले आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होत आहे.
काय होती कार्तिकची मागणी - याप्रकरणी कार्तिकतर्फे युक्तिवाद करताना जेष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला पटवून दिलं की, ऑनलाइन माध्यमांवर कार्तिकचं नाव, त्याचे फोटो, त्याचा आवाज यांचा वाढता गैरवापर हा त्याच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचं उल्लंघन आहे. या कथित अनधिकृत व्यावसायिक वापरामुळं त्याचं आर्थिक तसेच सामाजिकही नुकसान होतंय. त्यामुळं त्याला याप्रकरणी संरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी योग्य आणि व्यवहार्य आहे.
काय आहे याचिका - कार्तिकनं दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार, त्याचं नाव आणि चेहरा यांचा वापर विविध वस्तूंच्या जाहिराती, प्रमोशन आणि इतर काही ठिकाणी कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय केला जातोय. या प्रकारांमुळं आपली लोकप्रियता आणि खासगी जीवनमानावर परिणाम होऊन आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा कार्तिकनं आपल्या याचिकेतून केलाय. काहीजणांनी तर निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डीपफेकचा वापर करून आपली छायाचित्रे, चित्रफिती, आवाज तयार करून त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू केल्याचा आरोपही कार्तिकच्यावतीनं या याचिकेतून करण्यात आलाय. त्यामुळं अशा सर्व गैरप्रकारांवर तातडीनं कारवाई करत आपल्या पूर्व परवानगीशिवाय आपल्या प्रतिमेशी संबंधित कोणत्याही वैयक्तिक वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यापासून या वापरकर्त्यांना रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाई आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून केली आहे.
व्यक्तिमत्त्व प्रतिमेचा गैरवापर होत असल्याचा कार्तिककडून दावा - या याचिकेत कार्तिकनं अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपन्या तसेच सोशल मीडियातील व्यासपीठांविरुद्ध आपली छायाचित्रं आणि चित्रफीतींचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवलाय. काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध बौद्धिक संपदा हक्क कायद्यांतर्गत दावा दाखल केला आहे. त्यामुळं या सर्व ऑनलाइन व्यासपीठांना संबंधित ऑनलाईन पोर्टलवरील मजकूर तातडीनं हटवण्याचे आदेश देत संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना असा मजकूर ऑनलाईन काढून टाकण्याची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलीय. तसेच त्यामागे असलेल्या व्यक्तींची ओळख उघड करण्याची मागणीही कार्तिकनं या याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केलीय.
