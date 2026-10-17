अजय देवगनच्या बंगल्यातील अनधिकृत कामांवर बीएमसीचा हातोडा
अजय देवगन अभिनीत 'दृश्यम 3' चित्रपट हा बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे, आता यामध्येच त्यांच्या बंगल्याविषयी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई - हिंदी सिने अभिनेता अजय देवगन याच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील अनधिकृत बंगल्यातील बांधकामावर मुंबई महानगरपालिकेनं हातोडा मारत मोठी कारवाई केली आहे. अजय देवगन याच्या अपोलो को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये असलेल्या बंगल्यावर मुंबई महानगरपालिकेनं ही कारवाई केली आहे. महानगरपालिकेनं अधिकृतरित्या याबद्दल माहिती दिली आहे.
अजय देवगनच्या बंगल्यावर हातोडा : जुहू येथील कपल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये असलेला हा बंगला फ्लोरल सलून प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. आवश्यक त्या परवानगी न घेता जागेमध्ये अंतर्गत बदल, पार्टिशन, खिडक्या बसवणे आणि इतर बांधकाम केलं. या सर्व कामांवर मुंबई महानगरपालिकेच्या पथकानं आता हातोडा मारला आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं 10 सप्टेंबर रोजी 1888च्या कायद्यानुसार कलम 354 नोटीस बजावली होती. काम तात्काळ थांबवून 24 तासाच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नोटीस मिळवूनही काम न थांबवल्यामुळं अखेर 12 ऑक्टोबर रोजी पालिकेनं या अनधिकृत बांधकाम तोडले. गेल्या काही दिवसांपासून पाहिला गेलो तर अभिनेता अजय देवगन नेहमीच चर्चेत असतो. आता या कारणावरून अजय देवगन हा चर्चेचा विषय ठरत असल्याचे पाहायला मिळते. काही दिवसांपूर्वी एका इलायची कंपनीची ऍड केली म्हणून एफ.डी.ए ने देखील अजय देवगनला नोटीस पाठवली होती. आता या कारवाईमुळं पुन्हा एकदा अजय देवगन चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
अजय देवगनचा 'दृश्यम 3' चित्रपट : दरम्यान ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा अजय देवगणचा 'दृश्यम 3' हा क्राईम थ्रिलरचा शेवटचा भाग चित्रपटगृहांमध्ये यशस्वी ठरत आहे. हा चित्रपट जागतिक बॉक्स ऑफिसवर 400 कोटी रुपयांच्या क्लबमध्ये सामील झाला आहे. अभिषेक पाठक दिग्दर्शित 'दृश्यम 3' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 2 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाचं खूप कौतुक करण्यात आलं आहे.