सलमान खान ते श्रद्धा कपूरसह 'या' स्टार्सनं मतदानाचा हक्क बजावला, पाहा व्हिडिओ
सलमान खान ते श्रद्धा कपूरसह अनेक बॉलिवूडमधील स्टार्सनं आता मतदानाचा हक्क बजावला आहे. आता सोशल मीडियावर अनेक फोटो व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये गुरुवारी सकाळी 15 जानेवारी 2026 मतदान सुरू झाले. या महानगरपालिकांच्या 893 वॉर्डांमधील 2,869 जागांसाठी कडक सुरक्षेत सकाळी 7:30 वाजता मतदान सुरू झाले आणि सायंकाळी 5:30 वाजता संपेल. एकूण 34.8 दशलक्ष मतदार 15,931 उमेदवारांचे भवितव्य ठरवण्यास पात्र आहेत. मुंबई वगळता इतर सर्व शहरी संस्थांमध्ये बहु-सदस्यीय वॉर्ड प्रणाली आहे. मतमोजणी 16 जानेवारी रोजी होईल. बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सेलिब्रिटी मतदान केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर, ट्विंकल खन्ना, गुलजार, विशाल दादलानी आणि इतर अनेक भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकार भारतीय नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी घराबाहेर पडले आहेत.
स्टार्सनं केलं मतदान : सध्या सुरू असलेल्या बीएमसी निवडणुकीत बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे तिच्या कुटुंबासह मतदान करताना दिसली. मतदान केल्यानंतर, अभिनेत्रीनं तिच्या कुटुंबासह फोटो काढत तिच्या शाई लावलेल्या बोटाचे प्रदर्शन केले. दरम्यान बीएमसीसाठी मतदान करण्यासाठी गेलेली अभिनेत्री भाग्यश्री एका मतदान केंद्राबाहेर दिसली. मतदान केल्यानंतर बोलताना अभिनेत्री म्हणाली, "मला वाटते की आपले मुंबई शहर आत्ताच परिपूर्ण बनवण्याची गरज आहे. मी नेत्यांना आणि लोकांना मुंबईचे पूर्वीचे वैभव परत आणण्याची विनंती करते."
#WATCH | Mumbai | Actor Junaid Khan and his family show their inked finger after casting their vote for the BMC elections.— ANI (@ANI) January 15, 2026
Actor Junaid Khan says, " please come and vote, it is very important and everyone should come and vote." pic.twitter.com/pUKZ6KPKVP
#WATCH | Mumbai | After casting his vote, actor Johnny Lever says, " voting is important. everyone should vote. voting is everyone's right." pic.twitter.com/rRzzdyMDvw— ANI (@ANI) January 15, 2026
गौरव खन्नासह या स्टार्सन केलं मतदान : बिग बॉस 19चा विजेता गौरव खन्नानं मतदान केले. मतदान केल्यानंतर, अभिनेता गौरव खन्ना म्हणाले, "मी नेहमीच मतदान करतो. मी मुंबईबाहेर होतो, पण निवडणुकीदरम्यान मतदान करण्यासाठी परत आलो. आत जाऊन मतदान करण्यासाठी मला फक्त दोन मिनिटे लागली. मी सर्वांना येऊन मतदान करण्याचे आवाहन करतो." अभिनेता जॉनी लिव्हर त्यांच्या मुलासह बीएमसीला मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचले. मतदान केल्यानंतर, जॉनी लिव्हर त्यांच्या नेहमीच्या खेळकर शैलीत म्हणाले, "मतदान करणे महत्वाचे आहे. प्रत्येकानं मतदान केले पाहिजे. मतदान करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे." 'छावा' स्टार विकी कौशल चालू निवडणुकीसाठी आपले मौल्यवान मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचला. प्रवेश करताना तो ओळखीच्या लोकांशी हस्तांदोलन करताना दिसला.
जान्हवी कपूरने बोनी कपूर मतदान केले : चित्रपट निर्माते बोनी कपूर यांनी बीएमसी निवडणुकीसाठी आपले मौल्यवान मतदान केले. मतदान केल्यानंतर, त्यांनी त्यांच्या शाईनं लावलेल्या बोटाला दाखवले. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "अधिकाऱ्यांनी एक अद्भुत अनुभव दिला आहे. मतदान करणाऱ्या सर्वांना मी सलाम करतो. कदाचित दिवस पुढं जाईल तसतसे अधिक लोक मतदान करण्यासाठी येतील." गुरुवारी दुपारी एका मतदान केंद्राबाहेर बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर दिसली. मतदान केल्यानंतर ती थेट तिच्या कारकडे गेली. आत गेल्यानंतर तिनं मीडियासमोर तिच्या बोटाला शाई लावलेली पोझ दिली.
#WATCH | Mumbai: Film Producer Boney Kapoor shows his inked finger after casting his vote for the BMC elections.— ANI (@ANI) January 15, 2026
He says, " ... the authorities have provided a very good experience. i salute tp everyone who comes and casts their votes. maybe as the day grows, there will be more… pic.twitter.com/pscFu4pak8
सैफ अली खान आणि करीना कपूर दिसले : बॉलिवूड जोडपे सैफ अली खान आणि करीना कपूर खान मुंबईत मतदान करण्यासाठी बाहेर पडले. 2026 च्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुंबईत मतदान सुरू आहे. सैफ आणि करीना दोघांनीही मतदान केंद्राबाहेर दिसले. यावेळी त्यांना पापाराझींनी कॅमेऱ्यात कैद केलं.
रणबीर कपूर मतदान केंद्रावर पोहोचला : बॉलिवूडचा कूल स्टार रणबीर कपूर मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचला. अभिनेत्यानं प्रवेश करण्यापूर्वी पापाराझींना हात हलवत नमस्कार केला.
मनीष मल्होत्रानं मतदान केलं : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा मुंबईतील एका मतदान केंद्रावर पोहोचले. मतदान केल्यानंतर, डिझायनरनं माध्यमांसमोर शाई लावलेल्या बोटाचे प्रदर्शन करत पोझ दिली.
श्रद्धा कपूरनं मतदान केले : गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) साठी मतदान करण्यासाठी चित्रपट क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्ती मतदान केंद्रावर पोहोचल्या. 15 जानेवारी रोजी दुपारी श्रद्धा कपूर देखील मतदान केंद्रावर पोहोचली आणि तिचा मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केल्यानंतर तिनं मीडियासमोर पोझ दिली आणि तिच्या बोटावरील शाई दाखवली.
#WATCH | Mumbai | Veteran actor Paresh Rawal casts his vote at a polling station for BMC elections. pic.twitter.com/WdG0aZL0YD— ANI (@ANI) January 15, 2026
ईशा कोप्पीकर आणि परेश रावलनं केलं मतदान : अभिनेत्री ईशा कोप्पीकरनं बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केल्यानंतर ईशा कोप्पीकर म्हणाल्या, "कोणत्याही देशाच्या किंवा राज्यातील कोणत्याही नागरिकानं योग्य सरकार निवडण्याचा त्यांचा हक्क बजावण्याचा विचार करावा. आपण सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे." बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ अभिनेते परेश रावल यांनी मतदान केले. मतदान केल्यानंतर, 'हेरा फेरी' या अभिनेत्यानं शाई लावलेले बोट दाखवले.
#WATCH | Mumbai: After casting his vote, Actor Aamir Khan says, " ...i would tell everyone to definitely cast their precious votes. bmc has made very good arrangements here..." https://t.co/dBOScEybTj pic.twitter.com/Lm7SpXTzBX— ANI (@ANI) January 15, 2026
आमिर खान केलं मतदान : चित्रपट क्षेत्रातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी मुंबईतील मतदान केंद्रांना भेट देऊन नागरिकांना बीएमसी निवडणुकीत त्यांचे लोकशाही कर्तव्य पार पाडण्यास प्रोत्साहित केले. मतदान केल्यानंतर अभिनेता आमिर खाननं शाई लावलेले बोट दाखवले. मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अभिनेत्यानं म्हटलं, "मी सर्वांना त्यांचे मौल्यवान मतदान करण्याचे आवाहन करेन. बीएमसीनं येथे उत्कृष्ट व्यवस्था केली आहे."
सलीम खान आणि राकेश रोशन यांनीही मतदान केले : गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीदरम्यान मुंबईतील एका मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते सलीम खान यांनी मतदान केले. चित्रपट दिग्दर्शक राकेश रोशन देखील मतदान करण्यासाठी शहरातील एका मतदान केंद्रावर पोहोचले. मतदान करणाऱ्या सेलिब्रिटींमध्ये प्रसिद्ध भजन गायक अनुप जलोटा यांचाही समावेश होता. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुंबईतील एका मतदान केंद्रावर मतदान केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या बोटावरील शाई दाखवली.
मतदान केंद्राबाहेर दिसला सलमान खान : वडील सलीम खानच्या पाठोपाठ, सलमान खान कडक सुरक्षेत मतदान केंद्रावर पोहोचला. भाईजान राखाडी रंगाचा टी-शर्ट आणि निळ्या जीन्समध्ये खूपच सुंदर दिसत होता. यावेळी अनेकांच्या नजरा या सलमान खानकडे होत्या.
आमिर खानच्या मुलाने आणि मुलीने मतदान केले : आमिर खानचा मुलगा, अभिनेता जुनैद खान आणि त्यांच्या कुटुंबानं बीएमसी निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर त्यांच्या बोटावरील शाई दाखवली. अभिनेता जुनैद खान म्हणाला, "कृपया मतदान करा. हे खूप महत्वाचे आहे आणि प्रत्येकानं मतदान करायला यावं."
हेमा मालिनी यांनी मतदान केले : ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी यांनी बीएमसीसाठी मतदान केले. मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना, ड्रीम गर्ल म्हणाली, "मी सर्वांना आवाहन करते की मी आज सकाळी जसे मतदान केले तसेच बाहेर पडा. जर तुम्हाला मुंबईमध्ये सुरक्षितता, प्रगती, स्वच्छ हवा आणि खड्डेमुक्त रस्ते हवे असतील तर आपण सर्वांनी जबाबदारी घेऊन मतदान केले पाहिजे. मतदानाचा हक्क बजावूनच तुम्ही मुंबईला, जे मला वाटते की जगातील सर्वोत्तम शहर आहे, ते आणखी चांगले बनवू शकाल. मी मुंबईतील सर्व नागरिकांना बाहेर पडून योग्य लोकांना मतदान करण्याचे आवाहन करते."
#WATCH | Actor John Abraham arrives at a polling station in Mumbai to cast his vote for the BMC elections. pic.twitter.com/2wA6XgppoI— ANI (@ANI) January 15, 2026
जॉन अब्राहम आणि दिव्या दत्ता : मतदान करणाऱ्या सेलिब्रिटींमध्ये अभिनेत्री दिव्या दत्ता देखील होती. मतदान केल्यानंतर तिने माध्यमांशी संवाद साधला. दिव्या म्हणाली, "मतदान हा आपला अधिकार आहे आणि आपण आपल्या घराबाहेर पडून मतदान केले पाहिजे. मला वाटते की आपण प्रदूषण, रोजगार आणि इतर समस्यांबद्दल विचार केला पाहिजे. मुंबईकरांच्या खऱ्या मागण्या योग्य नेते ऐकतील असा मला विश्वास आहे." बॉलिवूड अभिनेता जॉन अब्राहम देखील मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचला. पॅप्सनी त्याला त्याच्या कारमधून उतरताना आणि आत जाताना पाहिले.
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC election, Actor Suniel Shetty says, " i think by far, this is one of the most important election so everyone should come out and cast their votes. we just keep complaining about the work of bmc. today, we should do some work...… pic.twitter.com/aVhfohJKax— ANI (@ANI) January 15, 2026
सुनील शेट्टी : बीएमसी निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर, अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. तो म्हणाला, "मला वाटते की ही आतापर्यंतच्या सर्वात महत्वाच्या निवडणुकांपैकी एक आहे, म्हणून प्रत्येकानं बाहेर येऊन मतदान केले पाहिजे. आपण नेहमीच बीएमसीच्या कामाबद्दल तक्रार करतो. आज आपण काहीतरी केले पाहिजे. आपण बीएमसीसोबत उभे राहून त्यांना मुंबई सुधारण्यास मदत केली पाहिजे."
#WATCH | Mumbai | Actor Shabana Azmi casts her vote in the BMC polls. The actor says," please cast your vote. the right to vote comes with a responsibility." pic.twitter.com/mnp0xABFdZ— ANI (@ANI) January 15, 2026
गीतकार गुलजार आणि शबाना आझमी यांनी मतदान केले : गीतकार गुलजार बीएमसी निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडले. मतदान केल्यानंतर, गुलजार म्हणाले, "आपण आपल्या मातृभूमीशी जोडलेले आहोत आणि तुमचे मत त्या मुळांना आणि लोकशाहीला पोसण्यासाठी आहे, म्हणून कृपया हे कर्तव्य पूर्ण करा." अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी बीएमसी निवडणुकीत मतदान केले. मतदान केल्यानंतर, सदाबहार अभिनेत्रीने माध्यमांना संबोधित केले आणि म्हणाली, "कृपया तुमचे मतदान करा. मतदानाचा अधिकार जबाबदारीसह येतो."
