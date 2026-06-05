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माधुरी दीक्षित आणि तृप्ती डिमरी अभिनीत 'माँ-बहन' नेटफ्लिक्सवर रिलीज...

माधुरी दीक्षित आणि तृप्ती डिमरी स्टारर 'माँ-बहन' हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाला आहे.

maa behan movie
'माँ-बहन' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 10:31 AM IST

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हैदराबाद : नेटफ्लिक्सचा 'माँ-बहन' हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला आहे. तसेच अनेक चाहते या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत होते. आता चित्रपट प्रदर्शित झाला असून हा 2 तास 7 मिनिटांचा 'माँ-बहन' माधुरी आणि डार्क कॉमेडी क्राईमवर आधारित आहे. चित्रपटाची सुरुवात एका खून-रहस्य कथेनं सुरू होते, यानंतर जसजशी कथा पुढे जाते, तसतशी हा चित्रपट रंजकतेच एक वळणे घेते. या चित्रपटामध्ये माधुरीचं एक वेगळं रुप दाखविण्यात आलं आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्रीनं रेखाची भूमिका केली आहे. दरम्यान तृप्ती डिमरीनं जयाची भूमिका केली असून, ती तिच्या वैवाहिक जीवनात संघर्षांचा सामना करत असते. धर्ना दुर्गानं सुष्मा म्हणजेच माधुरी दीक्षितच्या मुलींची भूमिका साकारली आहे. ती सोशल मीडियावर रील्स बनवून फॉलोअर्स मिळविण्याचा प्रयत्न करत असते. या चित्रपटामध्ये कथा तिन महिला आणि त्यांच्या शेजाऱ्याभोवती फिरते.

'माँ-बहन' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान, माधुरी दीक्षितला समाजातील इतर स्त्रिया पसंत करत नाहीत. तिच्याबद्दल समाजात कोणीही चांगली विचार करत नसतात. अभिनेत्रीबद्दल काही अफवा उडल्या असतात. तिघी आपापले आयुष्य वेगळे जगत असतात, पण जेव्हा त्यांचा शेजारी (रवी किशन) गुप्ता याचा मृतदेह स्वयंपाकघरात पडलेला आढळतो. यानंतर या चित्रपटाच्या कथेला एक वेगळं वळण येते. तसेच या चित्रपटामध्ये रवी किशन हा खलनायकांच्या भूमिकेत आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये गीतांजली कुलकर्णी देखील आहे. या चित्रपटामध्ये गीतांजलीनं तापट स्वभावाच्या स्त्रीची भूमिका केली आहे.

चित्रपटात सस्पेन्स आणि कॉमेडी : या चित्रपटामध्ये माधुरी दीक्षितनं एक उत्कृष्ट काम केलं आहे. चित्रपटातील तृप्ती डिमरीचा अभिनयही खूप विशेष आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर धर्नानेही चांगला अभिनय केला आहे. या चित्रपटामध्ये रवी किशनची भूमिका फार मोठी नाही 'माँ-बहन' या चित्रपटात सस्पेन्स आणि कॉमेडीचा मिलाफ आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुरेश त्रिवेणी यांनी केलंय. या चित्रपटाला IMDb वर 5.7 रेटिंग देण्यात आली आहे. 'माँ-बहन' चित्रपटात परेश रावल यांचीही एक छोटी भूमिका आहे. अरुणोदय सिंग यांची चित्रपटात एक विशेष भूमिका आहे.

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MAA BEHAN MOVIE RELEASED ON NETFLIX

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