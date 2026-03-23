'गँगस्टर' ते 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स'पर्यंत पाहा कंगना रणौतचे धमाकेदार चित्रपट
कंगना रणौतनं आपल्या अभिनयानं अनेकांनी मनं जिंकली आहेत. 23 मार्च रोजी अभिनेत्री वाढदिवस साजरा करत आहे. यामुळं आता आम्ही तिच्या काही 5 चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 1:17 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री कंगना रणौतला हिंदी इंडस्ट्रीची क्वीन म्हटले जाते. तिचा अभिनय खूप दमदार असतो. गेल्या काही वर्षांत तिनं अनेक भूमिका केल्या आहेत. तिच्या या भूमिकेसाठी तिचे अनेकदा कौतुक देखील झालं आहे. आता 23 मार्च रोजी कंगना ही आपला 40वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. हा चित्रपट तिच्यासाठी खूप विशेष आहे. आता तिला अनेकजण सोशल मीडियाद्वारे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. सध्या कंगना चित्रपटसृष्टीकडे कमी आणि राजकारणी म्हणून जास्त सक्रिय आहे. कंगना सोशल मीडियाद्वारे तिच्या वादग्रस्त विधानामुळं कायम चर्चेत असते. दरम्यान या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील या क्वीननं आपल्या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं मनं जिंकली आहेत. आता आम्ही वाढदिवसानिमित्त तिच्या अशा काही चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत, जे खूप विशेष आहेत.
गँगस्टर : कंगना रणौतचे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पदार्पण खूप धमाकेदार होते. अभिनेत्री 17 वर्षांची असताना, तिनं दारूच्या व्यसनाशी झगडणाऱ्या सिमरन नावाच्या एका तरुणीची भूमिका साकारली. खूप लहान वयात तिनं ज्या परिपक्वतेनं हे पात्र साकारले, ते खूप अद्भुत होते, या चित्रपटानंतर ती रातोरात इंडस्ट्रीतील एक मोठी स्टार झाली. तिचा हा चित्रपट 2006मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग बसु यांनी केलं होतं. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर मुख्य भूमिकेत इमरान हाशमी आणि शाइनी आहूजा हे स्टार्स दिसले आहेत.
फॅशन : शोनाली गुजरालच्या भूमिकेत कंगना रणौतनं एका सुपरस्टार मॉडेलची भूमिका केली होती. अमली पदार्थांचे व्यसन आणि करिअरच्या नाशात अडकलेल्या मॉडेलची वेदना तिनं इतक्या दमदार पद्धतीनं मांडल्या होत्या, की चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री प्रियांका चोप्रापेक्षा तिच्या अभिनयाचे कौतुक खूप झाले होते. ती या चित्रपटाची आत्मा बनली होती. तिच्या प्रामाणिक अभिनयासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला. हा चित्रपट 29 ऑक्टोबर 2008मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मधुर भांडारकर यांनी केलं होतं.
क्वीन : कंगना रणौतच्या कारकिर्दीतील 'क्वीन' हा चित्रपट विशेष ठरला . या चित्रपटात तिनं राणीची भूमिका केली होती, जी लग्न मोडल्यानंतर एकटीच हनिमूनला जाते. यानंतर ती स्वतःला ओळखते आणि आपले स्वातंत्र्य साजरे यावेळी करते. तिनं या चित्रपटामध्ये एका निरागस मुलीची भूमिका केली आहे. कंगनाच्या साधेपणामुळं आणि उत्कृष्ट अभिनयामुळं तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. या चित्रपटानंतर ती रातोरात बॉलिवूडच्या अव्वल नायिकांपैकी एक झाली होती. तिचा हा चित्रपट 7 मार्च 2014मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन विकास बहल यांनी केलं. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर मुख्य भूमिकेत राजकुमार राव दिसला होता.
तनु वेड्स मनु रिटर्न्स : कंगना रणौतनं 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' चित्रपटात दोन पूर्णपणे भिन्न पात्रे साकारली. यात तिनं मनमोकळी तनु आणि कुसुम सांगवान उर्फ 'दत्तो' या दोन्ही पात्रांची भूमिका केली आहे. या पात्रांची देहबोली पूर्णपणे वेगळी असतात. त्या एकच व्यक्ती आहेत असं कोणालाही वाटणार नाही, असं वाटते. या उत्कृष्ट अभिनयासाठी तिला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 25 फेब्रुवारी 2011 रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आनंद एल. राय यांनी केलं. या चित्रपटामध्ये कंगनाबरोबर मुख्य भूमिकेत आर. माधवन हा दिसला होता.
'लाइफ इन अ... मेट्रो' : अनुराग बासू दिग्दर्शित 'लाइफ इन अ... मेट्रो' या चित्रपटामध्ये मुंबई शहरात राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या नऊ लोकांचे आयुष्य, जेव्हा एकमेकांबरोबर जोडले जाते, त्यामुळं काही बदल होतात. या चित्रपटामध्ये भावनांवर मात करून त्यापलीकडे जाण्याबद्दलच्या गोष्टी दाखविण्यात आल्या आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग बासू यांनी केलं आहे. हा चित्रपट 11 मे 2007मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामध्ये इरफान खान, के. के. मेनन, शायनी आहुजा, कोंकणा सेन शर्मा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रणौत, शर्मन जोशी, नफिसा अली आणि धर्मेंद्र यांनी प्रमुख भूमिका केल्या आहेत.
