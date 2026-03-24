'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' ते द डर्टी पिक्चरपर्यंत पाहा इमरान हाश्मीचे दमदार चित्रपट
इमरान हाश्मी चित्रपटसृष्टीतील असा एक कलाकार जो आजही आपल्या अभिनयमुळं चाहत्यांच्या मनावर राज्य करतो. अभिनेत्याचा वाढदिवस असून या प्रसंगी आम्ही त्याच्या काही चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 3:01 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता इमरान हाश्मी हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात अष्टपैलू कलाकारांपैकी एक आहे. त्यानं प्रत्येक चित्रपटामध्ये आपली एक वेगळीच छाप सोडली आहे. त्याचा 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई', 'मर्डर ' आणि 'द डर्टी पिक्चर'शिवाय त्याचे काही असे चित्रपट आहे, जे खूप दमदार आहे. दरम्यान अभिनेता आज 24 मार्च रोजी आपला 47वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता विशेष प्रसंगी त्याचे अनेक चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. आता या स्टार्सच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही तुम्हाला त्याच्या काही चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जे तुम्ही नक्की पाहायला पाहिजे.
'मर्डर' : 2004मधील 'मर्डर' चित्रपटसृष्टीतील थ्रिलर चित्रपट आहे. हा चित्रपट सिमरण (मल्लिका शेरावत) या पात्रावर आधारित आहे, जी बँकॉक येथे राहणारी ही एकाकी गृहिणी असून ती कामातच पूर्णपणे व्यग्र असलेला तिचा पती सुधीर (अश्मित पटेल) याच्याबरोबर घुसमटवणाऱ्या वैवाहिक बंधनात अडकलेली असते. यानंतर तिच्या आयुष्यात तिचा जुना प्रियकर सनी (इमरान हाश्मी) याची एंट्री होते. या दोघेही प्रेमात पडतात, मात्र यानंतर तिचे विवाहबाह्य संबंध हळूहळू एका धोकादायक बनत जाते, यानंतर एक धक्कादायक गुन्हा घडतो. त्यानंतर पोलीस घडलेल्या गुन्ह्यावर कसून चौकशी करत असतात. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग बासू यांनी केलं आहे. या चित्रपटाचा सीक्वेल देखील खूप जोरदार आहे.
वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई : खऱ्या आयुष्यातील एका 'अंडरवर्ल्ड डॉन'वरून प्रेरित असलेल्या 'शोएब खान' या पात्राची भूमिका इमरान हाश्मीनं साकारली. त्यानं आपल्या अभिनयानं सर्वांना प्रभावित केलं. या चित्रपटामध्ये त्यानं अजय देवगणबरोबर काम केलं. या चित्रपटामध्ये तो एका निर्दयी गुंडाच्या भूमिकेत दिसला होता. 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' चित्रपट 2010मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मिलन लुथरिया यांनी केलं आहे. 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई'मध्ये इमरान आणि अजय व्यतिरिक्त कंगना रणौत, रणदीप हुडा, प्राची देसाई आणि अक्षय कुमार यांच्या भूमिका आहेत.
आवारापण : 'कल्ट क्लासिक' चित्रपटात, इमरान हाश्मीनं 'शिवम'ची भूमिका केली आहे. हा एक भावनिक, रोमँटिक आणि गुन्हेगारीवर आधारित चित्रपट आहे, यामध्ये अभिनेता गुंड असून त्याचं हॉर्ट ब्रेक झाल्यानंतर तो स्वतःच्या पापांचे प्रायश्चित्त करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या 'रीमा' या तरुणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी, जेव्हा त्याच्या बॉसकडून त्याच्यावर सोपवली जाते, त्यावेळी शिवम हा तिच्या प्रेमात पडतो. तिला वाचवण्यासाठी तो स्वतःचा जीव धोक्यात घालतो आणि अखेरीस, तिला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी स्वतःचं बलिदान देतो. हा चित्रपट 2007मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मोहित सूरी यांनी केल आहे. चित्रपटामध्ये इमरान व्यतिरिक्त श्रिया सरन, आशुतोष राणामृणालिनी शर्मा आणि आशीष विद्यार्थी यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत.
जन्नत : या चित्रपटात एक व्यक्ती जुगारी क्रिकेट बुकी बनतो. पण झटपट पैसे कमावण्याची त्याच्या लोभामुळं तो मॅच-फिक्सिंगकडे जाऊन आपल्या आयुष्य आणि प्रेमावरचे नियंत्रण गमावून बसतो. हा चित्रपट 2008मध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटानं दिग्दर्शन कुणाल देशमुख यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये सोनल चौहान आणि विशाल मल्होत्रा यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. 'जन्नत' चित्रपटाद्वारे त्यानं तरुणाईनी मने जिंकली आहेत. हा चित्रपट हिट झाला होता. यानंतर इमरान हाश्मीची क्रेझ खूप वाढली होती.
'द डर्टी पिक्चर' : विद्या बालन या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. या चित्रपटात इमरान हाश्मीनं अब्राहम नावाच्या आदर्शवादी चित्रपट निर्मात्याची भूमिका केली असून त्याला स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवायचे आहे. इमरानचं पात्र नायिकेचा सुरुवातीला तिरस्कार करण्यापासून ते नंतर तिच्याबद्दल प्रचंड आदर बाळगण्यापर्यंत केलेला बदलावर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये विद्या बालन आणि इमरान हाश्मीशिवाय नसीरुद्दीन शाह आणि तुषार कपूर यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. हा चित्रपट 2011मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मिलन लुथरिया यांनी केलं आहे.
