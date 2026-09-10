पोषण उत्पादनात अळ्या आढळल्याचा दावा बिपाशा बासूनं करून महाराष्ट्राचे एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंडे यांना केली विनंती...
बिपाशा बसूनं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती एका पौष्टिक उत्पादनात आढळणारे छोटे कीटक दाखवत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद : देशात गेल्या काही काळापासून अन्न सुरक्षेचे मुद्दे समोर येत आहेत आणि महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यावर कारवाई करत आहेत. या सगळ्यात, बॉलिवूड अभिनेत्री बिपाशा बासूनं देखील एका पौष्टिक उत्पादनाशी संबंधित अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. गुरुवारी म्हणजेच 10 सप्टेंबर रोजी इंस्टाग्राम स्टोरीवर अभिनेत्रीनं एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तिनं दावा केला आहे की, तिला एका न्यूट्रिशन प्रोडक्टमध्ये लहान, किड्यांसारख्या वस्तू आढळल्या आहेत. तिनं तुकाराम मुंडे यांना टॅग करून या भेसळीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी थेट मदतीचे आवाहन केलं आहे.
बिपाशा बासूनं तुकाराम मुंडेला केली विनंती : व्हिडिओत, बिपाशानं त्या प्रोडक्टवर झूम केलं आहे. अभिनेत्रीनं सांगितलं की तिनं एक नवीन बॉक्स खरेदी केला होता. जेव्हा तिनं तो उघडला, तेव्हा तिला आतमध्ये लहान किडे आढळले. व्हिडिओ शेअर करताना तिनं लिहिलं, "तुकाराम मुंडे, आम्ही जे काही खरेदी करतो ते भेसळयुक्त किंवा खराब झालेले नसावे, यासाठी तुम्हीच आमची एकमेव आशा आहात." याशिवाय तिनं हात जोडलेल्या इमोजीचाही वापर केला आहे. बिपाशानं या न्यूट्रिशन प्रोडक्टबद्दल सांगितले. हे प्रोडक्ट त्यांच्या व्हे प्रोटीन आयसोलेट उत्पादनांसाठी आणि सप्लिमेंट्ससाठी ओळखले जाते, ज्यांची जाहिरात लो-कार्ब किंवा झिरो-कार्ब पर्याय म्हणून केली जाते. अभिनेत्रीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला आहे.
तुकाराम मुंडे कोण आहेत? : तुकाराम मुंडे हे एक आयएएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त आहेत. राज्यभरात अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी केल्यामुळं ते चर्चेत आहेत. एफडीए अंतर्गत, अधिकारी रेस्टॉरंट्स, खाद्यपदार्थांची दुकाने आणि गोदामांची तपासणी ते करतात आणि स्वच्छता आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यास, ते कारवाई करतात.
बिपाशाबद्दल : बिपाशा गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रपटांमध्ये दिसलेली नाही आणि तिनं अद्याप कोणताही चित्रपट जाहीर केलेला नाही. ती गेल्या काही वर्षांपासून प्रसिद्धीपासून दूर आहे आणि आपल्या मुलीबरोबर चांगला वेळ घालवत आहे. ती शेवटची 2020च्या 'डेंजरस' या वेब सीरिजमध्ये दिसली होती. तिचे चाहते तिच्या मोठ्या पडद्यावरील पुनरागमनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.