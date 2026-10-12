बिपाशा बसू 11 वर्षांनंतर अभिनय क्षेत्रात करणार पुनरागमन, सनी कौशलबरोबर शेअर करेल स्क्रिन...
बिपाशा बसू 11 वर्षांनंतर अभिनय क्षेत्रात पुनरागमन करत आहे. ती विकी कौशलच्या भावाबरोबर एक सीरीजमध्ये मुख्य भूमिकत काम करणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद : लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री बिपाशा बसू लग्नाच्या 11 वर्षांनंतर अभिनयात पुनरागमन करत आहे. ती ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते हंस मेहता यांच्या एका सीरीजमध्ये दिसणार आहे. यात ती मुख्य भूमिका साकारणार आहे. निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट प्रसिद्ध केली आहे, यामध्ये सीरीजमधील संपूर्ण कलाकार दिसत आहेत. बिपाशा बसू 2015मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अलोन' या चित्रपटात तिचा पती करण सिंग ग्रोव्हरबरोबर शेवटी दिसली होती. आता ती तिच्या दुसऱ्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात करत आहे.
सीरीजबद्दल : या ,सीरीजच्या निर्मात्यांनी फोटोव्यतिरिक्त काहीही माहिती शेअर केली नाही. या सीरीजचे शीर्षकही जाहीर करण्यात आलेले नाही. कश्यप कपूर आणि राघव राज कक्कर यांनी ही सीरीज लिहिली आहे. प्रभलीन संधू यांनी याची निर्मिती केली आहेत. 'ऑलमायटी मोशन पिक्चर्स प्रॉडक्शन्स'च्या बॅनरखाली याची निर्मिती होत आहे. या सीरीजचं शूटिंग आधीच सुरू झाले आहे. सीरीजमधील मुख्य कलाकारांमध्ये बिपाशा बसूशिवाय सनी कौशल आणि विशाल जेठवा यांचा समावेश आहे. ही सीरीज प्राईम व्हिडिओवर उपलब्ध असेल.
बिपाशा बसूने पोस्ट शेअर केली : बिपाशा बसूनं ही पोस्ट देखील शेअर केली आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिनं लिहिलं, 'अत्यंत आनंद आणि कृतज्ञतेनं, आम्ही हे जाहीर करत आहोत की, आम्ही आमच्या आणखी एका सुंदर सिनेमॅटिक प्रवासाचे चित्रीकरण सुरू केले आहोत. ही कथा खरोखरच खास आणि आमच्या मनाच्या खूप जवळची आहे. या कथेला अजून नाव दिलेले नाही, पण एका उत्कृष्ट टीमबरोबर हे स्वप्न आधीच साकार होत आहे. हंसल मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सनी कौशल, बिपाशा बसू आणि विशाल जेठवा यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत, हा प्रवास नक्कीच अविस्मरणीय ठरणार आहे. नव्या सुरुवातीचा, अविस्मरणीय सहयोगाचा आणि कथाकथनाच्या जादूचा हा एक उत्सव आहे. महादेवाच्या आशीर्वादानं, आणखी एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात होवो.'
बिपाशा बसू 11 वर्षे कुठे होती? : 'अलोन' चित्रपटाच्या सेटवर बिपाशा करण सिंग ग्रोव्हरच्या प्रेमात पडली. 2016मध्ये त्यांचे लग्न झाले. लग्नाच्या सहा वर्षांनंतर या जोडप्याला एक मुलगी झाली. गेल्या चार वर्षांपासून बिपाशा आणि करण आपल्या मुलीबरोबर वेळ घालवत आहेत. 2018मध्ये, बिपाशानं 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' या चित्रपटात पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती. ती 2020मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'डेंजरस' या मिनीसीरीजमध्येही ती दिसली होती. आता, बऱ्याच कालावधीनंतर ही अभिनेत्री अभिनयाच्या क्षेत्रात पुनरागमन करत आहे.