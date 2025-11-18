ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस मराठी सीझन ५'चा विजेता सूरज चव्हाण करणार लवकरच लग्न, लग्नाची पत्रिका आली समोर...

'बिग बॉस' मराठी सीझन ५'चा विजेता सूरज चव्हाण लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. आता त्याची लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

Suraj chavan
सूरज चव्हाण (Suraj chavan ( पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
मुंबई - 'बिग बॉस' मराठी ५ सीझन'मधील साधा-भोळा दिसणारा सूरज चव्हाण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या शोद्वारे सुरजनं प्रेक्षकांचं मनं जिंकलंय. हा शो जिंकल्यानंतर त्यानं 'झापुक झुपूक' या चित्रपटामध्ये काम केलं. हा चित्रपटही त्यांचा अनेकांना आवडला. या चित्रपटाला चाहत्यानं खूप प्रेम दिलं. आता सूरज आपल्या आयुष्यातील एक नवीन टप्पा ओलांडणार आहे. तो या महिन्याच्या अखेरीस लग्नबंधनात अडकणार असल्याचं समजत आहे. त्याच्या लग्नपत्रिकेचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता हा फोटो पाहून त्याचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सूरजनं त्याच्या लग्नाबद्दलचे संकेत दिले होते. तसेच नुकताच सूरजनं त्याच्या नवीन घरात गृहप्रवेशही केला आहे.

सूरज चव्हाण करणार लग्न : दरम्यान काही दिवसापूर्वी कोकण हार्टेड गर्ल नावानं प्रसिद्ध असलेली अंकिता प्रभू वालावलकरनं सूरज आणि त्याच्या होणाऱ्या पत्नीचं केळवण केलं. हा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर समोर आला. आता सूरजच्या होणाऱ्या पत्नीचं नाव काय आहे आणि ती कोण आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. सूरजचं लग्न अरेंज मॅरेज नसून ते लव्ह मॅरेज आहे. तो आपल्या चुलत मामाच्या मुलीबरोबर लग्न करणार आहे. त्याच्या पत्नीचं नाव संजना असून ते दोघेही लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. आता सूरजच्या लग्नाची ही बातमी ऐकूण अनेकजण खुश झाले आहेत. त्याचं लग्न पाहाण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. याशिवाय काही दिवसांपूर्वी सूरज हा लग्नसाठी खरेदी करताना दिसला होता.

कधी होईल लग्न : सूरज आता येणाऱ्या २९ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजून 11 मिनिटांवर लग्न करणार आहे. सूरजच्या लग्नाच्या काही विधी या २८ नोव्हेंबर पासून होणार आहे. मेहंदी, हळद हेही कार्यक्रम मोठ्या थाटात केले जाणार आहेत. सूरजच्या जवळाच्या व्यक्तीनं त्याच्या लग्नाची पत्रिका ही सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. आता या पत्रिकेच्या पोस्टमध्ये अनेकजण आपला प्रतिक्रिया आणि सूरजला शुभेच्छा देताना दिसत आहेत. दरम्यान सूरज संजनाच्या विवाहापूर्वी काही फोटो व्हायरल झाले होते. हे फोटोही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले होते. आता दोघांच्या लग्नमध्ये 'बिग बॉस मराठी सीझन ५'मधील अनेकजण स्टार्स उपस्थित राहणार, असा अंदाज लावल्या जात आहे.

