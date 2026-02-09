ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस मराठी सीझन 6मध्ये ड्रामा क्वीन राखी सावंतची झाली एंट्री, व्हिडिओ व्हायरल

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये आता ड्रामा क्वीन राखी सावंतनं एंट्री घेतली आहे. आता तिचे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत.

Rakhi Sawant
राखी सावंत (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
मुंबई - बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझन आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या शोमध्ये आतापर्यंत 4 स्पर्धकांनी एक्झिट घेतली आहे.या शोमध्ये घरात एका नव्या स्पर्धकाची वाइल्ड कार्ड एन्ट्री झाली आहे. बिग बॉस मराठी सीझन 6मध्ये आता प्रेक्षकांना चांगलाचं ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. या शोमध्ये ड्रामा क्वीन राखी सावंतची एंट्री झाली आहे. हा शो आता खूप रंगतदार बनणार आहे. या शोमध्ये टास्कमुळं स्पर्धकांचा खरा चेहऱ्या प्रत्येकांला पाहायला मिळाला. दरम्यान या शोमध्ये राखी ही कॉमेडीचा तडका लावण्यासाठी आली आहे. राखीशिवाय बिग बॉसचा कुठलाही सीझन अपूर्ण आहे. तसेच या शोमध्ये राखी सावंत ही पहिलीच स्पर्धक वाइल्ड कार्ड एन्ट्री म्हणून घरात प्रवेश करत आहे.

राखी सावंतची एंट्री : याबद्दल आता कलर्स मराठीनं माहिती दिली आहे. आता सोशल मीडियावर राखीचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहे. यामध्ये ती नागिनच्या रुपामध्ये असल्याची दिसत आहे. आता तिचे हे रुप पाहिल्यानंतर अनेकजण तिच्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा करताना दिसत आहेत. राखी आल्यानंतर बिग बॉसमध्ये नक्कीच धुमाकूळ होईल. यापूर्वी देखील राखी ही बिग बॉस मराठीमध्ये येऊन गेली आहे. त्यावेळी देखील तिनं शोमध्ये आपला जीव ओतला होता. दरम्यान सीझन 6मध्ये राखी आल्यानंतर शोमधील स्पर्धकांमध्ये एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे मात्र नक्की, कारण राखी ही आपल्या अनोख्या शैलीमुळं प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करते. तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये राखीनं सोनेरी रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. याशिवाय तिनं आपल्या डोक्यावर एक सोनेरी नागिनचा मुकूट घातला आहे.

राखी सावंत तन्वी कोमलतेची घेतली शाळा : बिग बॉसच्या घरात प्रवेश घेतल्यानंतर राखीनं म्हटलं की, 'राखी जाणार आणि गेम पूर्ण पालटणार. माझ्या एन्ट्रीशिवाय बिग बॉसचा सीझन अधुरा आहे. हे जगाला ठाऊक आहे. मी घरात गेले की, सगळे चिडीचूप राहतात. आता इथे फक्त राखीची मर्जी चालेल. बिग बॉसच्या घरात माझे अतरंगी कपडे, माझा अनोखा गेम अन् माझी नॉन स्टॉप धम्माल पाहण्यासाठी तयार राहा'. बिग बॉसच्या घरात येताच राखीनं तन्वी कोमलतेला धारेवर पकडलं. यानंतर तिची घरातील सदस्यांबरोबर खिल्ली उडवली. यामुळं घरातील सदस्य खूप हसले. आता राखी घरातील सदस्यांबरोबर काय करेल हे काही दिवसात कळेल.

