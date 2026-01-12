'बिग बॉस मराठी 6' शोमधील 17 स्पर्धकांबद्दल जाणून घ्या, वाचा यादी....
'बिग बॉस मराठी 6' हा शो आता सुरू झाला आहे. या शोमध्ये आता कुठले 17 स्पर्धक आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई - 'बिग बॉस मराठी 6' हा प्रसारित झाला आहे. या शोमध्ये 17 स्पर्धकांनी एंट्री केली आहे. यंदाच्या पर्वात कोणते कलाकार आहेत, यावरून आता पडदा उठला आहे. सहाव्या पर्वाची दणक्यात सुरुवात झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा या शोमध्ये कल्ला ऐकायला मिळाणार आहे. यावेळी 'दार उघडणार आणि नशिबाचा खेळ पालटणार' अशी 'बिग बॉस मराठी'ची थीम आहे. दरम्यान बिग बॉसच्या घरात स्पर्धकांना प्रवेश घेताना स्पर्धकांना दोनपैकी एका प्रवेश दारानं जायचे होते. या शोमध्ये काही स्पर्धकांनी शॉर्टकटचं दार निवडलं. याशिवाय काहीजणांनी मेहनतीचा मार्ग निवडला होता. दरम्यान बिग बॉस मराठीच्या घरात सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री आणि राजकारणात सक्रिय असणारी दीपाली सय्यदचा प्रवेश झाला. तिनं शॉर्टकटचं दार निवडलं. तिची शोमध्ये होणारी एंट्री खूप जोरदार होती.
'बिग बॉस मराठी 6'मधील स्पर्धक : यानंतर या शोमध्ये 'चला हवा येऊ द्या' फेम सागर कारंडेनं देखील प्रवेश केला, तसेच सचिन कुमावत यांनी देखील या घरात प्रवेश केला. या दोघांनी मेहनीतीचे दार निवडले. याशिवाय बॉलिवूड आणि मराठी अभिनेत्री सोनाली राऊत आणि लक्ष्मी निवास' फेम तन्वी कोलतेनं शॉर्टकटचं दार निवडलं. तन्वीबरोबर आयुष संजीवनं मेहनतीचा मार्ग निवडला. तसेच गायिका प्राजक्ता शुक्रे आणि रोडीज गाजवणारी रुचिता जामदारनं शॉर्टकटचा दार निवडलं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर करण सोनावणेनं शॉर्टकटचा मार्ग निवडला. अनुश्री माने, प्रभु शेळके, राकेश बापट, दिव्या शिंदे, नृत्यांगना राधा पाटील, रोहन भजनकर, ओमकार राऊत आणि विशाल कोटियन यांनी मेहनतीचा मार्ग स्वीकारत बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये प्रवेश केला.
'बिग बॉस मराठी 6' चमकवेल स्पर्धकांचं नशीब : याशिवाय शो सुरू झाला असून अनेकांना, या शोमध्ये आता खूप काही धमाकेदार गोष्टी पाहायला मिळणार आहे. यावेळी 'बिग बॉस मराठी 6'मध्ये कुठल्या स्पर्धक प्रेक्षकांचा आवडता बनेल. याबद्दल आता थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. या शोमध्ये कुठल्या स्पर्धकाचं नशीब पलटेल, हे काही दिवसात समजेल. याशिवाय या शोमध्ये रितेश देशमुख सूत्रसंचालन करत आहे.
बिग स्पर्धकांची नावे
- दीपाली सय्यद
- सचिन कुमावत
- सागर कारंडे
- सोनाली राऊत
- तन्वी कोलते
- आयुष संजीव
- प्राजक्ता शुक्रे
- रुचिता जामदार
- करण सोनावणे
- अनुश्री माने
- प्रभु शेळके
- राकेश बापट,
- राधा पाटील,
- दिव्या शिंदे
- ओमकार राऊत
- रोहन भजनकर,
- विशाल कोटियन
हेही वाचा :