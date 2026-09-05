'बिग बॉस 20' : सलमान खानच्या शोच्या घराची डिझाइन-थीम, स्पर्धक, नवीन नियम आणि बक्षीसाची रक्कम जाणूुन घ्या...
सलमान खान 'बिग बॉस 20'मध्ये एका वेगळ्या अवतारात दिसणार आहे. शोमधील अभिनेत्याच्या लूकची जोरदार चर्चा होत आहे. दरम्यान या शोबद्दल अधिक माहिती आम्ही देणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 2:31 PM IST
हैदराबाद: सुपरस्टार सलमान खान त्याच्या सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शो, 'बिग बॉस सीझन 20'सह परत येत आहे. 4 सप्टेंबर रोजी, शोमधील काही स्पर्धकांबद्दलची माहिती समोर आली आहे. जरी त्यांचे चेहरे अद्याप पूर्णपणे समोर आले नसले तरी, या शोबद्दल प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता वाढत आहे. 'बिग बॉस सीझन 20' उद्या, 6 सप्टेंबर रोजी प्रसारित होत आहे. यापूर्वी, आम्ही तुम्हाला 'बिग बॉस 20' घराची एक झलक दाखवणार आहोत. शोची थीम, प्राईज मनी, नवीन नियम आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उघड करण्यात आल्या आहेत.
'बिग बॉस सीझन 20'ची थीम आणि दोन संघ: सलमान खानच्या शोची थीम यावेळी 'तथास्तु' आहे. भाईजाननं प्रोमोमध्ये हे उघड केलं आहे, की, स्पर्धकांना 'अतिरिक्त जीवनदान' मिळेल. या ट्विस्टमुळं धोक्यात असलेल्या घरातील सदस्यांना एक अतिरिक्त जीवनरेखा मिळेल. ही अतिरिक्त जीवनरेखा एकतर घरातील सदस्यांकडून किंवा प्रेक्षकांकडून दिली जाईल. एका रिपोर्टनुसार घरातील सदस्यांना दोन संघांमध्ये विभागले जाईल. तसेच कॅप्टन दर आठवड्याला बदलेल.
Big Boss 20 house😍#BigBoss20 pic.twitter.com/qgTQsMOoZx— Spraha Joshi (@sprahajoshi) September 4, 2026
Mumbai, Maharashtra: Get an exclusive first glimpse inside the official Bigg Boss Season 20 house. Take a tour of the stunning new house and explore its exciting spaces, unique setup and surprises. This year, the theme is Jeevandaan and Surrealism. pic.twitter.com/B0bJGM7nMq— IANS (@ians_india) September 3, 2026
'बिग बॉस सीझन 20'मधील घराची रचना : बिग बॉस केवळ स्पर्धक, नियम आणि भांडणांसाठीच नव्हे, तर त्याच्या सजावटीसाठीही आता चर्चेत आहे. यावेळी घराचा आतील भाग कसा दिसेल हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. बिग बॉसच्या घराचा लूक दरवर्षी बदलत असतो. यावेळी देखील एका नवीन थीमनं प्रेक्षकांना आकर्षित केलंय. 'बिग बॉस 20' चे घर डिझायनर जोडी कांचन आणि रूपाली यांनी डिझाइन केलंय. फँटसी-अॅडव्हेंचर थीममुळं 'बिग बॉस सीझन 20'चे घर मागील सीझनपेक्षा खूप वेगळे असल्याचे दिसत आहे. घराला जंगलासारखा लूक दिला गेला आहे. याशिवाय घरात विविध प्राण्यांच्या मुर्ती सजावटीसाठी वापरण्यात आल्या आहेत. यावेळी बेडरूम्स खास सजवण्यात आल्या आहेत. प्रवेशद्वारावरील गोरिलाची मुर्ती असल्यानं घराची शोभा आणखी वाढली आहे. गार्डन एरिया सापांच्या डिझाइननं आकर्षक बनवण्यात आला आहे.
#BiggBoss20 - EXCLUSIVE 🚨— Bigg Boss Scope (@BiggBossScope) September 5, 2026
Final Confirmed Contestant For Bigg Boss 20.
1. #IshaRikhi
2. #MaryKom
3. #AmanGandhi
4. #KhushiDubey
5. #KushalTanwar
6. #AmrapaliDubey
7. #QaziTouqeer
8. #KanikaMann
9. #LoveGill
10. #MahhiVij
11. #YungDSA
12. #RhiyaAhir
13. #UditiSingh
14.…
'बिग बॉस सीझन 20'चे स्पर्धक : सध्या,'बिग बॉस सीझन 20'साठी कोणत्याही अधिकृत स्पर्धकांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. नेहमीप्रमाणेच काही मोठी आणि वादग्रस्त नावे घरात सामील होणार आहेत. यातील पहिले नाव आहे रॅपर बादशाहची पूर्वाश्रमीची पत्नी, ईशा रिखी. माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंगची पत्नी आणि माजी अभिनेत्री गीता बसरा, 'फेम गुरुकुल' या सिंगिंग रिॲलिटी शोमधील गायक काझी तौकीर, सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणामुळं चर्चेत असलेला रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शोविक चक्रवर्ती, 'भाग्य लक्ष्मी' फेम टीव्ही अभिनेता अमन गांधी, सुवर्णपदक विजेती बॉक्सर मेरी कोम, खुशी दुबे, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, कुशल तंवर, लव गिल, माही विज, यंग डीएसए, जंतर मंतर येथील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनात सहभागी झालेली रिया अहिर आणि उदिती सिंग हे देखील या शोचा भाग होण्याची शक्यता आहे. सर्व स्पर्धकांची नावे आणि चेहरे 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 'बिग बॉस सीझन 20'च्या ग्रँड प्रीमियरमध्ये उघड केले जातील.
Dekh li inki jhalak, ab guess karo yeh kaun hai? 🤪#BiggBoss Starts 6th September on #JioHotstar and #ColorsTv #BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/aDjDm4CV4J— JioHotstar (@JioHotstar) September 4, 2026
'बिग बॉस सीझन 20'ची बक्षीस रक्कम : 'बिग बॉस 19'चा विजेता लोकप्रिय टीव्ही अभिनेता गौरव खन्ना होता, ज्याला 50 लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार 'बिग बॉस सीझन 20'चा विजेता देखील एक ट्रॉफी आणि 50 लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम घरी घेऊन जाईल.
'बिग बॉस सीझन 20'मध्ये नवीन नियम : 'तथास्तु' थीममुळं निर्मात्यांनी खेळाच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. यावेळी, जर बिग बॉसचे स्पर्धक मतांच्या आधारे एलिमिनेट झाले, तर त्यांना अतिरिक्त वरदान देऊन वाचवता येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, घरात टिकून राहण्यासाठी स्पर्धकांना टास्क पूर्ण करावे लागतील. याचा अर्थ असा की, जे स्पर्धक टास्क यशस्वीपणे पूर्ण करतील, तेच अतिरिक्त वरदानासाठी पात्र ठरतील. हा सीझन अत्यंत रंजक होणार आहे.
एमसी स्टॅन स्टेजवर धुमाकूळ घालणार : दरम्यान, 'बिग बॉस 16'चा विजेता, प्रसिद्ध रॅपर आणि संगीतकार एमसी स्टॅन सीझन 20च्या ग्रँड प्रीमियरमध्ये एक दमदार परफॉर्मन्स देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. निर्मात्यांनी आज, 5 सप्टेंबर रोजी एक प्रोमो शेअर केला आहे. निर्मात्यांनी लिहिलं आहे, 'रॅप ऐकलात? आता नाव ओळखा.' आता अनेकजण या शोला पाहण्यासाठी खूप आतुर आहेत.