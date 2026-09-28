'बिग बॉस 20' : सलमान खाननं एआय व्हिडिओ बनवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईची केली मागणी...
'बिग बॉस 20' हा शो सध्या खूप चर्चेत आहे. आता या शोदरम्यान अभिनेता सलमान खाननं एआय व्हिडिओंबाबत भाष्य केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 3:36 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस 20'च्या 'वीकेंड का वार' एपिसोड दरम्यान, शोचा होस्ट सलमान खाननं एआय व्हिडिओंशी संबंधित आणखी एका मुद्द्यावर विधान केलं आहे. अशा व्हिडिओंना प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची इच्छा असल्याचं त्यानं म्हटलंय. सलमाननं हे देखील उघड केले की, तो स्वतः पूर्वी अशा व्हिडिओंचा बळी ठरला होता, ज्यात त्याच्या संमतीशिवाय एखाद्या गोष्टीच्या प्रचारासाठी त्याचा आवाज वापरण्यात आला होता. त्यानं सरकारला या मुद्द्यावर सोशल मीडियावर कडक सेन्सॉरशिप लागू करण्याचे आवाहनही केलंय.
एआय व्हिडिओंबद्दल सलमाननं केलं विधान : लोक कसे धमकावणे आणि छेडछाडीचे बळी ठरणे, जे नंतर इंटरनेटवर ट्रोलिंगमध्ये बदलले, हे सलमान खाननं स्पष्ट केलं. डीपफेक, एआय व्हिडिओंबद्दल आणि तो कसे बळी ठरला आहे, याबद्दल बोलताना सलमान म्हणाला, "कोणीतरी एआय व्हिडिओ तयार केला आहे किंवा एआयनं आवाज डब केला आहे. हे चुकीचे आहे. एआय इतके प्रगत झाले आहे की, ते खूप भीतीदायक आहे. ही एक खूप गंभीर बाब आहे. तुम्ही काहीतरी बोलता आणि कोणीतरी एआय वापरून ते संपादित करते आणि तुम्हाला शिवीगाळ करायला लावते. ते काय करत आहेत हे तुम्हाला माहीत आहे का? ते एआय व्हिडिओ बनवत आहेत. अनेक लोकांचे, आणि मी पण त्यातील एक आहे."
#SalmanKhan :- "People misuse AI to create fake videos. People who spread hatred using fake AI videos should be behind bars. There should be censorship on social media and I'm going to take this up very seriously" #BiggBoss20 pic.twitter.com/jVC7yQ8xKO— MASS (@Freak4Salman) September 27, 2026
एआयचा गैरवापर : सलमान म्हणाला की, एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी सोशल मीडियाचे नियम अधिक कठोर केले पाहिजेत. पुढं त्यानं सांगितलं की, ही साधने वेगाने सुधारली आहेत, त्यामुळं बनावट क्लिप्स आणि बदललेले आवाज खरे वाटू शकतात. त्याच्या मते, असे स्पष्ट कायदे असले पाहिजेत की, जेव्हा लोक जाणूनबुजून अशी खोटी कंटेन्ट तयार करून शेअर करतात, तेव्हा त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकते. कठोर शिक्षेमुळं इतरांना असे करण्यापासून परावृत्त केले जाईल. अशा लोकांना त्यांच्या कृत्यांसाठी तुरुंगात पाठवले पाहिजे. ज्या लोकांना हे माहीत नसते की, ही एआय-निर्मित कंटेन्ट आहे, ते सलमान खान तिथे उपस्थित होता असे पोस्ट करू शकतात. पण ते कोणत्या प्रकारचे लोक आहेत ज्यांना सत्य माहित असूनही ते असे व्हिडिओ बनवतात? अशा लोकांना तुरुंगात टाकले पाहिजे. जोपर्यंत एक-दोन लोक तुरुंगात जात नाहीत तोपर्यंत हे थांबणार नाही.
Bhai Says : Ye Body to Trailer thi #SalmanKhan— Salman Khan FC Jaipur (@MaboodSKFjaipur) September 28, 2026
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तो पुढं म्हणाला, "यासाठी कायदा असायला हवा. सोशल मीडियावर सेन्सॉरशिप असायला हवी, आणि मी हे प्रकरण खूप गांभीर्यानं घेणार आहे." अभिनेत्याचं हे विधान 'बिग बॉस 20'च्या 27 सप्टेंबरच्या एपिसोड दरम्यान केलं गेलं आहे, तसेच यावेळी 'भाईजान'नं घरात घडलेल्या अनेक घटनांवरही चर्चा केली. या एपिसोडमध्ये प्रेक्षकांच्या मताला सामोरे गेल्यानंतर ईशा रिखीला शो सोडावा लागला.