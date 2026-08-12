‘बिग बॉस 20’मध्ये प्रत्येक स्पर्धकाला मिळणार अतिरिक्त जीवनदान, 'सुरक्षित खेळण्याला यंदा अजिबात वाव नाही' - सलमान खान!
‘बिग बॉस 20’मध्ये प्रत्येक स्पर्धकाला अतिरिक्त जीवनदान मिळणार आहे. आता एक प्रोमो रिलीज करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद : ‘बिग बॉस’च्या प्रत्येक पर्वाची स्वतःची एक खास ओळख आणि लक्षवेधी घोषणा राहिली आहे. कधी ‘बिग बॉस देख रहे हैं’, कधी ‘बिग बॉस का घर’, तर कधी ‘टाइम का तांडव’, ‘इन्साफ की कुर्सी’ अशा वेगवेगळ्या संकल्पनांमधून या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोनं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतलं. आता ‘बिग बॉस हिंदी’च्या विसाव्या पर्वासाठी आणखी एक अनोखी संकल्पना समोर आली आहे. ‘एक्स्ट्रा जीवनदान’! सलमान खानच्या खास अंदाजातील 'तथा'स्टू'!' (तथास्तु-टू) या नव्या घोषवाक्यामुळं यंदाचा खेळ नेमका किती वेगळा असेल, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
‘बिग बॉस हिंदी सीझन 20’चा वेगळा अंदाज : जिओहॉटस्टार आणि कलर्सनं आज ‘बिग बॉस हिंदी सीझन 20’चा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित केला. या ट्रेलरमध्ये सलमान खाननं ‘एक्स्ट्रा जीवनदान’ या यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या ट्विस्टची घोषणा केली आहे. या नव्या संकल्पनेमुळं ‘बिग बॉस’च्या घरातील खेळाचे स्वरूपच बदलण्याची शक्यता असून, अधिक धाडसी निर्णय, मोठ्या जोखमी आणि वाढलेल्या दाव्यांसह यंदाचा हंगाम रंगणार आहे. ट्रेलरची सुरुवात दोन योद्ध्यांमधील तीव्र संघर्षाने होते. त्यानंतर सलमान खानची दमदार एंट्री होते आणि तो हा सामना अचानक थांबवतो. “बिग बॉसमध्ये मिळणार, मेरी जान... एक्स्ट्रा जीवनदान!” असे म्हणत, आपल्या खास अंदाजात "तथा'स्टू'!" (तथास्तु-टू!' अशी घोषणा करत सलमान यंदाच्या पर्वातील सर्वात मोठ्या ट्विस्टची झलक दाखवतो.
बिग बॉस कुठे पाहता येईल : प्रत्येक स्पर्धकाला मिळणाऱ्या या अतिरिक्त संधीचा नेमका उपयोग कधी, कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत करता येणार, हे मात्र अद्याप गूढच ठेवण्यात आले आहे. या ‘जीवनदाना’मुळं स्पर्धकांना धोकादायक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार की, खेळाचे संपूर्ण समीकरणच बदलणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एक मात्र निश्चित, यंदा सुरक्षित खेळण्याला अजिबात ‘नो नो चान्स’! ‘बिग बॉस हिंदी’च्या विसाव्या पर्वाचे हे महत्त्वाचे टप्पे साजरे करताना, जिओस्टारच्या स्ट्रीमिंग, टीव्ही आणि स्टुडिओ विभागातील हिंदी आणि इंग्रजी मनोरंजन व्यवसायाचे प्रमुख आलोक जैन म्हणाले, “कोणत्याही मनोरंजनाच्या फ्रँचायझीसाठी वीसवे पर्व हा एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. ‘बिग बॉस हिंदी’साठीही हा केवळ एका प्रवासाचा उत्सव नसून, प्रत्येक पर्वागणिक विकसित होत गेलेल्या या लोकप्रिय कार्यक्रमाचा नवा अध्याय आहे. या महत्त्वाच्या पर्वात आम्हाला खेळाची संकल्पना नव्यानं मांडायची होती आणि स्पर्धक तसेच प्रेक्षकांसाठी ती अधिक नावीन्यपूर्ण, अनपेक्षित आणि रोमांचक करायची होती. ‘सीझन 20’मध्ये आम्ही खेळाच्या स्वरूपात काही नवे स्तर जोडले आहेत. त्यामुळं पारंपरिक रणनीतींना आव्हान मिळेल आणि घरातील स्पर्धकांसमोर नव्या शक्यता निर्माण होतील. ट्रेलरमधून या बदललेल्या खेळाची पहिली झलक पाहायला मिळते. स्पर्धकांना सतत परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये बदल करावा लागेल, जोखीम पत्करावी लागेल आणि त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाला नवे वळण देणारे निर्णय घ्यावे लागतील.”
ग्रँड प्रीमियर : यंदाच्या नव्या संकल्पनेबद्दल सलमान खान म्हणाला, “बिग बॉसमध्ये दरवर्षी खेळ बदलतो. यावेळी केवळ खेळच नाही, तर खेळण्याची पद्धतही बदलणार आहे. ‘जीवनदान’ ऐकायला जितके सरळ वाटते, तितके ते नाही. बाकी, घरात गेल्यावर कळेलच.” खेळ बदलला आहे. आता आपल्या ‘एक्स्ट्रा जीवनदाना’चा सर्वाधिक फायदा कोणता स्पर्धक उठवतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ‘बिग बॉस हिंदी सीझन 20’चा ग्रँड प्रीमियर 6 सप्टेंबर ला होणार असून हा शो जिओहॉटस्टार आणि कलर्सवर पाहता येणार आहे.