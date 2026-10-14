'बिग बॉस' फेम काझी तौकीरला संगीतकार साजिद खानकडून 5 ब्लॉकबस्टर गाण्यांची मिळाली ऑफर
'बिग बॉस' फेम काझी तौकीरला संगीतकार साजिद खानकडून आता 5 ब्लॉकबस्टर गाण्यांची ऑफर केली गेली आहे. सोशल मीडियावर एका व्हिडिओद्वारे संगीतकारानं याबद्दल माहिती दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:44 PM IST
हैदराबाद : कोणाचे नशीब कधी बदलेल याचा अंदाज लावणे अशक्य आहे. 2005मध्ये 'फेम गुरुकुल' हा सिंगिंग रिॲलिटी शो जिंकणारा काझी तौकीरबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. दरम्यान 'फेम गुरुकुल'मध्ये काझीनं अरिजित सिंगला हरवून शो जिंकला. मात्र, आज अरिजित सिंग एक ओळखला जाणारा आवाज आहे, तर काझी 21 वर्षे अज्ञातवासात राहिला. आता, प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटसृष्टीतील संगीत दिग्दर्शक साजिद खाननं सोशल मीडियावर काझीला पाच गाणी देऊ केली आहेत. काझी तौकीर सध्या बिग बॉस 20 मध्ये आहे. या शोमध्ये तो प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करत आहे.
साजिद खाननं काझी तौकीरला दिली ऑफर : साजिद खानलाही काझीची कामगिरी प्रभावी वाटली. साजिद खाननं त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये, काझी तौकीर 'बिग बॉस 20'च्या घरात रडताना दिसत आहे. त्यावर साजिद खान म्हणतो, "काझी, तू शोमध्ये खूप चांगली कामगिरी करत आहेस आणि लोकांना तुझी कामगिरी आवडत आहे. त्यामुळं रडू नकोस, कारण यामुळं तुझ्या चाहत्यांना वाईट वाटेल." त्यानंतर साजिद खाननं ते शब्द उच्चारले, ज्यांची काझी 21 वर्षांपासून वाट पाहत होता. त्याच्या पुढच्याच वाक्य काझी आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी खूप महत्वाचं ठरलं . साजिद म्हणाला, "काझी, माझ्या मित्रा, मी तुझ्यासाठी पाच ब्लॉकबस्टर गाणी संगीतबद्ध केली आहेत. बाहेर ये, मग आपण त्यावर काम करू."
साजिद खान कोण आहे? : काझी तौकीरला अजून या ऑफरबद्दल माहिती नाही, पण अशी शक्यता आहे की, सलमान खान पुढच्या 'वीकेंड का वार'मध्ये साजिदची क्लिप काझीला दाखवेल आणि त्याला आनंदाची बातमी देईल. साजिद खानबद्दल सांगायचं झालं तर तो दिवंगत भाऊ वाजिद यांच्यासोबत मिळून हिंदी चित्रपटसृष्टीला काही सर्वोत्कृष्ट गाणी दिली आहेत. साजिद-वाजिद ही जोडी चित्रपटसृष्टीत सलमान खानची सर्वात जवळची सहकारी आहे. साजिद-वाजिदनं सलमान खानच्या 'दबंग', 'पार्टनर', 'मुझसे शादी करोगी', 'वीर', 'तेरे नाम' आणि 'गर्व' यांसारख्या चित्रपटांसाठी ब्लॉकबस्टर गाणी संगीतबद्ध केली आहेत. दरम्यान दुर्दैवानं, कोविड-19 महामारीच्या काळात वयाच्या 42व्या वर्षी किडनीच्या समस्येमुळं वाजिद खान यांचं निधन झालं आणि साजिद-वाजिद ही जोडी विभक्त झाली. तेव्हापासून साजिद एकटाच गाणी संगीतबद्ध करत आहे.