'बिग बॉस 20' : सलमान खानच्या शोमधील 16 स्पर्धकांची यादी, वाचा सविस्तर...
'बिग बॉस 20'मध्ये विविध क्षेत्रांतील स्पर्धकांची निवड करण्यात आली. आता या स्पर्धेत कुठले नामांकित व्यक्ती सामील झाले आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानच्या सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शो, बिग बॉस हा अखेर सुरू झाला आहे. भांडण, मैत्री आणि रोमांन्ससाठी ओळखला जाणारा हा शो अखेर त्याच्या 20व्या पर्वात दाखल झाला आहे. 'बिग बॉस 20'चा प्रीमियर रविवार, 6 सप्टेंबरच्या रात्री झाला. यावेळी, सलमान खाननं प्रत्येक घरातील 16 स्पर्धकांना प्रेक्षकांना ओळख करून देण्यासाठी मंचावर बोलावलं. मंचावर काही स्पर्धकांनी आपल्या नृत्य सादरीकरणानं प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी यांनीही पाहुणे म्हणून या शोला हजेरी लावली. मनोज तिवारी त्यांच्या मुलीबरोबर ते शोमध्ये आले होते. तसेच भोजपुरीची आघाडीची अभिनेत्री आम्रपाली दुबे हे देखील या शोमध्ये आहे. आता 'बिग बॉस 20' चे वंडरलँड घर स्पर्धकांनी भरले आहे. चला तर 16 स्पर्धकांची ओळख करून घेऊया, कारण या वेळीही ट्रेंडिंग व्यक्तिमत्त्वांसह विविध क्षेत्रांमधून स्पर्धक देखील या शोमध्ये हजर आहेत.
बिग बॉस 20च्या 16 स्पर्धकांची ओळख
माही विज : टीव्ही स्टार अभिनेत्री माही विजने सर्वात शेवटी शोमध्ये प्रवेश केला. ती बिग बॉसच्या 9व्या आणि 13व्या पर्वात पाहुणी म्हणून आली होती. टीव्ही अभिनेता जय भानुशालीची पूर्वाश्रमाची पत्नी असलेल्या माहीनं अनेक टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले आहे. माहीच्या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये 'श्श्श्श... कोई है', 'लागी तुझसे लगन' आणि 'ना आना इस देश लाडो' या शोमध्ये होती. यावर्षी माही आणि जयनं परस्पर संमतीनं आपला 14 वर्षांचा संसार संपवला. सध्या ती आपल्या मुलांचा सांभाळ एकटीच करत आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स- 2.2 दशलक्ष
रिती तिवारी : भोजपुरी अभिनेता आणि भाजप खासदार मनोज तिवारी यांची मुलगी रिती तिवारी देखील 'बिग बॉस 20'च्या घरात दिसणार आहे. रिती एक गायिका, संगीतकार आणि नृत्यांगना आहे. तिनं शोमध्ये मंचावर गाणे सादर केले होते. मनोज स्वतः आपल्या मुलीला, रितीला, 'बिग बॉस 20'च्या घरात घेऊन आले होते आणि तिला शुभेच्छा देऊन निघून गेले. मनोज तिवारी स्वतः बिग बॉसचे स्पर्धक राहिले आहेत.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 20.1 हजार
उदिती सिंग :अभिनेत्री उदिती सिंगनं देखील 'बिग बॉस 20'मध्ये भाग घेतला. ती टीव्ही अभिनेता करण वाही एक्स गर्लफ्रेंड आहे. करण आणि उदिती यांचे 2022 मध्ये ब्रेकअप झाले. उदितीनं 'जाने जान ', 'ये दिल दीवाना' आणि 'जस्सी वेड्स जस्सी' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. हिमेश रेशमियाच्या 'सुरूर 2021' या अल्बमच्या टायटल ट्रॅक म्युझिक व्हिडिओमध्ये तिला मुख्य अभिनेत्री म्हणून सादर करण्यात आले.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 10 लाख
अमन गांधी: टीव्ही अभिनेता अमन गांधी हा 'नागिन 3', 'भाग्य लक्ष्मी' आणि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 3' यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये दिसला आहे. तो सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे. आता तो 'बिग बॉस 20'मध्ये दाखल झाला आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 428 हजार
गुल्लू : 'रोडीज' आणि 'स्प्लिट्सव्हिला' या लोकप्रिय टीव्ही शोचा माजी विजेता गुल्लू (कुशल तंवर) आता बिग बॉसमध्ये आहे. तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर देखील आहे. गुल्लू त्याच्या इंस्टाग्रामवर प्रेरणादायी व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तो कॅमेऱ्यासमोर आपली जीवनशैली देखील दाखवतो. त्याला जिमिंग करायलाही आवडते. आता 'बिग बॉस 20'च्या घरात गुल्लू कोणाला आपल्या जाळ्यात अडकवतो हे पाहणे बाकी आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 1.4 दशलक्ष
सय्यद अर्शिफा खान : सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर स्पर्धकांमध्ये, लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर सय्यद अर्शिफा खान हे एक नाव आहे. अर्शिफा तिच्या सौंदर्यामुळं आणि फॉलोअर्समुळं लोकप्रिय आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर अनेक सुंदर फोटो आणि व्हिडिओ आहेत, जे तिची श्रीमंत जीवनशैली देखील दर्शवतात. 'बिग बॉस 20'मधील सर्व स्पर्धकांमध्ये अर्शिफाचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सर्वात जास्त आहेत.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 29.1 दशलक्ष
गेमर तन्मय : गेमिंग क्रिएटर तन्मय 'स्काउटओपी' सिंग यानेही 'बिग बॉस 20'मध्ये प्रवेश केला आहे. तन्मय गेमिंग विश्वातील एक मास्टर आहे. तो सोशल मीडियावर नियमितपणे आपल्या फॉलोअर्सना नवीन गेम्सबद्दल माहिती देत असतो. एल्विश यादव आणि अभिषेक मल्हान यांसारख्या टॉप इन्फ्लुएन्सर्सनी तन्मयला शुभेच्छा दिल्या. कॅरीमिनाटीनेही तन्मयवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 4.4 दशलक्ष
यंग डीएसए : हिप-हॉप कलाकार यंग डीएसए 'बिग बॉस 20'मध्ये एका वेगळ्याच पातळीचे मनोरंजन आणण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याचे खरे नाव हर्ष विजय मचारे आहे. तो पुण्यात राहणारा एक हिप-हॉप कलाकार आहे. त्याचे सोशल मीडिया त्याच्या हिप-हॉप कंटेंटनं भरलेले आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 117 हजार
मेरी कोम : ऑलिम्पिक बॉक्सर आणि भारतासाठी सुवर्णपदकासह अनेक पदके जिंकणारी मेरी कोम आता 'बिग बॉस 20'मध्ये स्पर्धकांचा सामना करणार आहे. अलीकडेच ती तिच्या पतीपासून झालेल्या घटस्फोटामुळं चर्चेत होती. तिच्या पतीनं अलीकडेच तिच्याबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या, ज्यामुळं देशभरातून तिला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल करण्यात आले. आता, मेरी कोम तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही तपशील उघड करू शकते.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 2 दशलक्ष
लव गिल : यावेळी पंजाबी मुलगी लव गिलनं 'बिग बॉस 20'च्या घरात प्रवेश केला आहे. तिचं पूर्ण नाव लवप्रीत कौर आहे. ती पंजाबी चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री म्हणून काम करते आणि एक मॉडेलसुद्धा आहे. पंजाबची 'कतरिना कैफ' शहनाज गिलप्रमाणे लव गिल लोकांची मने जिंकू शकेल का? प्रेक्षकांच्या मतांच्या आधारावर तिला शोमध्ये प्रवेश मिळाला. जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या रिया अहिरसोबत तिची स्पर्धा होती.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 613 हजार
रोहीद खान : बिग बॉसमध्ये पुन्हा एकदा एक परदेशी स्पर्धक दिसणार आहे. यामध्ये ऑस्ट्रियन अभिनेता रोहीद खानचा समावेश आहे. तो जर्मन, इंग्रजी, दारी, फारसी आणि हिंदी भाषा बोलतो. रोहीदची हिंदी ऐकून सलमान खानलाही आश्चर्य वाटले होते. रोहीद भोजपुरी चित्रपटांचाही चाहता आहे. 'बिग बॉस 20'च्या प्रीमियरमध्ये तो भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबेबरोबर मंचावर दिसला, जिथे त्या अभिनेत्रीनं त्याला भोजपुरी बोलायला शिकवलं. त्याच्या कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यानं कंगना रणौतच्या 'तेजस' या चित्रपटात खलनायकाची भूमिका साकारली होती. तो अक्षय कुमार आणि टायगर श्रॉफ यांच्या 'बडे मिया छोटे मिया' या चित्रपटातही दिसला होता, ज्यात त्यानं एका अतिरेक्याची भूमिका साकारली होती.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 30.5 हजार
आम्रपाली दुबे : भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे 'बिग बॉस 20'मध्ये दाखल झाली आहे. आम्रपाली तिच्या सौंदर्यासाठी आणि तिच्या नृत्यकौशल्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ती पवन सिंग, खेसारी लाल यादव आणि दिनेश लाल यादव या तीन भोजपुरी स्टार्सबरोबर अनेक गाण्यात आणि चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. आता, ती 'बिग बॉस 20'च्या घरात काय करते, यावर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 60 दशलक्ष
ईशा रिखी : 'बिग बॉस 20'चे मुख्य आकर्षण पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी आहे. तिचा पूर्वाश्रमीचा पती रॅपर पती बादशाहपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर तिनं 1 सप्टेंबर रोजी या शोमध्ये प्रवेश केला. ईशा आणि बादशाहनं एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे त्यांच्या विभक्त होण्याची घोषणा केली. ही अभिनेत्री कदाचित शोमध्ये कधीतरी बादशाह आणि तिच्या घटस्फोटामागील खरे कारण उघड करेल, परंतु सलमान खाननं ईशाला मंचावर हे गुपित ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 11 दशलक्ष
काझी तौकीर :'फेम गुरुकुल' या गायन रिॲलिटी शोचा विजेता काझी तौकीर बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर आला आहे. शोच्या अंतिम फेरीत, काझीनं देशातील सर्वात लोकप्रिय गायकांपैकी एक असलेल्या अरिजित सिंगचा पराभव केला होता. मात्र, ते दोघे आजही मित्र आहेत आणि हँगओव्हरचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असतात. काझीनं 'फँटम' चित्रपटातील 'अफगाण जलेबी' या गाण्यात कतरिना कैफबरोबर स्क्रीन शेअर केली होती. हे लक्षात घ्यायला हवे की, शो जिंकल्यानंतरही काझीनं अज्ञातवासात जीवन जगले. आता तो इतक्या दिवसानंतर लोकांसमोर येत आहे.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 171 हजार
आसिफ खान : देशातील सर्वात लोकप्रिय टीव्ही शो 'पंचायत'मधील जावयाच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असलेला आसिफ खान, 'बिग बॉस 20'चा देखील एक भाग आहे. तो देशभरात 'पंचायतचा जावई' म्हणून ओळखला जातो. अलीकडेच, त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी समोर आली होती. ही बातमी त्याच्या चाहत्यांसाठी धक्कादायक होती. बरे झाल्यानंतर, आसिफनं आपल्या चाहत्यांना त्याच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली. आता हे पाहायचे आहे की आसिफ खानला 'बिग बॉस 20'च्या घरात 'जावई' म्हणून आदर आणि सन्मान मिळतो की नाही.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 235 हजार
कनिका मान : लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री कनिका मान ही 'बिग बॉस 20'साठी निश्चित झालेली पहिली स्पर्धक आहे. कनिका 'बढो बहू', 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा', 'फिअर फॅक्टर: खतरों के खिलाडी सीझन 12' आणि 'नागिन सीझन 7' यांसारख्या मालिकांमध्ये दिसली आहे. ती 'रुहानियत', 'रक्षक इंडियाज ब्रेव्ह' आणि 'सुपर सुब्बू' यांसारख्या वेब सीरीजमध्येही दिसली आहे. कनिका 'दुआ किजिये', 'कलमा', 'तू दिल मेरा', 'दूरियां' आणि 'एक मुंडा' यांसारख्या अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्येही आहे. 2020 मध्ये कनिकाला 'स्टायलिश स्टार टीव्ही (फिमेल) गोल्ड ग्लॅम अँड स्टाईल अवॉर्ड' मिळाला. कनिका सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. दरम्यान सलमान खानचा हा शो जिओ हॉटस्टारवर रात्री 9 वाजता ऑनलाइन आणि कलर्स टीव्हीवर रात्री 10:30 वाजल्यापासून पाहता येईल.
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स - 7.3 दशलक्ष
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