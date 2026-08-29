नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरामुळं झालेल्या विध्वंसाबद्दल अमिताभ बच्चन यांनी केलं तीव्र दुःख व्यक्त
अमिताभ बच्चन यांनी नेपाळमधील पूराबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 11:27 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता अमिताभ बच्चन यांनी नेपाळमधील प्रलयकारी पुराबाबत चिंता व्यक्त केली असून, तिथली विध्वंसक परिस्थिती पाहणे 'असह्य' असल्याचं सांगितलं आहे. आपल्या ब्लॉगवर अमिताभ यांनी म्हटलं, 'एका गंभीर विषयावर बोलायचं तर, नेपाळमधील पुरामुळं झालेला विनाश पाहणेही असह्य आहे... निसर्गाच्या रौद्र रूपाचा सामना कधीच करता येत नाही... त्याचा आदर राखण्यासाठी ईश्वरी अस्तित्वाची गरज असते... आपण प्रार्थना करतो... कारण तीच सर्व गोष्टींच्या पलीकडे आहे.'
अमिताभ बच्चन यांनी नेपाळ पूराबद्दल केलं दु:ख व्यक्त : 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये अत्यंत विनाशकारी आणि अचानक आलेल्या पुरामुळं अनेक लोकांनी यामध्ये आपला जीव गमावला आहे. दरम्यान नेपाळच्या 'नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी'नं दिलेल्या माहितीनुसार, पुरात वाहून गेलेल्या 579 लोकांचे मृतदेह आतापर्यंत सापडले आहेत. याउलट, शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत 1,924 लोकांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. तसेच अमिताभ यांनी रक्षाबंधनानिमित्त आपल्या मनगटावर बांधलेल्या अनेक राख्यांचा फोटोही चाहत्यांबरोबर शेअर केला.
अमिताभ बच्चन यांचं वर्कफ्रंट : दरम्यान त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'...प्रेम, जिव्हाळा आणि काळजीचे हे नातं सदैव टिकून राहो - बहीण आणि भावाच्या नात्यातील ती निष्ठा, जी कधीही तुटणार नाही किंवा विसरली जाणार नाही... मनगटावर बांधलेला तो पवित्र धागा म्हणजे नात्यातील सातत्याचे प्रतीक आहे... त्याचे शुभ अस्तित्व या नात्याचा आधार अधिक दृढ करते...' तसेच अमिताभ यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, अमिताभ हे सध्या नाग अश्विन दिग्दर्शित 'कल्की 2898 एडी'च्या पुढील भागात दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटावर काम सुरू आहे. हा चित्रपट एक भव्य पौराणिक विज्ञान-कथेवर आधारित आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या पहिल्या भागात अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पदुकोण आणि दिशा पटानी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाचा पहिला भाग हा खूप चर्चेत होता. तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार, अमिताभ हे नितेश तिवारी यांच्या आगामी भव्य 'रामायण: भाग 1' या चित्रपटातही दिसणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटात दिग्गज अभिनेते 'जटायू'ची भूमिका साकारेल. तसेच या चित्रपटात रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी आणि सनी देओल यांच्याही भूमिका आहेत. दरम्यान 'बिग बी' हे अखेर टी. जे. ज्ञानवेल दिग्दर्शित 'वेट्टैयन' या ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपटात दिसले होते.