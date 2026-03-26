दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीनं केली 'ऑपरेशन सिंदूर' चित्रपटाची घोषणा...
दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीनं 'ऑपरेशन सिंदूर' चित्रपटाची घोषणा केली आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती काही दिवसात समोर येईल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद : 'द काश्मीर फाइल्स'सारखे चित्रपट बनवणारे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्यान केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चित्रपट येणार आहे. आज 26 मार्च रोजी, विवेक अग्निहोत्री यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल माहिती दिली आहे. भूषण कुमार यांच्या टी-सीरीज आणि विवेक रंजन अग्निहोत्री यांच्या 'आय अॅम बुद्धा प्रॉडक्शन्स'नं लेफ्टनंट जनरल के.जे.एस. 'टायनी' ढिल्लन (निवृत्त) यांच्या 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' या पुस्तकावर आधारित 'ऑपरेशन सिंदूर'ची अधिकृत घोषणा केली. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन विवेक रंजन अग्निहोत्री करणार आहेत.
'ऑपरेशन सिंदूर' चित्रपटाची झाली घोषणा : हा चित्रपट, पाकिस्तान आणि पाक ऑक्यूपाय काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर भारतानं केलेल्या हल्ल्यांच्या कोडनेमनं प्रेरित आहे. 2025मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या, प्रामुख्यानं पर्यटक असलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या दुःखद हत्या करण्यात आल्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे, या ऑपरेशनमुळं दहशतवादी तळ निर्णायकपणे उद्ध्वस्त केले गेले होते. या प्रोजेक्टबद्दल बोलताना, निर्माते भूषण कुमार यांनी सांगितलं की, "काही कथा निवडल्या जात नाहीत, त्या तुम्हाला निवडतात. 'ऑपरेशन सिंदूर' ही अशीच एक कहाणी आहे, जी प्रामाणिकपणा, धैर्य आणि जबाबदारीनं सांगितली जाणं आवश्यक आहे. हा केवळ एक चित्रपट नाही. ही सत्य परिस्थिती उघड करण्याची कहाणी आहे. जेव्हा एखादे राष्ट्र अशा महत्त्वपूर्ण घटनांमधून जाते, तेव्हा त्याच सत्यतेनं दस्तऐवजीकरण करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं."
विवेक रंजन अग्निहोत्री यांनी व्यक्त केल्या भावना : दिग्दर्शक-निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री यांनी सांगितलं, "हा केवळ एक चित्रपट नाही. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतानं केवळ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेऊन पाकिस्तानला शिक्षाच दिली नाही, तर आधुनिक युद्धतंत्रातील आपले पराक्रमही दाखवून दिले आहेत. केवळ काय घडले हेच नव्हे, तर ते कसे आणि का घडले हे समजून घेण्यासाठी आम्ही भारतीय सशस्त्र दलांच्या विविध शाखांच्या सहकार्य आणि सखोल संशोधन केले. जे सत्य समोर आले आहे, ते सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीपेक्षा खूपच गुंतागुंतीचे, अधिक सूक्ष्म आणि अधिक अस्वस्थ करणारे आहे."
सत्य घटनेवर आधारित : पुढं त्यांनी सांगितलं की, "माझा नेहमीच अशा कहाणी सांगण्यावर विश्वास राहिला आहे, ज्या अस्वस्थ करणाऱ्या पण आवश्यक असतात. शौर्य, व्यावसायिकता आणि धोरणात्मक स्पष्टतेची ही कथा प्रेक्षकांपर्यंत अस्सलतेनं पोहोचवण्याचा आणि त्याच वेळी एक रोमांचक सिनेमॅटिक अनुभव म्हणून सादर करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. गोंधळ निर्माण करण्याचा माझा हेतू नाही, तर तथ्य, स्पष्टता आणि सिनेमाच्या जादूनं त्याचा सामना करण्याचा आहे. शौर्य, रणनीती आणि सत्य यांच्या संगमावर वसलेला आधुनिक युद्धाचा एक अध्याय पडद्यावर आणणे हे ऑपरेशन सिंदूरचे उद्दिष्ट आहे. केवळ एक देखावा म्हणून नव्हे, तर एक संदेश म्हणून. कारण कधीकधी, अज्ञातच... खरी कहाणी असते." या प्रोजेक्टबद्दल अधिक तपशील सध्या गुप्त ठेवण्यात आले आहे. याबद्दल अधिक माहिती ही लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.