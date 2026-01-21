निर्दयी मारेकऱ्याची विकृत मानसिकता उघड करणार भूमी पेडणेकर, 'दलदल'चा ट्रेलर रिलीज...
भूमी पेडणेकरची मुख्य भूमिका असणारी वेब सीरीज 'दलदल'चा ट्रेलर रिलीज केला गेला आहे.
Published : January 21, 2026 at 12:59 PM IST
मुंबई : आगामी स्ट्रीमिंग वेब सीरीज 'दलदल'चा ट्रेलर बुधवारी प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मुंबईच्या गजबजलेल्या शहरात घडणाऱ्या गुन्ह्यावर आधारित ही वेब सीरीज, भूमी पेडणेकरनं साकारलेल्या डीसीपी रीटा फेरेराभोवती फिरते, जी एका निर्दयी सीरियल किलरचा शोध घेण्यासाठी एका धोकादायक तपास सुरू करते. ही वेब सीरीज विश्व धामिजा यांच्या सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या 'भेंडी बाजार' या पुस्तकावर आधारित आहे. या सीरीजचं दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केली आहे. ट्रेलरमध्ये क्रूर, सुनियोजित हत्यांची मालिका दाखवण्यात आली आहे, जी एका निर्दयी मारेकऱ्याची विकृत मानसिकता उघड करते. मृतांची संख्या वाढत असताना, रीटा एका गडद आणि अस्वस्थ करणाऱ्या तपासात अधिक खोलवर जाते.
भूमी सतीश पेडणेकरनं व्यक्त केल्या भावना : आपल्या सहनशक्तीच्या अंतिम टोकावर पोहोचलेली रीटा, स्वतःच्या आंतरिक राक्षसांशी आणि कोणत्याही परिस्थितीत निकाल मागणाऱ्या व्यवस्थेच्या अथक दबावाशी लढत देऊन, या खूनी मालिकेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करते. या मालिकेबद्दल बोलताना भूमी सतीश पेडणेकरन सांगितलं, "रीटा फेरेराची भूमिका साकारणे, हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात तीव्र आणि सर्जनशील समाधान देणाऱ्या अनुभवांपैकी एक आहे. ती महत्त्वाकांक्षेने घडलेली, शंकांनी ग्रासलेली आणि तिच्या भूतकाळाच्या ओझ्यानं दबलेली एक स्त्री आहे, एक असे पात्र, ज्यानं माझ्याकडून असुरक्षितता आणि सामर्थ्य यांच्यातील नाजूक संतुलनाचा शोध घेण्याची मागणी केली, जे मी यापूर्वी कधीही केले नव्हते. तिच्या जगात प्रवेश करणे आव्हानात्मक आणि त्याचवेळी खूप समाधानकारक होते, कारण रीटाचा प्रवास आपल्या सर्वांना आपल्या स्वतःच्या राक्षसांचा सामना करताना येणाऱ्या गुंतागुंतीचे प्रतिबिंब आहे."
भूमी पेडणेकरनं मानले आभार : भूमीनं पुढं म्हटलं,"टॉयलेट-एक प्रेम कथा' या प्रचंड यशस्वी चित्रपटानंतर विक्रमबरोबर पुन्हा काम करणे हे घरी परतल्यासारखे होते, आणि सुरेश, अमृत आणि या वेब सीरीजच्या संपूर्ण टीमची मी मनापासून आभारी आहे की त्यांनी माझ्यावर इतकी बहुआयामी आणि भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भूमिका सोपवली. 'दलदल'चे माझ्या मनावर एक विशेष स्थान आहे. मला आशा आहे की, रीटाची कथा प्रेक्षकांना तितक्याच प्रभावीपणे भावेल, जितकी ती मला भावली आहे." विक्रम मल्होत्रा आणि सुरेश त्रिवेणी निर्मित ही वेब सीरीज अबंडंटिया एंटरटेनमेंटची निर्मिती आहे. ही सीरीज 30 जानेवारी 2026 रोजी प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार आहे.
